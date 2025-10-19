México

¿Quién es el novio de Mariano Riva Palacio, conductor que se volvió tendencia al anunciar su compromiso?

Las imágenes del periodista arrodillado en París mostraron el momento exacto en que la pareja decidió dar el siguiente paso en su historia de amor

Por Jazmín González

Guardar
¿Quién es el novio de
¿Quién es el novio de Mariano Riva Palacio, conductor que se volvió tendencia al anunciar su compromiso? (Instagram)

La noticia del compromiso matrimonial entre Mariano Riva Palacio, reconocido periodista y ex conductor de Azteca Noticias, y Alan Biancci ha generado un notable impacto en redes sociales, donde la pareja compartió imágenes del emotivo momento en que sellaron su decisión de casarse en París.

La propuesta realizada a los pies de la Torre Eiffel fue documentada en fotografías que el conductor publicó en su cuenta personal de Instagram, mostrando el instante en que se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja, quien aceptó con entusiasmo.

La relación entre Mariano Riva Palacio y Alan Biancci se ha extendido por dos años, aunque los detalles sobre el inicio de su historia amorosa y la declaración de amor que se transformó a la propuesta permanecen reservados. El compromiso no solo sorprendió a los seguidores del periodista también provocó una oleada de felicitaciones y reacciones en redes sociales.

(IG: @jmrivapalacio)
(IG: @jmrivapalacio)

¿Quién es Alan Biancci, pareja del conductor Mariano Riva Palacios?

Aunque Alan Biancci resguarda su información personal, en sus redes sociales se aprecia que ha trabajado como periodista, editor y político mexicano, y que también compitió como candidato a Diputado Federal del Distrito XI. Además, es el prometido de Mariano Riva Palacios, conductor de televisión.

En Instagram, Alan Biancci suma 563 seguidores y en X supera el millar. Si bien rara vez comenta las publicaciones del presentador, a principios de octubre respondió a una imagen con motivo de su aniversario.

“Hoy festejamos 1 año 11 meses de estar juntos y no sabes lo feliz que me haces, bueno sí sabes. Gracias por llegar a mi vida mi cielo. Hoy celebramos un mes más de unión en París y en tu lugar favorito Disney Parks. Te amo“, expresó Riva Palacios.

A lo que Biancci respondió: “Ya casi son 2 años. Pura felicidad este viaje. Te amo, mi vida guapo. Brindo por un año 11 meses de una eternidad“.

(IG: @jmrivapalacio)
(IG: @jmrivapalacio)

¿Quién es Mariano Riva Palacio, ex conductor de Azteca Noticias?

A los 53 años, la carrera profesional de Mariano Riva Palacio Yáñez ha abarcado diferentes formatos y espacios dentro del periodismo mexicano, ampliando su experiencia tanto en televisión como en prensa escrita y digital.

Ha sido reconocido a lo largo de su carrera con premios como el Premio Nacional de Periodismo en 2005 y 2015. En la actualidad, desempeña funciones como periodista, escritor, columnista y conductor titular en importantes medios como Reporte Índigo, Nuestra Visión TV y Forbes México.

Temas Relacionados

Mariano Riva PalacioAlan BiancciTV AztecaAzteca NoticiasCompromiso MatrimonialRedes SocialesTendenciasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Se registra sismo en Salina Cruz, Oaxaca

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Salina

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

La mujer es investigada por despojo y tentativa de homicidio

Detienen a presunta integrante del

Profepa clausura por segunda ocasión mina ilegal de mercurio en Querétaro

Datos oficiales indican que en 2022 este lugar fue clausurado, sin embargo, ha infringido la medida de manera reiterada

Profepa clausura por segunda ocasión

Este es el beneficio que tendrá el primer eliminado de La Granja VIP gracias a ‘El legado’

Flor Rubio reveló que quien abandone la competencia podría cambiar el rumbo del reality y aumentar la rivalidad entre los granjeros

Este es el beneficio que

Por qué Maximiliano Cortázar terminó empapado en el relanzamiento del PAN, esto sabemos

El episodio, captado en varios videos que rápidamente circularon en redes sociales, dejó ver la reacción relajada y festiva de Cortázar

Por qué Maximiliano Cortázar terminó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunta integrante del

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

Detienen en Michoacán a mujer que presuntamente extorsionaba a directora de una escuela

ENTRETENIMIENTO

Este es el beneficio que

Este es el beneficio que tendrá el primer eliminado de La Granja VIP gracias a ‘El legado’

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

El libro de la vida arrasa en el catálogo de Disney+ en México esta semana

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

DEPORTES

Chivas lo gana con 2

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria

Cruz Azul vs América EN VIVO: Nacho Rivero adelanta a su equipo y la Máquina ya gana el Clásico Joven

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?