México

Policía de SLP afirma que videos sobre presuntos actos de violencia ligados al crimen organizado fueron generados con IA

Continúan las investigaciones y autoridades buscan proceder legalmente contra los implicados

Por Jorge Contreras

Guardar
Policía Cibernética de SLP señaló
Policía Cibernética de SLP señaló que videos difundidos sobre supuestos actos de inseguridad fueron hechos con IA (Seguridad SLP)

La Policía Cibernética del Estado confirmó que una serie de videos que circulan en redes sociales, en los que se muestran supuestos actos de violencia y amenazas de grupos criminales contra autoridades estatales, fueron generados y manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de desprestigiar al gobierno y sembrar desinformación entre la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que ya se identificó el origen de dichas publicaciones, así como algunas de las cuentas responsables de su difusión.

Autoridades adelantaron que en breve se procederá legalmente contra los implicados, quienes podrían enfrentar cargos por la creación y distribución de contenido falso que incita al pánico y atenta contra la estabilidad social.

“Nadie estará por encima de la ley, y quien haya intentado manipular la verdad deberá responder ante las autoridades y será en breve la Fiscalia General del Estado quien determine esta culpabilidad ya que se están aportando todas las pruebas”, señaló el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández.

Videos editados con hechos pasados

Policia Cibernética SLP denuncia video
Policia Cibernética SLP denuncia video falsos IA

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los responsables habrían tomado fragmentos de videos antiguos relacionados con la delincuencia organizada, mismos que circulan desde hace tiempo en plataformas digitales, y los editaron para insertar acusaciones falsas en contra de funcionarios estatales. En algunos casos, incluso se utilizaron voces generadas artificialmente para simular declaraciones que nunca ocurrieron, destacaron autoridades a través de su comunicado.

Uno de los materiales falsificados que mayor impacto ha tenido muestra a un presunto integrante de un grupo criminal interrogando a un hombre que afirma tener vínculos con autoridades del estado. Sin embargo, la Policía Cibernética comprobó que la persona que aparece en el video es Erick “N”, alias “El 28”, detenido en octubre del año pasado y recluido desde diciembre en un penal de alta seguridad por delitos de alto impacto, lo cual demuestra que el contenido no solo es antiguo, sino completamente sacado de contexto.

El titular de la Policía Cibernética, Ángel Orta, señaló que las investigaciones continúan para identificar plenamente las cuentas y páginas que han estado compartiendo este contenido.

Recalcó que este tipo de campañas de desinformación buscan manipular a los usuarios de redes sociales aprovechando la inmediatez con la que se viralizan los contenidos sin verificación previa.

Temas Relacionados

Videos FalsosSan Luis PotosíIASeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre | Civil baja a zona de vías en la estación Hidalgo del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Loret de Mola asegura que los impuestos recién aprobados son porque “al gobierno le urge el dinero”y no para cuidar la salud como ha dicho Sheinbaum

El periodista aseguró que no es creíble que el gobierno diga que “no está interesado en agarrar dinero de donde sea”

Loret de Mola asegura que

Apio: descubre por qué es el mejor aliado natural para limpiar tu organismo

Se ha consolidado como uno de los alimentos más completos y saludables

Apio: descubre por qué es

Nueva era del PAN: rompe alianzas partidistas y apuesta por su propia fuerza | Video

Se enfocará en liderazgos ciudadanos, fortalecimiento territorial y relevo generacional para recuperar la confianza de la ciudadanía

Nueva era del PAN: rompe

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

La cantante confesó que en aquel entonces tenía un interés romántico en el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

Carolina Ross le reclama a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan detención de Yair Manuel

Reportan detención de Yair Manuel “N”, sargento señalado en el asesinato de la soldado Stephany Carmona

“El Marino” acepta su extradición desde Canadá por el homicidio del joven Alexander en Michoacán

Sicarios abren fuego contra bar nocturno en Pénjamo, Guanajuato; reportan dos personas muertas

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ross le reclama a

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 18 de octubre?

¿Quién es Mariano Riva Palacio, conductor de Azteca Noticias que se viralizó tras anunciar su compromiso?

¿Ángela Aguilar quiere que Inti pase Navidad con ella y Nodal? Su amigo Kunno responde

Kunno asegura que Nodal es un buen papá con Inti: “Tiene derecho a defenderse”

DEPORTES

India Sioux y Mercedes Moné

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’

Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo no podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca ante México

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?