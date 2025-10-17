México

Monreal celebra acuerdo entre gobierno y refresqueras sobre el IEPS

Empresas de bebidas aceptan reformular productos y ajustar campañas

Por Omar Tinoco Morales

El pacto busca transformar la industria y evitar disputas legales. Nuevas fórmulas, compromisos empresariales y la necesidad de mayor pluralidad informativa. Un proceso que podría cambiar el panorama político y social Crédito: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Después del acuerdo entre el gobierno federal y los sectores empresariales de bebidas sobre el monto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que este tipo de negociaciones son positivas.

Monreal Ávila apuntó que este acuerdo significa cambio de paradigma en la relación entre el Estado y la iniciativa privada.

El legislador destacó que estas negociaciones buscan anteponer los consensos y evitar la judicialización de reformas fiscales.

El hecho de que hoy haya un encuentro, un acuerdo, evita muchas cosas. Entre otras, evita el que la ley que aprobemos se pueda controvertir en los tribunales”, expresó el diputado en conferencia desde San Lázaro.

Las empresas de bebidas se
Las empresas de bebidas se comprometen a reducir azúcar y glucosa, y a modificar la publicidad dirigida a niños y familias. (Foto: AP)

Monreal ejemplificó que aún cuando se renegocia el monto impositivo con las refresqueras —“el gobierno pretendía cobrarles, supongamos, tres pesos por litro, dos pesos por litro de refresco”—, el resultado final contempla una actualización en el tributo, aunque “no vas a dejar de cobrarles un aumento, el 50 por ciento”.

El coordinador parlamentario de Morena detalló que, como parte de los acuerdos, las empresas de bebidas se comprometen a reducir los niveles de azúcar y glucosa en sus productos y a modificar la publicidad vigente, orientándola menos hacia niños y familias.

Además, las nuevas fórmulas deberán presentarse en un plazo menor a un año. Resaltó la apertura de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmando: “Yo aplaudo el que el gobierno, que la presidenta Claudia Sheinbaum haya dicho bien, escuchemos su propuesta, en qué consiste. Y luego de escucharla y de negociar varias semanas digan, adelante, estoy de acuerdo.

Monreal instó a que estos acercamientos se amplíen a otros ámbitos.

Nosotros, como movimiento social, sí tendríamos que reencontrarnos con sectores económicos, incluso sectores empresariales. Eso no implica que renuncies a tus principios o a tu ideología. No profundizar las diferencias, sino buscar lo que nos puede identificar”, expresó, al subrayar la necesidad de mantener la interlocución no sólo con el empresariado, sino también con medios de comunicación, asociaciones religiosas y sociedad civil.

El diputado señaló una “lejanía” entre su movimiento y el sector mediático que, a su juicio, debe superarse para garantizar mayor pluralidad y objetividad en la cobertura de la actividad legislativa.

Vinculó esta búsqueda de diálogo y entendimiento con el objetivo de mantener la mayoría de su partido en el gobierno, así como de preservar los logros electorales alcanzados.

Finalmente, Monreal enfatizó que la colaboración entre gobierno y sector privado debe verse como una oportunidad y no como una concesión.

