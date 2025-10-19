México

México busca consenso nacional para revisión del T-MEC, asegura Ebrard

La Secretaría de Economía avanza hacia un consenso interno sobre las prioridades nacionales para el T-MEC

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El objetivo central es reducir
El objetivo central es reducir el impacto de los aranceles unilaterales de Estados Unidos. REUTERS/Henry Romero

Este domingo, la Secretaría de Economía (SE) detalló que se han intensificado las consultas internas con actores clave de la economía mexicana como parte del proceso hacia la revisión, en 2026, del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

La estrategia de México para la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) se centra en la construcción de una postura nacional unificada, expuso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El titular de Economía subrayó que el objetivo es alcanzar un consenso amplio entre los sectores productivos y las regiones del país antes de enero de 2026, fecha prevista para la revisión formal del acuerdo.

El secretario explicó que, siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca que la posición negociadora de México cuente con el respaldo más amplio posible.

“Ese es el objetivo. Para eso hay que consultar, debatir, deliberar y concluir”, afirmó Ebrard en el documento oficial.

Marcelo Ebrard destaca la coordinación
Marcelo Ebrard destaca la coordinación con el CCE y el sector obrero en la estrategia del T-MEC. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Durante la última semana, la Secretaría de Economía organizó nueve mesas de trabajo sectoriales que abarcaron áreas como tecnologías de la información y comunicación (TICs), servicios profesionales, agroindustria, vehículos ligeros, productos metálicos, metalmecánicos y derivados, economía circular, aeroespacial, calzado, textil y vestidos, así como cemento, vidrio y cerámica.

Además, se llevaron a cabo ocho encuentros estatales en Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas.

El propósito de estas reuniones ha sido recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.

Ebrard destacó la amplitud de la consulta, señalando que se está trabajando con 30 sectores de la economía y que, por primera vez, se incluye de manera formal al sector obrero en este proceso.

“En los 32 estados del país estamos recogiendo el punto de vista, las prioridades, las preocupaciones de los sectores productivos. Estamos consultando también sus puntos de vista, sus propuestas y, muy importante, estamos consultando por primera vez al sector obrero”, puntualizó el secretario.

El funcionario recordó que esta semana sostuvo reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal organización empresarial del país, y con representantes del movimiento obrero. Estos encuentros, coorganizados con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, tuvieron como finalidad escuchar y considerar las prioridades de ambos sectores.

En una intervención ante el pleno del CCE, Ebrard explicó que, a comienzos de año, el panorama contemplaba riesgos de ruptura comercial o renegociaciones fragmentadas. No obstante, aseguró que México logró iniciar un proceso de revisión ordenado y conjunto con Washington y Ottawa.

“Tenemos que tener al final una posición lo más cohesionada posible en nuestras negociaciones con los Estados Unidos, en lo que es la revisión del tratado”, expresó Ebrard en el comunicado.

El pasado 14 de octubre, el secretario de Economía afirmó que la revisión del T-MEC avanza de manera coordinada entre los tres países firmantes y que el objetivo central del Gobierno mexicano es reducir el impacto de los aranceles unilaterales aplicados por Estados Unidos.

Este enfoque responde al contexto de la guerra arancelaria global iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien impulsó la firma del acuerdo en 2018 durante su primer mandato.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, reemplazando al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Temas Relacionados

T-MECMarcelo EbrardEconomíamexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: estos son los nominados de la primera semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Tren Interurbano México - Toluca: filtran últimos avances en Observatorio que conectará con la Línea 1 del Metro CDMX

Las autoridades aseguraron que para 2026 el Tren “El Insurgente” estará ofreciendo servicio a los usuarios en toda su ruta

Tren Interurbano México - Toluca:

Máynez responde a Sheinbaum por llamar a MC “supuestamente progresista”; enlista controversias de la 4T

El líder de Movimiento Ciudadano señaló las contradicciones en políticas de seguridad, militarización y derechos sociales, entre otros aspectos, de Morena

Máynez responde a Sheinbaum por

Así está la calidad del aire de la CDMX este 19 de octubre

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México

Así está la calidad del

Retiran ácido acético derramado en Durango, buscan responsables

Un vertido de mil 200 litros de ácido acético en una zona agrícola de Montemorelos fue contenido por Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Retiran ácido acético derramado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto homicida de aspirante

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

Cae “El Cabañas”, jefe de plaza de Los Rusos en Acapulco y autor intelectual del ataque a policías federales en Guerrero

Marina y Guardia Nacional detienen en CDMX a cuatro sujetos por almacenamiento y distribución de droga

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: estos son los nominados de la primera semana

¿Quién es la Máscara?: La polémica estrategia que usa Ana Brenda Contreras para adivinar en su debut como investigadora

Rolling Stone desata polémica al nombrar ‘Ella baila sola’ como la mejor canción mexicana del Siglo XXI

Anahí abre su corazón en ‘¿Quién es la Máscara?’ y revela cómo equilibra ser mamá y estrella

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

DEPORTES

¿Cuánto tiempo podría pasar en

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América