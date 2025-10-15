México

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 15 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Por Omar López

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Obstrucción de carril

Estación afectada: Tepalcates - Leyes de Reforma

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Manifestación

Estación afectada: Museo de la Ciudad - Pino Suárez

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Entrada de la estación Mixiuhca.
Entrada de la estación Mixiuhca. (Twitter/@Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro: cómo registrarse este 15 de octubre, último día de inscripciones

Las iniciativas van dirigidas a alumnos de nivel preparatoria y licenciatura que cursen en escuelas públicas

Beca Benito Juárez y Jóvenes

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

Se ha dado a conocer que la lista incluye a personajes destacados del partido Morena, así como personas cercanas al expresidente López Obrador

A qué políticos mexicanos EEUU

Hoy No Circula jueves 16 de octubre de 2025: los autos que descansan en CDMX y Edomex

¿Vas a conducir enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula jueves 16

Valor de cierre del dólar en México este 15 de octubre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de octubre: Línea 7 con marcha lenta por retiro de un tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

A qué políticos mexicanos EEUU

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

¿Quién es “El Señor de los Caballos? El líder del CJNG que era presunto objetivo del megaoperativo en Chiapas

Empresarios pierden 21 mil millones de pesos por extorsión en 2025: Coparmex

Cae célula criminal del CJNG vinculada a extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla

Golpe histórico al huachicol: aseguran 418 mil litros de combustible en diversos operativos en cuatro estados

ENTRETENIMIENTO

Cuándo es la pelea de

Cuándo es la pelea de Karely Ruiz en Stream Fighters 4: fecha, sede y rivales confirmados

‘Nadie nos vio partir’: la historia real del secuestro familiar que inspiró la nueva serie mexicana de la que todos hablan

¿Lolita Cortés comió excremento de borrego? Video de La Granja VIP desata controversia en redes

‘La Granja VIP’ minuto a minuto: Los granjeros tendrán una competencia sorpresa previo a la Asamblea

Dany Dstance rompe el silencio: habla sin filtros sobre salud mental y vulnerabilidad

DEPORTES

Martinoli tunde a Alexis

Martinoli tunde a Alexis Vega y por su bajo nivel con la Selección Mexicana: “Jugó 15 minutos y no hizo nada”

Cuándo es la pelea de Karely Ruiz en Stream Fighters 4: fecha, sede y rivales confirmados

Selección Mexicana: Raúl ‘Tala’ Rangel es víctima del grito homofóbico en el Estadio Akron

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 7

El mexicano Alejandro Kirk se mete entre los finalistas al Guante de Oro 2025 en la Liga Americana de la MLB