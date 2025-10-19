¿Quién es el novio de Mariano Riva Palacio, conductor que se volvió tendencia al anunciar su compromiso?

La noticia del compromiso matrimonial entre Mariano Riva Palacio, reconocido periodista y ex conductor de Azteca Noticias, y Alan Biancci ha generado un notable impacto en redes sociales, donde la pareja compartió imágenes del emotivo momento en que sellaron su decisión de casarse en París.
La propuesta realizada a los pies de la Torre Eiffel fue documentada en fotografías que el conductor publicó en su cuenta personal de Instagram, mostrando el instante en que se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja, quien aceptó con entusiasmo.
La relación entre Mariano Riva Palacio y Alan Biancci se ha extendido por dos años, aunque los detalles sobre el inicio de su historia amorosa y la declaración de amor que se transformó a la propuesta permanecen reservados. El compromiso no solo sorprendió a los seguidores del periodista también provocó una oleada de felicitaciones y reacciones en redes sociales.
¿Quién es Alan Biancci, pareja del conductor Mariano Riva Palacios?
Aunque Alan Biancci resguarda su información personal, en sus redes sociales se aprecia que ha trabajado como periodista, editor y político mexicano, y que también compitió como candidato a Diputado Federal del Distrito XI. Además, es el prometido de Mariano Riva Palacios, conductor de televisión.
En Instagram, Alan Biancci suma 563 seguidores y en X supera el millar. Si bien rara vez comenta las publicaciones del presentador, a principios de octubre respondió a una imagen con motivo de su aniversario.
“Hoy festejamos 1 año 11 meses de estar juntos y no sabes lo feliz que me haces, bueno sí sabes. Gracias por llegar a mi vida mi cielo. Hoy celebramos un mes más de unión en París y en tu lugar favorito Disney Parks. Te amo“, expresó Riva Palacios.
A lo que Biancci respondió: “Ya casi son 2 años. Pura felicidad este viaje. Te amo, mi vida guapo. Brindo por un año 11 meses de una eternidad“.
¿Quién es Mariano Riva Palacio, ex conductor de Azteca Noticias?
A los 53 años, la carrera profesional de Mariano Riva Palacio Yáñez ha abarcado diferentes formatos y espacios dentro del periodismo mexicano, ampliando su experiencia tanto en televisión como en prensa escrita y digital.
Ha sido reconocido a lo largo de su carrera con premios como el Premio Nacional de Periodismo en 2005 y 2015. En la actualidad, desempeña funciones como periodista, escritor, columnista y conductor titular en importantes medios como Reporte Índigo, Nuestra Visión TV y Forbes México.