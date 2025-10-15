México

Lis Vega conmueve a sus compañeros de La Granja VIP al revelar la razón por la que está distanciada de su mamá

La actriz y bailarina rompió en llanto al compartir la importancia que tiene el lazo familiar en su vida

Por Jazmín González

Guardar
La actriz conmovió a sus
La actriz conmovió a sus compañeros al hablar sobre su mamá. (La Granja VIP)

Lis Vega se ha convertido en una de las grandes sorpresas de La Granja VIP luego de que se sincerara sobre la importancia que tiene su mamá en su vida pese a la distancia que las separa.

Durante una de las dinámicas del reality show, la actriz y cantante rompió en llanto junto a algunos de sus compañeros al recordar la razón por la que su mamá no puede ver su participación en el programa.

“Me llena saber que también tengo a la mejor madre del mundo. Mi madre también es una guerrera de otro nivel, toda la garra que yo tengo ha sido por mi madre”, expresó entre lágrimas.

Lis Vega se sinceró sobre
Lis Vega se sinceró sobre la situación que vive con su mamá en La Granja VIP. (TV Azteca)

Mamá de Lis Vega no tiene luz ni internet y se rehúsa a viajar a México

De acuerdo con Vega, no pudo contener el llanto al escuchar las palabras de sus compañeros sobre su familia, pues actualmente está separada de su mamá, quien no puede ver su participación en el reality por problemas en su país.

Mi mami está en Cuba y ella ni siquiera me puede ver porque no tiene Internet ni luz. Qué bendición que sus familiares puedan verlos y tener esa cercanía”, comentó.

De igual manera, detalló que le ha pedido viajar a México, pero no ha aceptado, razón por la que siempre la tiene presente en su corazón, pues la comunicación por otras vías también es complicada.

“Desgraciadamente mi mamá no quiere estar aquí. La respeto, ella es una persona mayor, pero todos los días me dice que soy su guerrera de la luz y que confía en mí desde que yo nací. Entonces la tengo en mi corazón. A veces yo no tengo ni tiempo de hablar con mi mami, y no porque no quiera”, confesó.

Lis Vega le pidió a
Lis Vega le pidió a su pareja estar al pendiente de su mamá. (IG)

Sus palabras no solo conmovieron a sus compañeros, sino también a parte del público. Varios usuarios colocaron mensajes de apoyo para la participante y resaltaron la fuerza que ha demostrado tener a lo largo de su trayectoria.

Lis Vega le pidió a su novio Rayito estar al pendiente de su mamá

Antes de su ingreso a La Granja VIP, Lis Vega le dedicó unas palabras a su pareja, a quien le pidió estar al pendiente de su mamá pese a la distancia que las separa.

“Eres la persona ahorita que más yo deseaba que estuvieras, la verdad, y lo sabes. Y te quería pedir un favor porque lo único que me preocupa a mí realmente es mi mamá, que ya sabes que está en Cuba. La voy a extrañar mucho. Así que te encargo mucho”, expresó.

Ryan Hoffman, nombre de pila de su pareja, también se quedó a cargo del celular y las redes sociales de la actriz, quien aseguró tiene plena confianza en el creador de contenido.

Temas Relacionados

Lis VegaLa Granja VIPTV AztecaRayitomexico-entretenimiento

Más Noticias

Licencia de conducir Edomex 2025: cuáles son las unidades móviles esta semana para tramitar el permiso rápido

Esta medida busca gestionar el trámite de una forma más rápida y sencilla

Licencia de conducir Edomex 2025:

La SEP refuerza las medidas de autenticidad de títulos profesionales en México

Entre 2018 y 2025 se revisaron más de un millón de títulos físicos, seis millones de títulos electrónicos y 3.8 millones de certificados

La SEP refuerza las medidas

PAN y PRI se manifiestan en contra de la Ley de Amparo, tachan de hipócritas a militantes de Morena

Políticos de oposición señalaron casos recientes de militantes de Morena que se han beneficiado del amparo, como Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Blanco y Yasmín Esquivel

PAN y PRI se manifiestan

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

El recorte busca reactivar el ánimo tras la goleada sufrida y asegurar una buena entrada en el último ensayo rumbo al Mundial 2026

Bajan los precios hasta un

Infonavit:  ¿Cuál es la manera más segura de comprar una casa embargada o recuperada?

El esquema ofrece estas propiedades a precios competitivos y con trámites simplificados

Infonavit:  ¿Cuál es la manera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Departamento de Seguridad de EEUU

Departamento de Seguridad de EEUU acusa que organizaciones criminales en México ofrecen pagos por asesinar a agentes federales

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: La Bea canta para Lolita Cortés y ella la destroza con malas críticas

Kenia Os apoya a Belinda en su demanda contra Lupillo Rivera por violencia digital: “Qué les importa con quién salió”

Tábatha Vizuet, integrante original de Jeans, apoya a Paty Sirvent con nueva generación del grupo: “No vives de nostalgia”

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

Ricardo Casares podría recibir fuerte castigo tras confundir La Granja VIP con La Casa de los Famosos

DEPORTES

Bajan los precios hasta un

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

Copa del Mundo 2026: ya hay 28 selecciones clasificadas al torneo en México, EEUU y Canadá

Se rompe el sueño NFL de Isaac Alarcón: los 49ers lo cortan tras sanción

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”