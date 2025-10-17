Ricardo Peralta denuncia broma pesada contra Teo en La Granja VIP y le recuerdan su lío del colchón en La Casa de los Famosos

Pepe y Teo, estrellas de internet que ya tuvieron su oportunidad para aparecer en un reality show (Foto: Instagram / @pepeyteo)

La Granja VIP está casi por completar su primera semana de transmisiones en TV Azteca y ha logrado tendencias en redes sociales y una respuesta positiva por parte del público.

Los participantes, conocidos como “granjeros”, se están volviendo virales y han generado memes y todo tipo de contenido. Por supuesto, ya comienzan a perfilarse los favoritos de la audiencia, surgen alianzas y se empieza a especular sobre los concursantes más probables a avanzar hacia la final.

En esta edición, Sergio Mayer Mori se ha convertido en el primer participante en captar la atención masiva. Por ejemplo, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, ya compartió detalles personales y alcanzó el rol de “capataz”. Entre las mujeres, La Bea destaca por su protagonismo y sus divertidas bromas. Manola Diaz, por su parte, ha ganado notoriedad al protagonizar diversas discusiones dentro de la casa.

En caso de fallar en la prueba de salvación del jueves, este reto será la última oportunidad para Eleazar, La Bea, Alfredo Adame y Teo. (La Granja VIP, Facebook)

Las primeras nominaciones ya ocurrieron y uno de los que están en riesgo de salir es César Doroteo, conocido también por integrar canal de YouTube Pepe y Teo, donde comparte créditos con Ricardo Peralta. Este último, ganador de MasterChef Celebrity y figura polémica de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, no ha dejado de apoyar a su amigo en sus redes sociales.

A través de su cuenta de X, Ricardo Peralta publica actualizaciones frecuentes sobre el avance de César en el reality.

Ricardo Peralta se queja de broma contra Teo y recibe burlas

Ricardo Peralta sigue siendo blanco de críticas. (Fotos: Televisa)

Recientemente, Ricardo sorprendió a sus seguidores al presentar una queja sobre un incidente presuntamente sufrido por César Doroteo dentro del programa. Mediante un tuit, Peralta cuestionó:

“No me hagan esto. Me está llegando info de que le echaron una cebolla a su maleta a Teo. ¿Alguien sabe más de esto? Si vi en la mañana a Teo comentando que su ropa huele a cebolla y él no entendía por qué. No me la hagan ehh, seria muy feo eso”.

La reacción de los internautas ante esta denuncia no fue de apoyo. Por el contrario, varios usuarios recordaron el paso de Ricardo Peralta por La Casa de los Famosos México, específicamente el episodio donde criticó una broma que involucró a Sian Chiong.

En aquella ocasión, integrantes del cuarto Mar sacaron el colchón de Sian al pasillo, acción que desencadenó el enojo de Peralta, quien alegó supuesta xenofobia y pronunció la frase “¿Están orgullosas de lo que acaban de hacer?”.

Además de recordarle su paso por el reality de Televisa, los “haters” de Ricardo Peralta respondieron a su queja en Twitter con las frases que popularizó durante el episodio del colchón.