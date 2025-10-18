México

Patrulla a exceso de velocidad choca por pasarse un alto y tope en SLP l Video

Imágenes desmienten versión oficial que el conductor de un vocho era el responsable

Por Jorge Contreras

Guardar
Patrulla a exceso de velocidad
Patrulla a exceso de velocidad se pasa un alto, tope y choca en SLP (especial)

Un aparatoso accidente protagonizado por una patrulla de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí generó indignación entre los ciudadanos, luego de que un video difundido en redes sociales evidenciara que el choque no habría sido responsabilidad del conductor civil, como inicialmente reportaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron en un cruce vial del estado, donde un automóvil de la marca Volkswagen —mejor conocido como “vocho”— esperaba en un semáforo para dar vuelta.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad y compartidas por el medio local Periodista Omar Niño, se observa cómo el pequeño vehículo se acerca al cruce de manera correcta, cuando súbitamente aparece una patrulla estatal a exceso de velocidad.

La unidad oficial incluso brinca un tope antes de impactarse violentamente contra el vocho, sin que aparentemente intentara frenar. Por el impacto, la rueda delantera del escarabajo sale impactada con tal fuerza que cruza la avenida.

No iba con luces de emergencia

Patrulla a toda velocidad se pasa un tope y choca en calles de SLP Crédito: (Redes Sociales)

Lo que más llamó la atención de los internautas es que la patrulla no llevaba encendidas las torretas ni sirena, requisito obligatorio marcado por la ley cuando se acude a una emergencia o se circula por arriba de los límites establecidos.

A pesar de ello, en un primer comunicado las autoridades señalaron que el responsable del percance habría sido el conductor del vocho, insinuando que habría invadido el paso de la unidad oficial.

Sin embargo, el video rápidamente contradijo esa versión y provocó una ola de críticas hacia la corporación. Usuarios exigieron que se deslinden responsabilidades de manera imparcial y que no se intente culpar a un ciudadano cuando las pruebas señalan lo contrario.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor del vocho, aunque testigos señalan que resultó con lesiones debido al fuerte impacto. Tampoco se ha informado si los agentes de la patrulla fueron sometidos a algún peritaje o control interno para determinar si actuaron conforme al protocolo.

Colectivos ciudadanos y defensores viales han insistido en la necesidad de revisar el actuar de las fuerzas de seguridad en las calles y recalcaron que el uso correcto de sirenas y luces no es opcional, sino una obligación contemplada en el Reglamento de Tránsito.

Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Pública del estado emita una postura oficial actualizada y transparente, pues la presión pública crece mientras el video continúa viralizándose. En tanto, la ciudadanía exige justicia y un proceso claro que no deje lugar a privilegios para los responsables.

Temas Relacionados

ChoquepatrullavochoSan Luis Potosímexico-noticias

Más Noticias

Ataque armado en Acapulco deja sin vida a bebé de 9 meses y hiere a su padre en un taller de motocicletas

Un menor de 9 meses perdió la vida luego de un ataque armado en la colonia Ciudad Renacimiento, mientras que su padre recibe atención médica tras salir lesionado

Ataque armado en Acapulco deja

Conductor de aplicación en París presume con orgullo a pasajera mexicana su colección de monedas de México: “Yo amo su país”

Un encuentro inesperado entre una turista y un conductor se convirtió en una historia entrañable en redes sociales

Conductor de aplicación en París

Arroz con leche rico en proteína: una receta saludable y rápida

Ofrece beneficios como alto contenido proteico, bajo en calorías, sin lactosa y rico en fibra, siendo ideal para quienes buscan opciones nutritivas y deliciosas

Arroz con leche rico en

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Manola rompe en llanto tras sufrir un incidente con un caballo

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Estadounidense en Rosarito, Tijuana se vuelve viral al exhibir a sus vecinos mexicanos

El video muestra cómo un hombre transforma su frustración por la música alta en un momento cómico que ha conquistado las redes

Estadounidense en Rosarito, Tijuana se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan detención de Yair Manuel

Reportan detención de Yair Manuel “N”, sargento señalado en el asesinato de la soldado Stephany Carmona

“El Marino” acepta su extradición desde Canadá por el homicidio del joven Alexander en Michoacán

Sicarios abren fuego contra bar nocturno en Pénjamo, Guanajuato; reportan dos personas muertas

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Manola rompe en llanto tras sufrir un incidente con un caballo

¿Quién es Mariano Riva Palacio, conductor de Azteca Noticias que se viralizó tras anunciar su compromiso?

¿Ángela Aguilar quiere que Inti pase Navidad con ella y Nodal? Su amigo Kunno responde

Kunno asegura que Nodal es un buen papá con Inti: “Tiene derecho a defenderse”

¿Cuánto falta para ver en cines la película de Las Guerreras K-pop?

DEPORTES

India Sioux derrota a Skadi

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’

Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo no podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca ante México

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán