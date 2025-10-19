México

Dónde hacerse mastografía y ultrasonido de mamas, según Profeco

El diagnóstico de esta enfermedad implica gastos inesperados y reducción de ingresos, Condusef comparte consejos para costear esta enfermedad

Por Merary Nuñez

Guardar
El cáncer de mama es
El cáncer de mama es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad entre mujeres en México.

Durante el Día Mundial de lucha contra el Cáncer de Mama, se promueve la sensibilización sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Se destaca la relevancia de realizar estudios como la mastografía y el ultrasonido de mamas para detectar posibles irregularidades que, debido a su tamaño, no suelen ser evidentes mediante la autoexploración, incluyendo células abultadas, duras o quistes.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un monitoreo de los precios de estos estudios en diversos laboratorios de la Ciudad de México y Estado de México.

El objetivo es facilitar que las mujeres puedan acceder a opciones con mayores beneficios económicos y así fomentar su realización como parte de la prevención, especialmente durante octubre, conocido como el mes rosa.

¿Cuáles son los precios?

El cáncer de mama es
El cáncer de mama es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad entre mujeres en México. | Presidencia

Una mastografía o mamografía es una radiografía de las glándulas mamarias que ayuda a detectar células abultada, duras, quistes, los cuales por sus tamaños pequeños son difíciles de reconocer con la autoexploración.

A partir de su monitoreo, la Profeco identificó los costos en los que brindan este estudio en los laboratorios de la Ciudad de México y Estado de México:

  • Salud Digna: $295.
  • Olab Diagnósticos Médicos: $1447.

El ultrasonido de mamas en Ciudad de México y el Estado de México tiene un costo de:

  • Salud Digna: $360.00.
  • Olab Diagnósticos Médicos, el precio es de $1,931.00.
  • Centro Médico Toluca Servicios Especializados alcanza los $2,037.00.

Condusef da consejos financieros para costear tratamientos de cáncer de mama

Existen mitos sobre los seguros
Existen mitos sobre los seguros médicos y su cobertura para el cáncer de mama, advierte la CONDUSEF.|

En México, el cáncer de mama representa una de las principales causas de enfermedad y mortalidad entre las mujeres, generando no solo un desafío médico, sino también un impacto económico considerable en las familias.

Los gastos asociados al diagnóstico, consultas, estudios, medicamentos y hospitalizaciones pueden acumularse rápidamente, mientras que la reducción de ingresos por ausencias laborales agrava la situación, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

La CONDUSEF advierte que, aunque la atención médica pública a través de instituciones como IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar ofrece servicios gratuitos y campañas de detección, existen gastos indirectos —como transporte, alimentación o pérdida de ingresos— que no están cubiertos. Por ello, contar con un seguro privado puede complementar la atención y proteger la economía familiar ante imprevistos.

Entre los mitos más comunes, la CONDUSEF señala la creencia de que los seguros médicos solo cubren emergencias o que solo se activan en etapas avanzadas de la enfermedad. En realidad, la mayoría de los seguros de gastos médicos mayores incluyen enfermedades graves como el cáncer de mama y pueden cubrir desde consultas especializadas hasta hospitalización, cirugías, quimioterapia, radioterapia y terapias psicológicas.

La cobertura suele activarse desde el diagnóstico confirmado, siempre que se cumplan los periodos de espera y se presente la documentación médica requerida.

La institución subraya que es fundamental informarse antes de contratar una póliza, prestando atención a términos como deducibles, copagos, periodos de espera y exclusiones. Además, aclara que las aseguradoras no reembolsan todos los gastos: las pólizas establecen topes de cobertura y límites de reembolso, por lo que leer cuidadosamente el contrato es esencial para evitar problemas financieros.

Para facilitar la toma de decisiones, la CONDUSEF ofrece el Simulador de Gastos Médicos Mayores, una herramienta que permite comparar opciones y anticipar el impacto económico de distintos escenarios.

Temas Relacionados

Cáncer de mamaProfecoMastografíaUltrasonidoDía Mundial de lucha contra el Cáncer de mamamexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo quitarle lo picante a los rábanos para obtener sus beneficios?

Elimina el picor de este alimento para aprovechar sus antioxidantes y otros nutrientes

¿Cómo quitarle lo picante a

Quién es Esteban Macías, el conductor que sorprendió con su radical cambio de imagen

El crítico de cine está bajo el escrutinio de las redes sociales tras una reciente aparición en Canal 6

Quién es Esteban Macías, el

Más de una hora para cruzar la frontera: cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 19 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Más de una hora para

‘Cuéntamelo Ya… al fin’ cumple 9 años: así fue el aniversario con sketches, confesiones y mucha comedia

Descubre todos los detalles del aniversario de este programa de Televisa

‘Cuéntamelo Ya… al fin’ cumple

Mujer a quien le prendieron fuego en la GAM sigue sin ser identificada en CDMX

La víctima sufrió lesiones en el 80% de su cuerpo

Mujer a quien le prendieron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Culiacán podría ubicarse entre las

Culiacán podría ubicarse entre las 5 ciudades más violentas del mundo por guerra del Cártel de Sinaloa: CESP

Detienen a presunto responsable del homicidio de la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista

Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Esteban Macías, el

Quién es Esteban Macías, el conductor que sorprendió con su radical cambio de imagen

‘Cuéntamelo Ya… al fin’ cumple 9 años: así fue el aniversario con sketches, confesiones y mucha comedia

Quién es Adamari López, la ex actriz de Televisa que fue señalada de tener un presunto romance con AMLO

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Ferka anuncia sorpresa en ‘La Granja VIP’ que cambiaría el rumbo de la primera eliminación: “Nadie se salva”

DEPORTES

Isaac del toro sigue haciendo

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven