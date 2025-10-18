México

Loret de Mola asegura que los impuestos recién aprobados son porque “al gobierno le urge el dinero”y no para cuidar la salud como ha dicho Sheinbaum

El periodista aseguró que no es creíble que el gobierno diga que “no está interesado en agarrar dinero de donde sea”

Por Miguel Flores

Guardar
Loret de Mola contradijo a
Loret de Mola contradijo a Sheinbaum. Credito:cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el impuesto a los refrescos no tiene la finalidad de recaudar dinero para el gobierno de México, y que dicho aumento es exclusivamente para temas de salud de la población.

Sobre esto, Loret de Mola opinó el pasado viernes en su noticiero en el medio Latinus. “Una cosa es que hay que bajarle a las calorías y demás, y está bien, y otra es que el Gobierno nos diga que no está interesado en agarrar dinero de donde sea”.

Señaló que si ha habido un gobierno urgido de dinero, ha sido el actual, pues con la deuda que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la urgencia de reducir esa deuda antes de que se vuelva una crisis económica, “pues oiga”.

Recordó que el jueves por la noche Morena le subió el impuesto a los refrescos, sueros, cigarros, puros, videojuegos, apuestas, permisos de residencia en México, la salida de niños al extranjero.

Recientemente se aprobó el impuesto
Recientemente se aprobó el impuesto a los refrescos y a otros productos. (Freepik)

“¿Qué tiene que ver eso con la salud? Bueno, le subieron el precio hasta a la entrada a Chichen Itzá, Teotihuacán, y el Museo de Antropología, que no nos digan que no están viendo de dónde sacan dinero", dijo el periodista.

Y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que el principal objetivo de aumentar el impuesto a los refrescos es que se consuma menos bebidas azucaradas, no el recaudar.

“¿Qué se obtiene? 30% menos azúcar en los refrescos", ha declarado Sheinbaum.

Aumento a IEPS busca que se consuma menos refresco en México: Sheinbaum

El pasado viernes, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la mandataria defendió el incremento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas “light” y “Cero” al señalar que la medida tiene como objetivo reducir el consumo de refresco en México.

Claudia Sheinbaum ha dicho en
Claudia Sheinbaum ha dicho en reiteradas ocasiones que el aumento al impuesto de los refrescos tiene como finalidad que se consuman menos. (presidencia)

Durante la mañanera, Sheinbaum aseguró que existe una “campaña de desinformación” en torno a este tema y reiteró que el impuesto tiene un fin sanitario, no fiscal.

“El objetivo no es recaudar, sino que se consuma menos bebida azucarada. Queremos cuidar la salud de los mexicanos”, expresó la primera mandataria desde Palacio Nacional.

Temas Relacionados

ImpuestosrefrescosCarlos Loret de MolarecaudaciónClaudia SheinbaumIEPSmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre | Civil baja a zona de vías en la estación Hidalgo del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Apio: descubre por qué es el mejor aliado natural para limpiar tu organismo

Se ha consolidado como uno de los alimentos más completos y saludables

Apio: descubre por qué es

Nueva era del PAN: rompe alianzas partidistas y apuesta por su propia fuerza | Video

Se enfocará en liderazgos ciudadanos, fortalecimiento territorial y relevo generacional para recuperar la confianza de la ciudadanía

Nueva era del PAN: rompe

Policía de SLP afirma que videos sobre presuntos actos de violencia ligados al crimen organizado fueron generados con IA

Continúan las investigaciones y autoridades buscan proceder legalmente contra los implicados

Policía de SLP afirma que

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

La cantante confesó que en aquel entonces tenía un interés romántico en el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

Carolina Ross le reclama a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía de SLP afirma que

Policía de SLP afirma que videos sobre presuntos actos de violencia ligados al crimen organizado fueron generados con IA

Reportan detención de Yair Manuel “N”, sargento señalado en el asesinato de la soldado Stephany Carmona

“El Marino” acepta su extradición desde Canadá por el homicidio del joven Alexander en Michoacán

Sicarios abren fuego contra bar nocturno en Pénjamo, Guanajuato; reportan dos personas muertas

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ross le reclama a

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 18 de octubre?

¿Quién es Mariano Riva Palacio, conductor de Azteca Noticias que se viralizó tras anunciar su compromiso?

¿Ángela Aguilar quiere que Inti pase Navidad con ella y Nodal? Su amigo Kunno responde

Kunno asegura que Nodal es un buen papá con Inti: “Tiene derecho a defenderse”

DEPORTES

India Sioux y Mercedes Moné

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’

Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo no podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca ante México

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?