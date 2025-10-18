Patrulla a exceso de velocidad choca por pasarse un alto y tope en SLP l Video

Patrulla a exceso de velocidad se pasa un alto, tope y choca en SLP (especial)

Un aparatoso accidente protagonizado por una patrulla de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí generó indignación entre los ciudadanos, luego de que un video difundido en redes sociales evidenciara que el choque no habría sido responsabilidad del conductor civil, como inicialmente reportaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron en un cruce vial del estado, donde un automóvil de la marca Volkswagen —mejor conocido como “vocho”— esperaba en un semáforo para dar vuelta.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad y compartidas por el medio local Periodista Omar Niño, se observa cómo el pequeño vehículo se acerca al cruce de manera correcta, cuando súbitamente aparece una patrulla estatal a exceso de velocidad.

La unidad oficial incluso brinca un tope antes de impactarse violentamente contra el vocho, sin que aparentemente intentara frenar. Por el impacto, la rueda delantera del escarabajo sale impactada con tal fuerza que cruza la avenida.

No iba con luces de emergencia

Patrulla a toda velocidad se pasa un tope y choca en calles de SLP Crédito: (Redes Sociales)

Lo que más llamó la atención de los internautas es que la patrulla no llevaba encendidas las torretas ni sirena, requisito obligatorio marcado por la ley cuando se acude a una emergencia o se circula por arriba de los límites establecidos.

A pesar de ello, en un primer comunicado las autoridades señalaron que el responsable del percance habría sido el conductor del vocho, insinuando que habría invadido el paso de la unidad oficial.

Sin embargo, el video rápidamente contradijo esa versión y provocó una ola de críticas hacia la corporación. Usuarios exigieron que se deslinden responsabilidades de manera imparcial y que no se intente culpar a un ciudadano cuando las pruebas señalan lo contrario.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor del vocho, aunque testigos señalan que resultó con lesiones debido al fuerte impacto. Tampoco se ha informado si los agentes de la patrulla fueron sometidos a algún peritaje o control interno para determinar si actuaron conforme al protocolo.

Colectivos ciudadanos y defensores viales han insistido en la necesidad de revisar el actuar de las fuerzas de seguridad en las calles y recalcaron que el uso correcto de sirenas y luces no es opcional, sino una obligación contemplada en el Reglamento de Tránsito.

Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Pública del estado emita una postura oficial actualizada y transparente, pues la presión pública crece mientras el video continúa viralizándose. En tanto, la ciudadanía exige justicia y un proceso claro que no deje lugar a privilegios para los responsables.