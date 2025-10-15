TikToker argentina exhibe baño de antro en CDMX llamado ‘dolidas’ con fotos de Nicki Nicole y Cazzu

Danelik Star captó en video el baño de un bar de la capital mexicana, que homenajea las polémicas rupturas de las cantantes argentinas con sus ex parejas mexicanas.

Entre polémicas, discusiones y escándalos amorosos que han mantenido en vilo a la música latina, un antro en la Ciudad de México ha llamado la atención por un detalle inusual: el baño de mujeres fue renombrado como “Dolidas” y decorado con un collage de fotos de artistas que han atravesado rupturas muy comentadas, incluyendo a Nicki Nicole y Cazzu.

La revelación llegó a través de la tiktoker argentina Danelik Star, quien documentó su visita al antro y compartió su experiencia en un video que rápidamente se volvió viral.

“Estoy en un baño de México, en un bar que vine y quiero que observen bien esto, por favor. El baño dice ‘dolidas’, y miren chicos, me muero, está Cazzu con Nodal y acá está Nicki con Peso Pluma”, comenzó explicando la joven.

El collage no solo incluía a las cantantes argentinas y sus exparejas mexicanas, sino también una postal de Bad Bunny junto a Kendall Jenner, sumando otro caso representativo de rupturas mediáticas recientes. “O sea, están todas las que las gorrearon, digamos, o sea las de los cuernas están acá. Me muero con esto, a Argentina no le gusta esto la verdad”, agregó Danelik Star al intentar obtener explicaciones del personal del establecimiento.

El baño decorado con fotos de Nicki Nicole y Cazzu refleja la fascinación por las rupturas amorosas de celebridades en la cultura pop.

Las rupturas de Nicki Nicole y Cazzu con Peso Pluma y Christian Nodal, respectivamente, se convirtieron en temas virales desde el año pasado. Nicki Nicole confirmó la separación con un sentido mensaje en Instagram en febrero de 2024, luego de que imágenes del cantante con otra mujer se viralizaran en Las Vegas.

Nicki Nicole y Peso Pluma combinaron sus atuendos para la ceremonia de los Grammys 2024. (@ElPesoPluma)

Por su parte, Cazzu y Nodal habían iniciado su relación en 2022, consolidándose como una de las parejas más mediáticas de la música latina. La pareja dio la bienvenida a su hija Inti en septiembre de 2023, pero anunciaron su separación en mayo de 2024, asegurando que se trató de una decisión tomada en buenos términos por el bienestar de su hija. Semanas después, Nodal confirmó su relación con la cantante Ángela Aguilar, lo que reavivó la atención mediática sobre ambos casos.

Christian Nodal y Cazzu. (Captura: X)

El baño temático del antro en CDMX parece ser un reflejo del interés público por las historias de amor y desamor de las celebridades, así como un ejemplo de cómo la cultura pop se manifiesta de formas inesperadas en la vida cotidiana. La iniciativa ha generado opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales, algunos señalando que se trata de humor y entretenimiento, mientras que otros critican la exposición de la vida privada de los artistas.

Un antro mexicano renombró su baño de mujeres como ‘Dolidas’ e incluyó un collage con imágenes de artistas mediáticas que atravesaron rupturas amorosas. (TikTok/@danelik.star)

Por su parte, el antro no ha emitido un comunicado oficial sobre la elección del tema ni las fotos utilizadas, pero la reacción de los visitantes y el impacto en redes ha consolidado al baño de “dolidas” como un fenómeno viral que combina música, polémica y humor en un solo espacio.