SICT presenta avances en atención a carreteras en estados afectados por lluvias, reporta 358 incidencias

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó los avances en la atención a carreteras estatales y municipales afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, donde se generaron diversas afectaciones y se han reportado 64 personas fallecidas.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que en total se detectaron 358 incidencias en carreteras y caminos de los cinco estados afectados, de las cuales 99 ya fueron atendidas.
Información en desarrollo...
