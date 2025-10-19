México

Ejército Mexicano localiza e inhabilita 100 artefactos explosivos improvisados en Sinaloa

La intervención de fuerzas federales permitió asegurar dispositivos peligrosos sin causar víctimas, mientras autoridades investigan su origen

Por Jesús Tovar Sosa

La localización y neutralización de
La localización y neutralización de artefactos improvisados fortalece la estrategia nacional contra el crimen organizado y protege a la población, según destacó la dependencia en un comunicado oficial. FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de las Comandancias de la III Región Militar y la 9/a Zona Militar, informó sobre un importante aseguramiento en el estado de Sinaloa, como parte de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Durante recorridos de vigilancia y reconocimientos terrestres en diversos municipios de la entidad, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un total de 100 artefactos explosivos improvisados (AEI), utilizados comúnmente por grupos delictivos para atentar contra las fuerzas del orden o la población civil.

La localización de estos dispositivos representa un duro golpe a las capacidades operativas de las organizaciones criminales que operan en la región. De acuerdo con la información proporcionada, todos los artefactos fueron asegurados con las medidas de seguridad correspondientes y puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones y los peritajes necesarios para esclarecer su procedencia, composición y posible vinculación con hechos delictivos previos.

Militares localizaron y neutralizaron cien
Militares localizaron y neutralizaron cien artefactos improvisados. Crédito: SEDENA

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, como parte de los protocolos operativos que rigen la actuación de las Fuerzas Armadas en el país.

Estos operativos, realizados de manera estratégica y coordinada, forman parte del esfuerzo del Gobierno de México para fortalecer la seguridad nacional, restablecer el orden en zonas con presencia del crimen organizado y proteger a la ciudadanía frente a amenazas derivadas de actividades ilícitas.

El uso de artefactos explosivos improvisados representa una de las formas más peligrosas de agresión por parte de grupos criminales, debido a su capacidad de causar daños letales y generar temor en las comunidades. La rápida actuación del personal militar permitió neutralizar estos dispositivos sin que se registraran afectaciones a la población civil ni al personal operativo.

El ejército mexicano destacó que
El ejército mexicano destacó que dicho aseguramiento se llevó a cabo respetando el Estado de derecho en México. cuartoscuro

“La localización e inhabilitación de estos artefactos contribuye a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense”, subrayó la Sedena en su comunicado. Asimismo, reiteró que los trabajos de vigilancia y reconocimiento continuarán en la región con el fin de detectar y desactivar cualquier amenaza que atente contra la seguridad del pueblo.

Con esta acción, el Ejército Mexicano, en conjunto con la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, refrenda su compromiso con la paz y la seguridad de la población, y reafirma la indeclinable decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional.

Las Fuerzas Armadas continúan desplegadas en distintos puntos del país, cumpliendo su labor con profesionalismo, legalidad y respeto a los derechos humanos, en beneficio del pueblo de México.

