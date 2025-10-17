México

Ricardo Peralta denuncia broma pesada contra Teo en La Granja VIP y le recuerdan su lío del colchón en La Casa de los Famosos

Los fanáticos se burlaron de las frases de queja que el influencer popularizó durante el reality show de Televisa

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Pepe y Teo, estrellas de
Pepe y Teo, estrellas de internet que ya tuvieron su oportunidad para aparecer en un reality show (Foto: Instagram / @pepeyteo)

La Granja VIP está casi por completar su primera semana de transmisiones en TV Azteca y ha logrado tendencias en redes sociales y una respuesta positiva por parte del público.

Los participantes, conocidos como “granjeros”, se están volviendo virales y han generado memes y todo tipo de contenido. Por supuesto, ya comienzan a perfilarse los favoritos de la audiencia, surgen alianzas y se empieza a especular sobre los concursantes más probables a avanzar hacia la final.

En esta edición, Sergio Mayer Mori se ha convertido en el primer participante en captar la atención masiva. Por ejemplo, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, ya compartió detalles personales y alcanzó el rol de “capataz”. Entre las mujeres, La Bea destaca por su protagonismo y sus divertidas bromas. Manola Diaz, por su parte, ha ganado notoriedad al protagonizar diversas discusiones dentro de la casa.

En caso de fallar en
En caso de fallar en la prueba de salvación del jueves, este reto será la última oportunidad para Eleazar, La Bea, Alfredo Adame y Teo. (La Granja VIP, Facebook)

Las primeras nominaciones ya ocurrieron y uno de los que están en riesgo de salir es César Doroteo, conocido también por integrar canal de YouTube Pepe y Teo, donde comparte créditos con Ricardo Peralta. Este último, ganador de MasterChef Celebrity y figura polémica de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, no ha dejado de apoyar a su amigo en sus redes sociales.

A través de su cuenta de X, Ricardo Peralta publica actualizaciones frecuentes sobre el avance de César en el reality.

Ricardo Peralta se queja de broma contra Teo y recibe burlas

Ricardo Peralta sigue siendo blanco
Ricardo Peralta sigue siendo blanco de críticas. (Fotos: Televisa)

Recientemente, Ricardo sorprendió a sus seguidores al presentar una queja sobre un incidente presuntamente sufrido por César Doroteo dentro del programa. Mediante un tuit, Peralta cuestionó:

“No me hagan esto. Me está llegando info de que le echaron una cebolla a su maleta a Teo. ¿Alguien sabe más de esto? Si vi en la mañana a Teo comentando que su ropa huele a cebolla y él no entendía por qué. No me la hagan ehh, seria muy feo eso”.

La reacción de los internautas ante esta denuncia no fue de apoyo. Por el contrario, varios usuarios recordaron el paso de Ricardo Peralta por La Casa de los Famosos México, específicamente el episodio donde criticó una broma que involucró a Sian Chiong.

En aquella ocasión, integrantes del cuarto Mar sacaron el colchón de Sian al pasillo, acción que desencadenó el enojo de Peralta, quien alegó supuesta xenofobia y pronunció la frase “¿Están orgullosas de lo que acaban de hacer?”.

Además de recordarle su paso por el reality de Televisa, los “haters” de Ricardo Peralta respondieron a su queja en Twitter con las frases que popularizó durante el episodio del colchón.

Temas Relacionados

César DoroteoRicardo PeraltaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Docentes de la SEP critican programa La Escuela te extraña

La iniciativa presentada por Mario Delgado contempla localizar a estudiantes en riesgo de deserción

Docentes de la SEP critican

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México de este viernes 17 de octubre

La capital del país registrará un día mayormente nublado con probabilidad elevada de lluvia por la tarde

Predicción del clima: estas son

Línea 4 del Cablebús CDMX Tlalpan - Coyoacán será financiado por el gobierno de Sheinbaum

Clara Brugada explicó cómo será la construcción de esta ruta que conectará con la Línea 3 del Metro

Línea 4 del Cablebús CDMX

Gobierno de Japón se solidariza con México tras las inundaciones

El ministro Takeshi Iwaya envió un mensaje de apoyo al canciller mexicano Juan Ramón De La Fuente

Gobierno de Japón se solidariza

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la noche de hoy 16 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Llegan los cerditos

La Granja VIP en vivo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto responsable de

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

Hombre intenta refugiarse en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, durante ataque armado: dos personas resultaron heridas

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la noche de hoy 16 de octubre

Checo Pérez y su esposa disfrutan salvaje safari en Botsuana para desconectarse de la rutina

¿Apoya a Kike Mayagoitia? Capi Pérez publica fuerte mensaje tras nominación de La Bea en La Granja VIP

Víctor Mendívil conquista a la audiencia de Spotify México, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Adrián Marcelo ofrece miles de pesos a un familiar de Aldo de Nigris para grabar podcast

DEPORTES

Cuál es la marca que

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas