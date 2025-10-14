México

SICT presenta avances en atención a carreteras en estados afectados por lluvias, reporta 358 incidencias

Jesús Esteva Medina indicó que Hidalgo y Veracruz son los estados con más incidencias en caminos y autopistas

Por Fernanda López-Castro

Jesús Esteva indicó que se han atendido 99 de 358 incidencias en carreteras afectadas por lluvias. | Presidencia

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó los avances en la atención a carreteras estatales y municipales afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, donde se generaron diversas afectaciones y se han reportado 64 personas fallecidas.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que en total se detectaron 358 incidencias en carreteras y caminos de los cinco estados afectados, de las cuales 99 ya fueron atendidas.

Información en desarrollo...

