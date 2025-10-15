México

Pasajeros del Edomex reportan que Mexibús y Mexicable también aumentarán su tarifa en octubre

La Semov Edomex informó a la población sobre el ajuste de la tarifa

Por Luz Coello

Emboscada frente a la estación
Emboscada frente a la estación del Mexibús Ejido de Santo Tomás. (Google street view)

Habitantes del Estado de México se preparan para el aumento de la tarifa en el transporte público, por medio de la Gaceta del Gobierno del Edomex las autoridades anunciaron el acuerdo para aumentar el costo del pasaje. Se pretende que a partir del 15 de octubre de 2025, la tarifa mínima incrementará un 17 %, es decir que pasará de 12 pesos ($12.00) a 14 pesos ($14.00) por los primeros 5 kilómetros de recorrido.

Estos cambios han generado una serie de reacciones entre la población mexiquense, pues han argumentado cómo les afectará estos cambios para sus traslados. Pero, no solo los camiones de ruta modificarán su servicio, sino que el servicio del Mexicable y Mexibús también experimentarán ajustes.

A través de redes sociales, usuarios denunciaron que estos dos transportes también aumentarán su tarifa, lo que generó rechazo entre los pasajeros. Circula una imagen en la que se observa cuál será la nueva tarifa para viajar en Mexibús y Mexicable.

Este será el precio del Mexicable y Mexicable con el aumento a la tarifa

Autoridades del Estado de México
Autoridades del Estado de México dieron a conocer avances en el proyecto de la Línea 3 del Mexicable. Crédito: Cuartoscuro.

Según con información que circula en redes sociales, las autoridades colocaron un letrero en algunas terminales del Mexibús y Mexicable para anunciar los ajustes. La nueva tarifa contempla el aumento de un un peso más ($1.00) al precio vigente de los servicios de transporte. De acuerdo con lo que describe la imagen, así quedarán los nuevos costos:

“¡Aviso importante! conoce la tarifa vigente en los servicios a partir del 15 de octubre

Tarifa Mexibús y Mexicable: $10.00

Tarifa corredor Chimalhuacán - Chicoloapan: $9.00

Tarifa estudiante: $7.00

Tarifa mujeres bienestar: $9.50

Tarjeta Movimex: $15.00″.

Según las autoridades mexiquenses, esta medida responde a la necesidad de equilibrar los costos operativos de los concesionarios frente al aumento de insumos como combustible, refacciones y mantenimiento, con el objetivo de preservar la viabilidad y la calidad del servicio.

Reportan aumento a la tarifa
Reportan aumento a la tarifa del Mexibus y Mexicable (X/ @JuanCama14)

El proceso que condujo a este ajuste tarifario inició tras múltiples solicitudes formales presentadas por empresas concesionarias durante 2024 y 2025, quienes argumentaron la urgencia de una revisión ante el incremento de los costos. En respuesta, el Instituto del Transporte conformó la Comisión Revisora de Tarifas, que coordinó mesas de trabajo para analizar la información financiera y operativa del sector.

El nuevo esquema tarifario establece que, además del incremento en la tarifa base, se aplicará un costo adicional de $0.25 pesos por cada kilómetro extra que supere los 5 kilómetros iniciales. Para las rutas locales del Valle de Toluca, la tarifa mínima será de $14.00 pesos, sustituyendo los $12.00 pesos vigentes desde enero de 2020.

Las tablas oficiales con los incrementos proporcionales por kilómetro serán publicadas por la Secretaría de Movilidad según la zona y el tipo de servicio.En los municipios del sur del Estado de México que cuentan con servicio mixto, la tarifa será de $11.00 pesos por los primeros 10 kilómetros, más $0.25 pesos por cada kilómetro adicional. Esta tarifa especial se aplicará en 27 municipios, entre los que se encuentran Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tenancingo, Tejupilco y Temascaltepec.

