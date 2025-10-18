“Tengo adicción a la anestesia”: Exintegrante de LCDLFM confiesa su dependencia a las cirugías estéticas

La Casa de los Famosos México estrena conductora - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Una de las exparticipantes más controversiales de La Casa de los Famosos México sorprendió recientemente al confesar que durante un tiempo fue adicta a las cirugías estéticas.

La estrella habló con la prensa sobre su experiencia personal y cómo logró retomar el control de su vida, tanto en lo profesional como en lo familiar.

La exintegrante compartió que la adicción a los arreglos estéticos no solo estaba relacionada con su apariencia, sino también con un hábito que llegó a poner en riesgo su salud.

¿Quién es y qué dijo?

Se trata de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien durante un encuentro con la prensa, mientras promocionaba un video musical en un bar de la Ciudad de México, habló sin tapujos sobre este tema:

“Yo sí tengo adicción a la cirugía. Yo sí tengo adicción a la anestesia, pero ya lo dejé, bebé. ¿Sabes qué? No, ya no. Aparte por salud, ya estoy en un peso que es el indispensable para mi bypass, porque tiene uno que cuidar la cirugía. Como estoy engrapada, es complicado mantener eso, pero ya va“.

Con estas palabras, reconoció que la salud se convirtió en un factor determinante para poner límites a su búsqueda de la perfección estética.

Su relación con su padre y Lapizito

La exconcursante también abordó cómo ha sido su proceso de reconciliación con su padre tras años de distanciamiento, y lo importante que fue para su bienestar emocional aprender a soltar el resentimiento:

“Siento que aceptar que él no iba a cambiar, que era su manera de ser, es cuando aprendes a soltarlo. Porque si sigues en la esperanza de que a ver si cambia, entonces yo creo que ya como que eso yo lo solté de que te perdono, sé que no vas a cambiar, pero por mí te perdono, porque la que quiere estar vivir en paz soy yo. Entonces, lo mejor fue eso".

(IG: @gomitaoficial123)

También reflexionó sobre la relación con su hermano menor, Lapizito, destacando la importancia de establecer límites y manejar los egos dentro de la familia:

“Apenas un podcast y platicamos como del tema, pero lo mejor sí era como separarnos para ya no seguir peleando. Es que es muy difícil trabajar con la familia y más cuando madres, o sea, siento que sí llegó un momento en que los egos de artista es como quién puede más, ¿sabes? Y eso es muy complicado, djjo.

Por otro lado, la artista reveló que ahora su madre funge como su mánager, y que para evitar conflictos firmaron un contrato laboral, una medida que no había tomado con su padre y que le permite mantener claridad en los negocios familiares.