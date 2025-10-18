México

“Tengo adicción a la anestesia”: Exintegrante de LCDLFM confiesa su dependencia a las cirugías estéticas

La artista también habló sobre cómo va su vida personal

Por Zurisaddai González

Guardar
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México estrena conductora - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Una de las exparticipantes más controversiales de La Casa de los Famosos México sorprendió recientemente al confesar que durante un tiempo fue adicta a las cirugías estéticas.

La estrella habló con la prensa sobre su experiencia personal y cómo logró retomar el control de su vida, tanto en lo profesional como en lo familiar.

La exintegrante compartió que la adicción a los arreglos estéticos no solo estaba relacionada con su apariencia, sino también con un hábito que llegó a poner en riesgo su salud.

¿Quién es y qué dijo?

Se trata de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien durante un encuentro con la prensa, mientras promocionaba un video musical en un bar de la Ciudad de México, habló sin tapujos sobre este tema:

“Yo sí tengo adicción a la cirugía. Yo sí tengo adicción a la anestesia, pero ya lo dejé, bebé. ¿Sabes qué? No, ya no. Aparte por salud, ya estoy en un peso que es el indispensable para mi bypass, porque tiene uno que cuidar la cirugía. Como estoy engrapada, es complicado mantener eso, pero ya va“.

Infobae Perú.
Infobae Perú.

Con estas palabras, reconoció que la salud se convirtió en un factor determinante para poner límites a su búsqueda de la perfección estética.

Su relación con su padre y Lapizito

La exconcursante también abordó cómo ha sido su proceso de reconciliación con su padre tras años de distanciamiento, y lo importante que fue para su bienestar emocional aprender a soltar el resentimiento:

“Siento que aceptar que él no iba a cambiar, que era su manera de ser, es cuando aprendes a soltarlo. Porque si sigues en la esperanza de que a ver si cambia, entonces yo creo que ya como que eso yo lo solté de que te perdono, sé que no vas a cambiar, pero por mí te perdono, porque la que quiere estar vivir en paz soy yo. Entonces, lo mejor fue eso".

(IG: @gomitaoficial123)
(IG: @gomitaoficial123)

También reflexionó sobre la relación con su hermano menor, Lapizito, destacando la importancia de establecer límites y manejar los egos dentro de la familia:

“Apenas un podcast y platicamos como del tema, pero lo mejor sí era como separarnos para ya no seguir peleando. Es que es muy difícil trabajar con la familia y más cuando madres, o sea, siento que sí llegó un momento en que los egos de artista es como quién puede más, ¿sabes? Y eso es muy complicado, djjo.

Por otro lado, la artista reveló que ahora su madre funge como su mánager, y que para evitar conflictos firmaron un contrato laboral, una medida que no había tomado con su padre y que le permite mantener claridad en los negocios familiares.

Temas Relacionados

Gomitacirugías estéticasadiccionesLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Desfile de alebrijes 2025: A qué hora comienza y cuál será el recorrido este sábado 18 de octubre

Las esculturas de cartón, madera y papel encabezarán la ruta festiva hacia el Ángel de la Independencia y permanecerán expuestas durante casi un mes en Paseo de la Reforma

Desfile de alebrijes 2025: A

Por qué los participantes de La Granja VIP perdieron el 25% del presupuesto semanal

Los granjeros y peones deberán racionar su comida de la siguiente semana y mejorar su desempeño en los establos

Por qué los participantes de

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Exportaciones mexicanas resisten aranceles de EEUU: FMI destaca diversificación

Se está a la espera de la revisión del T-MEC en 2026 y como eso puede afectar

Exportaciones mexicanas resisten aranceles de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Barca” con

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Por qué los participantes de

Por qué los participantes de La Granja VIP perdieron el 25% del presupuesto semanal

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Mamá de Belinda habría pedido 50% de regalías del libro a Lupillo Rivera para frenar demanda, afirma Ceriani

Quién es Carolina Ross, la cantante que Eleazar Gómez traicionó en La Granja VIP

Primera fiesta de La Granja VIP: desde los besos de Adame, crisis de Manola al acercamiento entre Mayer Mori y Carolina

DEPORTES

¿Nicolas Larcamón podrá romper su

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola