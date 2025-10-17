Eleazar Gómez revela a quién traicionará este viernes 17 de octubre en La Granja VIP

(La Granja VIP)

“No sentí coraje por nadie, incluso cuando me nominaron (...) Las decisiones que yo tome aquí dentro de La Granja VIP siempre serán desde el amor”, aseguró Eleazar Gómez tras ganar el primer reto de salvación.

Y es que con ello no solo se salvó del proceso de eliminación, también obtuvo el poder de intercambiar a uno de sus compañeros nominados por otro granjero o granjera, según explicó Linet Puente -crítica del reality- en Ventaneando.

(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

¿A quién traicionará Eleazar Gómez hoy 17 de octubre en La Granja VIP?

Aunque el actor aseguró que no se dejaría llevar por el coraje o molestia que le puso causar ser nominador, dejó entrever que podría traicionar a una de las cinco personas que lo nominaron.

“Mi team está cubierto”, dijo en confidencia con Omahi.

“Si no fuéramos team, por qué nominarías a alguien que no te nominó. Obviamente todas las que nominaron saben que es que les puede pasar. Si me nominan cinco personas y otras 11 no hicieron nada, por qué nominaría a algunas de las 11″, comentó el influencer.

La actor debe elegir a uno granjero o granjera para que entre a la placa de nominados. . TikTok: @lagranjavipmx

Eleazar Gómez no compartió más información al respecto, pero dará a conocer su decisión en la gala del viernes de Traición.

Cabe recordar que fueron cinco los granjeros que nominaron al actor en la primera semana de competencia. Ellos son: César Doroteo, La Bea, Carolina Ross, Sandra Itzel y Kim Shantal.

César Doroteo y La Bea ya están nominados, así que el artista podría irse en contra de las cantantes e influencer, respectivamente.

La Asamblea. (Captura de pantalla)

¿Eleazar Gómez podría perder la salvación?

Fanáticos del reality show acusaron a Eleazar Gómez de hacer trampa en el reto de salvación. Y es que supuestamente incumplió en las reglas al recargarse, por completo, en una valla desde donde debía arrojar una fruta de plástico.

Hasta el momento, la producción del reality show no se ha pronunciado al respecto. No obstante, es importante recordar anteriormente el actor fue castigado por hacer trampa en el reto del capataz.

En aquella ocasión, Adal Ramones -conductor principal del show- dio a conocer que Eleazar Gómez sería sancionado; no solo perdió el derecho de jugar la final para ser capataz, tampoco podrá competir por ese beneficio en la segunda semana.

La Granja VIP, cómo votar.(Captura de pantalla)

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP y cómo puedes votar por ellos?

Tras la salida de Eleazar Gómez de la placa de nominados y previo a la elección del nuevo nominado, Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo siguen en riesgo de abandonar la competencia.

Existen dos maneras de apoyar a los granjeros nominados a través del voto.

(La Granja VIP, Facebook)

Página web oficial

Busca la página: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Selecciona a tu granjero o granjera favorita Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.

APP TV Azteca EN VIVO

Descarga la aplicación TV Azteca en vivo desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play) Ingresa la sección La Granja VIP. Selecciona a tu granjero o granjera favorita. Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.

Además, existe la posibilidad de obtener 10 votos extra respondiendo una encuesta en la misma página.