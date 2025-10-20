México

ANAM recupera 225 mmdp por combate al huachicol fiscal y hay más de 7 mil carpetas de investigación por este delito

La dependencia tiene abiertas más de 7 mil investigaciones que incluyen a empresarios, transportistas, agentes aduanales y elementos de la Marina

Por Andrés García S.

Guardar
A finales de marzo se
A finales de marzo se incautaron una embarcación y decenas de tractocamiones con 10 millones de litros de diésel. (Crédito: Secretaría de Marina)

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que se han recuperado más de 225 mil millones de pesos derivados del combate al huachicol fiscal, un entramado de contrabando y evasión de impuestos en la importación de combustibles descubierto hace unos meses.

El titular de la dependencia, Rafael Marín Mollinedo, detalló que actualmente existen más de siete mil carpetas de investigación abiertas relacionadas con este delito. Entre los involucrados se encuentran gasolineros, transportistas, agentes aduanales, empresarios y elementos de la Marina, según reporta El Universal.

“Sí, ahí hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles. Más de siete mil carpetas integradas, de diferentes delitos, de entre aduanas, gasolineros y todo eso. Todo el sector petrolero”, precisó Marín Mollinedo, entrevistado en Palacio Nacional.

El funcionario explicó que estas carpetas se han integrado durante la actual administración. Al ser cuestionado sobre si algunos delitos datan de gobiernos anteriores, indicó que las irregularidades se detectaron al asumir su cargo y que la ANAM inició las acciones correspondientes.

Respecto a la operación en transporte, mencionó que aunque los decomisos de ferrocarriles han disminuido significativamente, se mantiene la vigilancia permanente. “Se sigue deteniendo ferrocarriles, principalmente, aunque ya ha disminuido mucho, mucho. Detectamos algo y lo detenemos. Estamos pendientes en las aduanas”, señaló.

Marín Mollinedo calificó al huachicol fiscal como “un cáncer” que aún persiste, pero resaltó que las acciones emprendidas han permitido reducir estas prácticas. “Llevamos ya 225 mil millones de pesos recuperados, y hay más de siete mil carpetas integrales de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares y civiles. Todo el sector petrolero está siendo revisado”, afirmó.

Parte del combate se ha apoyado en la coordinación con autoridades de Estados Unidos, quienes comparten información sobre cargamentos de combustibles. El funcionario explicó que, en ocasiones, los documentos llegaban correctamente desde ese país, pero al entrar a México se modificaban para evadir impuestos. “Cuando detectamos una pipa o un lote irregular, se detiene de inmediato”, agregó.

Ley de aduanas fortalecerá los controles sobre agentes

Sobre la nueva Ley de Aduanas, Marín Mollinedo afirmó que permitirá fortalecer los controles sobre agentes aduanales, empresas importadoras y esquemas como los IMEX y las importaciones temporales, donde se habían detectado abusos.

Además, reiteró la importancia de mantener la participación de las Fuerzas Armadas en aduanas. “Sí, es necesario. Hay elementos buenos, aunque algunos se echan a perder; si se les detecta, se les abre su carpeta. Pero en general, la coordinación con la Marina se mantiene”, aseguró.

Temas Relacionados

SemarHuachicol fiscalANAMLey de aduanasmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Qué tan dañina es la ceniza volcánica para la salud?: especialistas explican los riesgos

Instituciones de salud comparten recomendaciones para evitar efectos nocivos por la ceniza

¿Qué tan dañina es

Dólar: cotización de cierre hoy 20 de octubre en México

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Pensión Mujeres Bienestar 2025: aquí puedes consultar cuál es el módulo en el que te toca recoger tu tarjeta

El operativo federal contempla locales de atención, en todo el país para garantizar que cada beneficiaria reciba su apoyo económico

Pensión Mujeres Bienestar 2025: aquí

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: tensión entre granjeros tras primera eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere otro interno tras revisión

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: tensión entre granjeros tras primera eliminación

Revelan rating de ‘La Granja VIP’ y ‘¿Quién es la Máscara?’ con “dominio total” para un reality

Aldo de Nigris arma fiesta con el Team Noche de La Casa de los Famosos México 3: así se desató sin los integrantes de Día

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Lola Cortés rompe en llanto y Manola Díez la consuela

Fans de ‘Rosa Salvaje’ le piden ayuda a Verónica Castro tras darse a conocer que Alejandro Landero vive en la calle

DEPORTES

Bofo Bautista se burla de

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17

Yaneth Quiroz clasifica al Campeonato Mundial de Karate en Egipto 2025

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”

Necaxa vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver a la Máquina en la fecha doble del Apertura 2025