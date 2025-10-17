Hidalgo y Veracruz concentran mayores afectaciones en red carretera tras fuertes lluvias

El operativo de atención involucra a 685 trabajadores de la SICT y 368 máquinas, con 149 frentes de trabajo abiertos. FOTO: Agencias

A una semana de las intensas lluvias, el número de localidades incomunicadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí descendió de 191 a 160, reportó Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Esteva Medina informó también que de un total de 461 incidencias registradas, 178 ya han sido atendidas, incluidas 16 en las últimas 24 horas.

El operativo de atención en campo incluye a 685 trabajadores de la SICT y 368 máquinas en operación, con 149 frentes de trabajo abiertos.

En apoyo a estas tareas, 4.756 elementos de las Secretarías de Defensa y Marina participan utilizando 323 máquinas adicionales y 47 helicópteros dispuestos para puentes aéreos y traslado de materiales.

Además, se han movilizado 3.000 trabajadores y 300 máquinas más para los trabajos de limpieza en las zonas afectadas.

En Veracruz, 45 incidencias fueron reportadas; 27 caminos reabiertos, 8 parcialmente transitables y 10 clausurados. FOTO: SICT

Las autoridades continúan con inspecciones detalladas de puentes dañados y la elaboración de un programa especial para los proyectos ejecutivos de reconstrucción, según expuso el titular de la SICT.

En el estado de Hidalgo, donde se reportaron 309 incidencias, 119 ya se resolvieron; actualmente, 83 caminos se encuentran abiertos parcialmente y 107 permanecen cerrados.

Para las labores, se utilizan 155 máquinas y 310 trabajadores distribuidos en 99 frentes de trabajo, mientras 84 localidades siguen incomunicadas.

En Puebla, se contabilizaron 51 incidencias, de las que 4 han sido atendidas y 33 continúan pendientes. También en este estado, 14 caminos están abiertos parcialmente y 19 puentes presentan algún grado de daño, con 11 de ellos ya revisados.

Para estos trabajos, operan 34 máquinas y 100 trabajadores en 13 frentes activos, con 21 localidades aún incomunicadas.

Respecto a Querétaro, se registraron 38 incidencias y 10 han sido atendidas; 11 caminos permanecen abiertos parcialmente y 17 cerrados.

El despliegue comprende 15 máquinas y 36 trabajadores divididos en cinco frentes de trabajo. Hay cuatro puentes afectados y 10 localidades incomunicadas.

En Querétaro, 38 incidencias fueron registradas, 10 atendidas y 10 localidades permanecen incomunicadas. FOTO: SICT

Para San Luis Potosí, Esteva Medina informó que las 18 incidencias reportadas han sido completamente atendidas.

En cuanto a Veracruz, se registraron 45 incidencias: 27 caminos reabiertos, ocho parcialmente transitables y 10 aún clausurados.

En este estado, en las últimas 24 horas se intensificaron las labores de rehabilitación en seis caminos. Además, nueve puentes están afectados y trabajando con 133 máquinas y 203 trabajadores en 21 frentes distintos.

Finalmente, el funcionario federal indicó que persisten las acciones en los Puentes Garcés y Garcés Auxiliar de Hidalgo, integrados a la Red Carretera Federal, como parte de los esfuerzos de restauración tras las lluvias y deslaves recientes.