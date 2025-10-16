Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 15 de octubre: todos los números ganadores del sorteo 4122

El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo del Melate, Revancha y Revanchita realizado este miércoles 15 de octubre de 2025.

Se trata de uno de los juegos más populares del país que entrega millones de pesos cada sorteo. Esta vez repartió más de 299.3 millones de pesos. Descubre si ganaste uno de premios de hoy.

Resultados del Melate

Fecha : miércoles 15 de octubre de 2025

Sorteo : 4122.

Resultado : 10 33 30 29 45 47 .

No. adicional: 24.

Resultados de Revancha

Fecha : miércoles 15 de octubre de 2025

Sorteo : 4122

Resultado: 17 35 46 48 51 13

Resultados de Revanchita

Fecha : miércoles 15 de octubre de 2025

Sorteo : 4122

Resultado: 24 44 51 9 42 10.

A qué hora se juega el Melate

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita realiza tres sorteos a la semana:

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se dan a conocer los resultados del sorteo de Melate.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Cómo jugar al Melate

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno, y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.

No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.