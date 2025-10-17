México

Cómo cambiar tu Clínica del IMSS por Internet: guía paso a paso 2025

Este trámite agiliza la atención médica, facilita la elección del centro más cercano y permite seleccionar el horario que mejor se adapte a tus necesidades

Actualiza tu clínica del IMSS
Actualiza tu clínica del IMSS desde casa: el trámite en línea permite elegir la unidad médica más cercana y tu horario preferido.

Cambiar tu clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ahora es más sencillo gracias a la plataforma en línea de la dependencia.

Este trámite permite a los derechohabientes actualizar su clínica asignada de manera rápida y sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

Para realizar el cambio, solo necesitas contar con tu CURP, el Código Postal de tu nuevo domicilio y un correo electrónico personal.

La plataforma está diseñada para guiar al usuario paso a paso, facilitando la selección del centro de salud más cercano y del horario de atención que mejor se adapte a sus necesidades.

Entre los principales beneficios se encuentra la posibilidad de elegir fácilmente la clínica más cercana a tu domicilio actual, así como seleccionar el horario de atención preferido, ya sea matutino o vespertino, lo que optimiza tu tiempo y garantiza un mejor servicio.

Paso a paso para completar el trámite

Cambio de clínica rápido y seguro: con solo tu CURP, código postal y correo electrónico, puedes realizar el trámite sin acudir presencialmente.

A continuación, te mostramos cómo realizar el cambio de clínica de manera segura y ordenada, con cada uno de los pasos que debes seguir dentro de la plataforma en línea del IMSS.

  • Paso 1: Iniciar el trámite

Para comenzar, asegúrate de tener a la mano:

Posteriormente, ingresa los siguientes datos en las casillas que la plataforma solicita:

  • Paso 2: Capturar dirección

Introduce los datos de tu nuevo domicilio para que el sistema pueda ubicar la clínica más cercana a tu ubicación.

  • Paso 3: Seleccionar clínica

Elige la clínica asignada de acuerdo con tu domicilio y selecciona el horario de atención que prefieras, ya sea matutino o vespertino.

  • Paso 4: Trámite finalizado

Una vez confirmada la selección, tu cambio de clínica quedará registrado en el sistema. Se recomienda guardar o imprimir la confirmación para tus registros personales.

¿Cuánto tiempo tarda en reflejarse el cambio de clínica del IMSS?

(Foto: IMSS)

El cambio de clínica del IMSS puede realizarse tanto en línea como de manera presencial, y el tiempo de proceso varía según la modalidad elegida.

Si realizas el trámite en persona, la dependencia tiene un plazo máximo de resolución de 48 horas, es decir, aproximadamente dos días hábiles.

Al optar por la plataforma en línea, el proceso es aún más ágil, ya que el sistema suele asignar la nueva clínica de forma inmediata al finalizar la solicitud.

Si decides realizar el cambio de manera presencial, los documentos necesarios incluyen el formato SAV-005 (que se obtiene al solicitar el cambio), la Cartilla Nacional de Salud, una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio.

Una vez recibido el formato, deberás acudir a la nueva unidad médica para solicitar la asignación de consultorio y turno, completando así el trámite dentro del plazo establecido.

