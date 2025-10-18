México

Osteoporosis: ¿realmente duele o podrías padecerla sin saberlo?

Una condición progresiva puede comprometer la estructura ósea sin manifestaciones evidentes

Por Gerardo Lezama

Guardar
La osteoporosis es conocida como
La osteoporosis es conocida como la 'enfermedad silenciosa' por su falta de síntomas en fases iniciales.

La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos al reducir su densidad y resistencia. Lo más inquietante es que en sus primeras fases no genera molestias visibles, lo que ha llevado a que se le conozca como “la enfermedad silenciosa”. Muchas personas conviven con ella sin saberlo, hasta que una fractura inesperada revela el daño acumulado.

En condiciones normales, el tejido óseo se regenera constantemente, pero con el paso del tiempo o por factores específicos, el cuerpo puede perder más masa ósea de la que produce.

Esta pérdida progresiva no causa dolor ni inflamación, lo que dificulta su detección temprana. Por ello, es común que la enfermedad avance durante años sin ser identificada, afectando la calidad de vida sin que el paciente lo note.

El dolor aparece cuando hay consecuencias estructurales, como fracturas vertebrales que provocan dolor crónico de espalda, pérdida de estatura o encorvamiento.

Las fracturas de cadera, muñeca o columna pueden ocurrir incluso con movimientos cotidianos como agacharse o toser. En estos casos, el malestar no proviene de la enfermedad en sí, sino de las lesiones que esta facilita.

La densitometría ósea es el
La densitometría ósea es el método más confiable para detectar la osteoporosis antes de que cause fracturas.

Además, el proceso de recuperación tras una fractura puede ser largo, costoso y limitar significativamente la autonomía del paciente.

Cómo identificarla y reducir el riesgo

La forma más confiable de detectar esta condición antes de que cause daño es mediante una densitometría ósea, un estudio que mide la densidad mineral de los huesos. Este examen es especialmente recomendado para:

  • Mujeres posmenopáusicas
  • Personas mayores de 50 años
  • Quienes tienen antecedentes familiares de fracturas
  • Pacientes que usan corticoides por tiempo prolongado

Los factores de riesgo incluyen:

  • Edad avanzada
  • Deficiencia de calcio y vitamina D
  • Sedentarismo
  • Tabaquismo
  • Consumo excesivo de alcohol
  • Enfermedades como artritis reumatoide, celiaquía o cáncer
  • Medicamentos que afectan la absorción de nutrientes o el metabolismo óseo
Las fracturas de cadera, muñeca
Las fracturas de cadera, muñeca o columna pueden ocurrir por osteoporosis incluso con movimientos cotidianos.

La prevención es posible y efectiva. Mantener una dieta rica en calcio y vitamina D, realizar ejercicio regular que soporte el peso corporal (como caminar, bailar o subir escaleras), evitar el tabaco y el alcohol, y consultar al médico para evaluar la necesidad de suplementos o tratamientos específicos son medidas clave para proteger la salud ósea.

Aunque no se manifieste con señales evidentes, sus consecuencias pueden ser graves. Detectarla a tiempo y adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia entre una vida activa y una limitada por fracturas, dolor crónico y pérdida de independencia.

La conciencia sobre esta condición es fundamental para promover el envejecimiento saludable y prevenir complicaciones futuras.

Temas Relacionados

OsteoporosisSaludBienestarArtritismexico-noticias

Más Noticias

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

Del 20 al 26 de octubre, la cartelera de estrenos se amplía con una variedad, desde documentales, hasta películas de terror, asegurando opciones para todos los públicos y preferencia

“El Monstruo de Florencia” y

Vinculan a proceso a Ignacio “N”, presunto feminicida de Itzel Díaz, hallada en la casa del sujeto en Edomex

La joven había sido reportada como desaparecida luego de que el sujeto la invitara a tomar un café

Vinculan a proceso a Ignacio

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

La ex vocalista de La Sonora Dinamita enfrenta una ola de críticas tras expresar su opinión sobre el actor y modelo

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta

Cómo preparar un bowl de frutas con avena para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta receta es sencilla, deliciosa y nutritiva

Cómo preparar un bowl de

Desfile de Alebrijes y Marcha Zombie 2025 en la CDMX | En vivo: Contingentes llegan al zócalo

Actualización y paso de los coloridos y monstruosos contingentes que pasarán por calles y avenidas capitalinas este sábado

Desfile de Alebrijes y Marcha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Ignacio

Vinculan a proceso a Ignacio “N”, presunto feminicida de Itzel Díaz, hallada en la casa del sujeto en Edomex

Enfrentamiento en Coahuila deja dos policías heridos y a un presunto criminal

Ataque contra elementos de seguridad federal en Guerrero deja un agresor abatido y tres agentes heridos

Abogado de Héctor “N”, implicado en asesinato de Cohen, asegura que joven fue manipulado: “Situación era precaria”

Juez da prisión preventiva a Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

ENTRETENIMIENTO

“El Monstruo de Florencia” y

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

DEPORTES

Chivas vs Mazatlán EN VIVO:

Chivas vs Mazatlán EN VIVO: Partido de la jornada 13 de la Liga MX

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO: Karely Ruiz vs Karina García

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”