Entregarán apoyo de 20 mil pesos a viviendas afectadas por lluvias; van 100 municipios censados

El miércoles 22 inicia la entrega de un apoyo económico, así como vales para alimentos y electrodomésticos

Por Merary Nuñez

Ariadna Montiel compartió que se llevó a cabo el censo en múltiples municipios de los estados afectados (Gobierno de México)

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, informó que hasta el corte del día de hoy se han censado 100 municipios en la región de la Huasteca mexicana, en el marco del Censo del Bienestar.

La funcionaria detalló que este proceso ha permitido registrar un total de 70 mil 445 viviendas censadas, como parte de una de las estrategias implementadas para identificar y cuantificar a las personas afectadas por las lluvias intensas que ocurrieron la semana pasada en la zona.

Durante el informe, Montiel Reyes se refirió a los avances del censo, enfatizando que su objetivo principal es conocer de manera precisa la situación de la población afectada.

Señaló que los datos recabados resultan fundamentales para que las personas damnificadas puedan ingresar a los diversos apoyos económicos que serán entregados como parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias.

Información en proceso...

