Lis Vega conmueve a sus compañeros de La Granja VIP al revelar la razón por la que está distanciada de su mamá

La actriz conmovió a sus compañeros al hablar sobre su mamá. (La Granja VIP)

Lis Vega se ha convertido en una de las grandes sorpresas de La Granja VIP luego de que se sincerara sobre la importancia que tiene su mamá en su vida pese a la distancia que las separa.

Durante una de las dinámicas del reality show, la actriz y cantante rompió en llanto junto a algunos de sus compañeros al recordar la razón por la que su mamá no puede ver su participación en el programa.

“Me llena saber que también tengo a la mejor madre del mundo. Mi madre también es una guerrera de otro nivel, toda la garra que yo tengo ha sido por mi madre”, expresó entre lágrimas.

Lis Vega se sinceró sobre la situación que vive con su mamá en La Granja VIP. (TV Azteca)

Mamá de Lis Vega no tiene luz ni internet y se rehúsa a viajar a México

De acuerdo con Vega, no pudo contener el llanto al escuchar las palabras de sus compañeros sobre su familia, pues actualmente está separada de su mamá, quien no puede ver su participación en el reality por problemas en su país.

“Mi mami está en Cuba y ella ni siquiera me puede ver porque no tiene Internet ni luz. Qué bendición que sus familiares puedan verlos y tener esa cercanía”, comentó.

De igual manera, detalló que le ha pedido viajar a México, pero no ha aceptado, razón por la que siempre la tiene presente en su corazón, pues la comunicación por otras vías también es complicada.

“Desgraciadamente mi mamá no quiere estar aquí. La respeto, ella es una persona mayor, pero todos los días me dice que soy su guerrera de la luz y que confía en mí desde que yo nací. Entonces la tengo en mi corazón. A veces yo no tengo ni tiempo de hablar con mi mami, y no porque no quiera”, confesó.

Lis Vega le pidió a su pareja estar al pendiente de su mamá. (IG)

Sus palabras no solo conmovieron a sus compañeros, sino también a parte del público. Varios usuarios colocaron mensajes de apoyo para la participante y resaltaron la fuerza que ha demostrado tener a lo largo de su trayectoria.

Lis Vega le pidió a su novio Rayito estar al pendiente de su mamá

Antes de su ingreso a La Granja VIP, Lis Vega le dedicó unas palabras a su pareja, a quien le pidió estar al pendiente de su mamá pese a la distancia que las separa.

“Eres la persona ahorita que más yo deseaba que estuvieras, la verdad, y lo sabes. Y te quería pedir un favor porque lo único que me preocupa a mí realmente es mi mamá, que ya sabes que está en Cuba. La voy a extrañar mucho. Así que te encargo mucho”, expresó.

Ryan Hoffman, nombre de pila de su pareja, también se quedó a cargo del celular y las redes sociales de la actriz, quien aseguró tiene plena confianza en el creador de contenido.