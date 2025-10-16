Viernes de Traición en ‘La Granja VIP’: así funciona la dinámica que salvará a uno de los nominados | Video

En caso de fallar en la prueba de salvación del jueves, este reto será la última oportunidad para Eleazar, La Bea, Alfredo Adame y Teo. (La Granja VIP, Facebook)

Después de una semana marcada por estrategias, alianzas rotas y una nominación que desató controversia, La Granja VIP se prepara para vivir su primer Viernes de Traición, una de las dinámicas más temidas por los participantes y más esperadas por la audiencia.

¿Qué pasa los Viernes de Traición?

El reality de TV Azteca, inspirado en el formato brasileño A Fazenda, ha logrado posicionarse como uno de los programas más comentados del momento gracias a la tensión que se vive día a día entre los famosos que conviven en condiciones rurales, sin comunicación con el exterior y bajo la vigilancia constante de las cámaras.

Sin embargo, el Viernes de Traición promete ser un punto de inflexión. De acuerdo con la dinámica oficial del programa, esa noche uno de los nominados tendrá la oportunidad de salvarse, pero a cambio deberá traicionar a otro compañero y colocarlo en su lugar, lo que puede modificar por completo la estrategia de los habitantes y las percepciones del público.

Alberto del Río, ‘El Patrón’, líder de la semana, destacó que las reglas de la dinámica están diseñadas para salvar a un granjero no por alianza o simpatía, sino por estrategia.

“La tradición es meter a alguien más y salir uno de los nominados... pero hay un poquitito de justicia. Sé que en la traición, por decir, Teo, que lleva desde el principio, ya está su gente votando, y a mí me meten el viernes y sacan a Teo, los votos de Teo pasan a mi favor. Más los que mi gente vote de viernes a domingo”.

El Patrón explica a Kim y Manola qué pasará el viernes Crédito: La Granja VIP, YouTube

La expectativa se ha incrementado tras la nominación de La Bea, quien quedó en la cuerda floja junto a Eleazar Gómez. La influencer, una de las favoritas del público por su espontaneidad y sentido del humor, se convirtió en tendencia luego de que varios de sus compañeros la nominaran bajo el argumento de que “no la conocían lo suficiente”.

Esta justificación fue vista como un intento de alianza estratégica para debilitarla, provocando indignación entre los televidentes y generando una ola de apoyo en redes sociales.

Usuarios de X criticaron la nominación de La Bea. (Captura de pantalla)

El Viernes de Traición podría ofrecerle a La Bea una oportunidad única: recuperar su posición en la competencia o pagar el costo de una decisión moralmente difícil. Si resulta seleccionada para participar en la dinámica de salvación, deberá decidir si acepta la propuesta de traicionar a otro granjero, con el riesgo de romper alianzas o convertirse en la nueva villana del reality.

Por otro lado, Eleazar Gómez también enfrenta un dilema. Aunque ha mantenido un perfil competitivo, su permanencia depende tanto del resultado de la dinámica como del respaldo del público, que hasta ahora ha mostrado opiniones divididas sobre su participación.

Las reglas del juego en La Granja VIP establecen que el Viernes de Traición redefine el tablero cada semana, ya que la decisión de un solo concursante puede alterar el destino de todos. El riesgo no solo es la eliminación, sino el deterioro de relaciones dentro de la casa.

Los seguidores del programa han expresado en redes su emoción por lo que pueda suceder: “Si La Bea se salva, que tiemblen todos”, escribió un usuario en X, mientras otro comentó: “Este viernes sabremos quién está dispuesto a traicionar para sobrevivir”.

Con el ambiente cada vez más tenso y las estrategias en juego, el Viernes de Traición podría marcar el primer gran golpe de efecto en La Granja VIP, confirmando que en este reality, como en toda granja, solo el más astuto logra mantenerse en pie.

(Captura de pantalla YouTube)

¿Cómo votar?

El proceso para votar por tu participante favorito en La Granja VIP se lleva a cabo exclusivamente a través del portal oficial, según lo detallado en tvazteca.com. Los seguidores deben ingresar a https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota, donde se otorgan 10 votos diarios para apoyar a los nominados que desean mantener en competencia.

Una vez utilizados estos 10 votos, el sitio habilita una opción adicional debajo de la placa de nominados: un enlace identificado como “da click en: desbloquea 10 votos extra aquí”. Al acceder a este vínculo, se abre otra ventana que permite emitir 10 votos adicionales al nominado seleccionado, brindando la opción de aportar hasta 20 votos diarios por participante.

El esquema de eliminación de La Granja VIP inicia los miércoles con la jornada de nominación durante La Asamblea. Posteriormente, dinámicas internas como La Salvación y La Traición definen los riesgos de expulsión; finalmente, la decisión se concreta el domingo con la gala de eliminación. El voto del público, sumado al desarrollo de estas pruebas, determina qué participante abandona la competencia.

El mecanismo de votos extra se activa únicamente al completar los votos regulares diarios en la web oficial; no existen otros canales autorizados para participar en la selección de los eliminados de la semana según el proceso publicado por tvazteca.com.

(Captura página web: tvazteca.com)