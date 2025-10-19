¿Quién es el novio de Mariano Riva Palacio, conductor que se volvió tendencia al anunciar su compromiso? (Instagram)

La noticia del compromiso matrimonial entre Mariano Riva Palacio, reconocido periodista y ex conductor de Azteca Noticias, y Alan Biancci ha generado un notable impacto en redes sociales, donde la pareja compartió imágenes del emotivo momento en que sellaron su decisión de casarse en París.

La propuesta realizada a los pies de la Torre Eiffel fue documentada en fotografías que el conductor publicó en su cuenta personal de Instagram, mostrando el instante en que se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja, quien aceptó con entusiasmo.

La relación entre Mariano Riva Palacio y Alan Biancci se ha extendido por dos años, aunque los detalles sobre el inicio de su historia amorosa y la declaración de amor que se transformó a la propuesta permanecen reservados. El compromiso no solo sorprendió a los seguidores del periodista también provocó una oleada de felicitaciones y reacciones en redes sociales.

(IG: @jmrivapalacio)

¿Quién es Alan Biancci, pareja del conductor Mariano Riva Palacios?

Aunque Alan Biancci resguarda su información personal, en sus redes sociales se aprecia que ha trabajado como periodista, editor y político mexicano, y que también compitió como candidato a Diputado Federal del Distrito XI. Además, es el prometido de Mariano Riva Palacios, conductor de televisión.

En Instagram, Alan Biancci suma 563 seguidores y en X supera el millar. Si bien rara vez comenta las publicaciones del presentador, a principios de octubre respondió a una imagen con motivo de su aniversario.

“Hoy festejamos 1 año 11 meses de estar juntos y no sabes lo feliz que me haces, bueno sí sabes. Gracias por llegar a mi vida mi cielo. Hoy celebramos un mes más de unión en París y en tu lugar favorito Disney Parks. Te amo“, expresó Riva Palacios.

A lo que Biancci respondió: “Ya casi son 2 años. Pura felicidad este viaje. Te amo, mi vida guapo. Brindo por un año 11 meses de una eternidad“.

(IG: @jmrivapalacio)

¿Quién es Mariano Riva Palacio, ex conductor de Azteca Noticias?

A los 53 años, la carrera profesional de Mariano Riva Palacio Yáñez ha abarcado diferentes formatos y espacios dentro del periodismo mexicano, ampliando su experiencia tanto en televisión como en prensa escrita y digital.

Ha sido reconocido a lo largo de su carrera con premios como el Premio Nacional de Periodismo en 2005 y 2015. En la actualidad, desempeña funciones como periodista, escritor, columnista y conductor titular en importantes medios como Reporte Índigo, Nuestra Visión TV y Forbes México.