México

Clara Brugada promete acompañamiento a comerciantes tras prohibición de venta animal en el Mercado Sonora

Locatarios del Mercado Sonora protestan contra la prohibición de la venta de animales y exigen que la actividad sea regulada

Por Merary Nuñez

Guardar
Clara Brugada declara que la
Clara Brugada declara que la venta de animales en espacios públicos y mercados es un delito, en referencia al Mercado Sonora.| Crédito: Jesus Áviles, Infobae México.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina declaró que la venta de animales en espacios públicos y mercados “es un delito”, en referencia a la situación actual de la venta de animales en el Mercado Sonora.

Durante una conferencia, señaló que el Gobierno de la Ciudad de México trabajará conjuntamente con la alcaldesa de Venustiano Carranza para establecer mesas de apoyo a favor de los locatarios afectados, indicando que “esto implicará apoyar a los locatarios para que puedan tener otros giros y que puedan continuar con puestos en el Mercado de Sonora y continúen apoyándose económicamente con los gobiernos”.

Brugada aseguró que los comerciantes “van a tener todo nuestro apoyo para ello”, y adelantó que se implementarán mesas de trabajo para definir acuerdos que permitan “beneficiar a la ciudad y para evitar lo que hoy está pasando”.

De manera indirecta, la jefa de Gobierno subrayó el compromiso de la administración capitalina: “Esto implicará apoyar a los locatarios, para que puedan tener otros giros y que puedan continuar con puestos en el propio Mercado Sonora, apoyándose económicamente con los gobiernos y van a tener nuestro apoyo para ello”, afirmó.

Señaló que el acompañamiento será permanente en la etapa de transición, resaltando la intención de lograr acuerdos favorables para los comerciantes y para la ciudad en conjunto.

El anuncio se contextualiza con la decisión de la alcaldesa de Venustiano Carranza, quien informó que la venta de animales en el Mercado Sonora quedará prohibida antes del comienzo de 2026.

Según la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), los locatarios deben dejar de comercializar animales antes de enero del próximo año, o sus locales serán clausurados, para ello, deberán cambiar de giro mercantil.

Quieren continuar con la venta de animales

Locatarios del mercado Sonora están
Locatarios del mercado Sonora están en contra de la prohibición de la venta de animales, buscan que continúe de manera regulada. CRÉDITO:Cuartoscuro

El día de ayer, martes 14 de octubre locatarios del Mercado Sonora realizaron una protesta en la alcaldía Venustiano Carranza en el cruce de Fray Servando y Circunvalación para expresar su desacuerdo respecto a la decisión del TJA para prohibir la venta de animales.

Los manifestantes afirman que esta resolución les hará perder su sustento económico, entre sus demandas se encuentra que la venta de animales continué pero que sea regulada.

La Jornada reportó el testimonio de uno de los locatarios que bloquearon la vialidad, este expresó que su familia ha trabajado más de 60 años comercializando animales en el Sonora, afirmó que los derechos animales que no son maltratados no pueden prevalecer sobre los derechos adquiridos de los trabajadores.

Temas Relacionados

CDMXMercado SonoraClara BrugadaAnimalesVenta de animalesmexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 15 de octubre | El FONDEN eran puras deudas, no tenía dinero, era muy burocrático y con mucha corrupción: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 15

Pensión Mujeres Bienestar 2025: esta es la nueva fecha límite para recibir tu tarjeta

La Secretaría de Bienestar extendió el plazo de entrega de plásticos; te decimos cómo consultar tu cita y los documentos necesarios

Pensión Mujeres Bienestar 2025: esta

Cotización del dólar canadiense en México hoy 15 de octubre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Cotización del dólar canadiense en

Cementerio clandestino en Hermosillo, Sonora: hallan 60 cuerpos y detienen a cinco involucrados

Las indagatorias de las autoridades señala que la muerte de las víctimas fue un ajuste de cuentas del crimen organizado

Cementerio clandestino en Hermosillo, Sonora:

El índice de referencia de la BMV inicia operaciones este 15 de octubre con alza de 0,49%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice de referencia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran inmueble con vehículos, precursores

Aseguran inmueble con vehículos, precursores químicos y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa

Vinculan a proceso a “El Chapo” por violencia familiar en Hermosillo, Sonora

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

Reportan desaparición de joven buscadora en Mazatlán que habría recibido amenazas

La Luz del Mundo y CJNG: la alianza que estaría detrás del desplazamiento forzado en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’ en vivo

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 15 de octubre: Adal Ramones expone guerra sucia contra el reality

Dan último adiós a Fede Dorcaz, de ‘LEBEH’, mientras su madre exige justicia y apoyo para repatriar el cuerpo a Argentina

Dua Lipa celebra su certificado de español antes de su gira en México

“Es su vida personal”: Kenia Os celebra denuncia de Belinda tras libro de Lupillo Rivera

Adal Ramones confiesa que La Granja VIP se quedó sin proveedores tras recibir amenazas de otra televisora

DEPORTES

Javier Aguirre, DT Selección Mexicana

Javier Aguirre, DT Selección Mexicana reconoce fracaso ante Colombia y Ecuador: “Estamos buscando jugadores para el Mundial”

¿Qué necesita la Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena para sellar su pase a la Copa del Mundo 2026?

Entre abucheos y entradas fuertes, México y Ecuador lo empatan a un gol

Aseguran que la pelea entre Canelo y Crawford habría dejado pérdidas económicas: " Fue financiada por Turki Al-Alshikh"

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso