Loret de Mola asegura que los impuestos recién aprobados son porque “al gobierno le urge el dinero”y no para cuidar la salud como ha dicho Sheinbaum

Loret de Mola contradijo a Sheinbaum. Credito:cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el impuesto a los refrescos no tiene la finalidad de recaudar dinero para el gobierno de México, y que dicho aumento es exclusivamente para temas de salud de la población.

Sobre esto, Loret de Mola opinó el pasado viernes en su noticiero en el medio Latinus. “Una cosa es que hay que bajarle a las calorías y demás, y está bien, y otra es que el Gobierno nos diga que no está interesado en agarrar dinero de donde sea”.

Señaló que si ha habido un gobierno urgido de dinero, ha sido el actual, pues con la deuda que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la urgencia de reducir esa deuda antes de que se vuelva una crisis económica, “pues oiga”.

Recordó que el jueves por la noche Morena le subió el impuesto a los refrescos, sueros, cigarros, puros, videojuegos, apuestas, permisos de residencia en México, la salida de niños al extranjero.

Recientemente se aprobó el impuesto a los refrescos y a otros productos. (Freepik)

“¿Qué tiene que ver eso con la salud? Bueno, le subieron el precio hasta a la entrada a Chichen Itzá, Teotihuacán, y el Museo de Antropología, que no nos digan que no están viendo de dónde sacan dinero", dijo el periodista.

Y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que el principal objetivo de aumentar el impuesto a los refrescos es que se consuma menos bebidas azucaradas, no el recaudar.

“¿Qué se obtiene? 30% menos azúcar en los refrescos", ha declarado Sheinbaum.

Aumento a IEPS busca que se consuma menos refresco en México: Sheinbaum

El pasado viernes, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la mandataria defendió el incremento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas “light” y “Cero” al señalar que la medida tiene como objetivo reducir el consumo de refresco en México.

Claudia Sheinbaum ha dicho en reiteradas ocasiones que el aumento al impuesto de los refrescos tiene como finalidad que se consuman menos. (presidencia)

Durante la mañanera, Sheinbaum aseguró que existe una “campaña de desinformación” en torno a este tema y reiteró que el impuesto tiene un fin sanitario, no fiscal.

“El objetivo no es recaudar, sino que se consuma menos bebida azucarada. Queremos cuidar la salud de los mexicanos”, expresó la primera mandataria desde Palacio Nacional.