¿Quiénes son las nuevas integrantes de Jeans?

Fanáticos del grupo original hicieron un llamado para que no se critique a las nuevas integrantes tras el conflicto entre Paty Sirvent y JNS

Por Adriana Castillo

El regreso de Jeans, uno de los grupos pop más emblemáticos de los años 90 en México, ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Y es que no se trató de un reencuentro, sino del lanzamiento de una nueva generación de jóvenes cantantes.

La noticia se dio a conocer en la cuenta oficial de Jeans en Instagram: “Ha sido toda una aventura, pero ya estamos listas”.

Paty Sirvent, integrante fundadora del
Paty Sirvent, integrante fundadora del grupo pop, anunció su regreso a los escenarios bajo su nombre original.

Se trata de cuatro niñas de entre 10 y 15 años de edad cuyas identidades siguen siendo un misterio.

No obstante, el pasado 17 de octubre lanzaron su primer sencillo titulado “¡Baila Jeans!”, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Cabe mencionar que este proyecto está encabezado por Paty Sirvent, integrante original del grupo y propietaria del nombre y sus derivados ante el Instituto Nacional del derecho de Autor (INDAUTOR).

El grupo es un referente del pop mexicano de los 90.

Fans de Jeans piden no criticar a las nuevas integrantes del grupo

Tras el anuncio, varios fanáticos de la agrupación original hicieron un llamado para pedir que no se critique a las integrantes de la nueva generación.

Esto en medio del conflicto que existe entre Paty Sirvent y las también ex integrantes de la banda, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, por el uso del supuesto nombre derivado de Jeans: JNS.

El trasfondo de esta controversia se remonta a la historia del grupo, que se fundó hace aproximadamente tres décadas y se disolvió en 2008.




Y es que años más tarde, en 2015 para ser exactos, las ex integrantes Angie Taddei, Regina Murguía, Melissa López y Karla Díaz retomaron el concepto, pero no como Jeans, sino como JNS.

Todo iba en viento en popa hasta que Paty Sirvent anunció el lanzamiento de una nueva generación de Jeans este 2025. Y es que colocó JNS debajo del nombre Jeans, lo que desató controversia en redes sociales.

Tras lo sucedido,  Angie TaddeiRegina Murguía Melissa López, de la mano de Bobo Producciones, lanzaron un comunicado en donde se deslindaron del lanzamiento del nuevo grupo.

Karla Díaz abandonó JNS en
Karla Díaz abandonó JNS en 2024 con la intención de enfocarse en su familia y cumplir su sueño de ser madre.

“Se les informa que Bobo Producciones y el grupo JNS, integrado por Angie TaddeiRegina Murguía Melissa López, no tienen ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado el día 9 de octubre por Paty Sirvent en sus redes sociales”, se lee.

Además, la compañía subrayó que el nombre JNS es una marca registrada, propiedad de la agrupación y protegida legalmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La respuesta de Sirvent fue inmediata. En un nuevo comunicado, la cantante reiteró que es la única dueña del nombre original Jeans y de todos sus derivados, incluido JNS, por lo que, según su postura, sus excompañeras no tendrían derecho a utilizarlo.

