India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux y Mercedes Moné ganaron las dos peleas estelares de la noche de 'Viernes Espectacular' | Instagram CMLL

La luchadora mexicana, India Sioux, y la estadounidense, Mercedes Moné, estrella de la All Elite Wrestling (AEW), se coronaron como las ganadoras de los campeonatos estelares del ‘Viernes espectacular’ del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que se realizó este 17 de octubre en la Arena México.

La función no solo destacó por los triunfos de ambas campeonas, sino también por que fue un evento exclusivo de peleas femeniles con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el cual se conmemora cada 19 de octubre.

India Sioux se enfrentó a Skadi por el título del Campeonato Universal de Amazonas 2025, una lucha que transmitió una sensación de competencia alejada de la rivalidad y llena de emoción, ante la demostración de la técnica y la fuerza de ambas gladiadoras.

Inicialmente, la confrontación se mantuvo por la estrategia de defensa por parte de India Soux, mientras que Skadi usó su fuerza y técnica para dominar a su contrincante.

La pelea mantuvo al borde de sus asientos a los espectadores, que en cada caída contaban con emoción los segundos para declarar ganadora a alguna de las dos contendientes.

Sin embargo, la lucha culminó con el triunfo de India Soux, quien tras recibir el cinturón que la señala como titular del Campeonato Universal de Amazonas 2025, reconoció el esfuerzo de Skadi levantándole su brazo y pidiendo una ovación para su contrincante.

La pelea final, fue protagonizada por la estadounidense, Mercedes Moné, y la mexicana, Persephone, quienes lucharon por el Campeonato Mundial Femenil CMLL, en medio de aplausos para la retadora local y gritos en contra de la estrella de la AEW.

Uno de los aspectos más llamativos, fue la espectacular entrada de Moné al cuadrilátero usando un traje alusivo al icónico traje morado de la leyenda del Tex-Mex, Selena Quintanilla, y bailando al ritmo de una de sus canciones más famosas: ‘Bidi Bidi Bom Bom’.

La confrontación inició con una marcada rivalidad entre Persephone, quien en cada golpe expresaba su deseo por recuperar el título del campeonato, afirmando “que le pertenece”, y Mercedes, quien se mostraba confiada.

En diversas ocasiones parecía que Persephone sería la ganadora, al lograr dominar en más de dos caídas a Moné, quien lograba pararse en el segundo dos.

Esto último llevó a que la estadounidense se mantuviera como titular del Campeonato Mundial Femenil CMLL, en medio de gritos por parte de la mayoría de los espectadores, aclamando a Persephone.