México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 17 de octubre: todos los números ganadores del sorteo 4123

Se trata de uno de los juegos más populares del país que entrega millones de pesos cada sorteo

Por Omar López

Guardar
El Melate sortea millones de
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo del Melate, Revancha y Revanchita realizado este viernes 17 de octubre de 2025.

Se trata de uno de los juegos más populares del país que entrega millones de pesos cada sorteo. Esta vez repartió más de 306 millones de pesos. Descubre si ganaste uno de premios de hoy.

Resultados del Melate

  • Fecha: viernes 17 de octubre de 2025
  • Sorteo: 4123.
  • Resultado: 3 41 34 48 17 9 2.
  • No. adicional: 2.

Resultados de Revancha

  • Fecha: viernes 17 de octubre de 2025
  • Sorteo: 4122
  • Resultado: 43 1 39 5 11 7.

Resultados de Revanchita

  • Fecha: viernes 15 de octubre de 2025
  • Sorteo:  4122
  • Resultado: 52 50 22 38 43 8.

A qué hora se juega el Melate

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita realiza tres sorteos a la semana:

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se dan a conocer los resultados del sorteo de Melate.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Cómo jugar al Melate

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno, y suelen jugarse con la misma combinación de números.

  • Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.
  • Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.
  • Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

MelateRevanchaRevanchitamexico-loteríasmexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La cantante argentina conquistó al público tapatío interpretando temas icónicos del regional mexicano

Banda MS envía propuesta a

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

La directiva de la Máquina sigue extendiendo los contratos a sus mejores futbolistas

La figura de Cruz Azul

Clara Brugada es criticada en redes sociales tras anuncio de concurso para asistir a la F1

Usuarios en redes sociales criticaron el estado de la ciudad y recriminaron el actuar de la autoridad capitalina en distintos rubros como la salud, seguridad, infraestructura, entre otros

Clara Brugada es criticada en

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Un nuevo granjero acompañará a Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo en la tabla de nominación

La Granja VIP: Eleazar Gómez

Esta es la opción para registrarse en nuevo programa del Bienestar que apoya con 600 mil pesos a mujeres y hombres

Este apoyo tiene el objetivo principal de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan

Esta es la opción para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a integrante de la

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Vinculan a proceso a Héctor “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Banda MS envía propuesta a

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una de sus rutinas: “Pasen un sueldo”

Las 10 series de Netflix que arrasan en México y puedes disfrutar el fin de semana

Las guerreras k-pop siguen conquistando el ranking de películas en Netflix México

DEPORTES

La figura de Cruz Azul

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”