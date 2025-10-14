Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano ha ignorado la sentencia que debe acatar por daño moral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a Luis de Llano disculparse públicamente y pagar indemnización a Sasha Sokol por daño moral

El incumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano ha generado una nueva ola de atención sobre la responsabilidad de los agresores en casos de daño moral por abuso sexual.

La cantante confirmó recientemente que el productor no ha acatado ninguna de las obligaciones impuestas por el fallo, que incluye la exigencia de una disculpa pública, el pago de una indemnización, la realización de un curso de sensibilización sobre abuso y la prohibición de emitir comentarios sobre la víctima en cualquier medio.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Sasha Sokol detalló el estado actual del proceso judicial. Explicó que el caso ya ha pasado de la Suprema Corte al juzgado correspondiente, donde se ejecutará la condena.

Sasha Sokol confirmó que Luis de Llano no ha cumplido ninguna de las obligaciones impuestas por la sentencia judicial (Infobae México)

En palabras de la artista: “Pues tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”. Esta declaración subraya la falta de avances por parte de Luis de Llano en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la justicia.

La sentencia, emitida en 2023 y ratificada el 25 de junio de este año, representa un hito en el sistema legal mexicano. El fallo reconoció el derecho de las víctimas de delitos sexuales a reclamar una indemnización sin límite de tiempo, eliminando así una de las principales barreras legales que históricamente han dificultado el acceso a la justicia para quienes sufren este tipo de agresiones.

Sasha Sokol tenía 14 años cuando inició la relación con el productor, quien entonces tenía 39. La cantante, a través de un mensaje en su cuenta de X, expresó que “esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas”.

El fallo de la SCJN reconoce el derecho de las víctimas de abuso sexual a reclamar indemnización sin límite de tiempo (@sashasokolova, Instagram)

En sus declaraciones ante los medios, Sasha Sokol también abordó los intentos de justificar la relación con Luis de Llano bajo el argumento de que respondía a una época diferente. Rechazó categóricamente esta postura, afirmando:

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”.

Sasha Sokol rechaza la justificación de que su relación con Luis de Llano respondía a 'otros tiempos' (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

El apoyo recibido por Sasha Sokol en el ámbito artístico ha sido un factor relevante en este proceso. La cantante manifestó su agradecimiento hacia figuras como Itatí Cantoral, quien la ha defendido públicamente y ha reconocido su valentía.

“Estoy muy agradecida en particular con Itatí Cantoral por las menciones que ha hecho, porque se necesita valor para denunciar, para decir las cosas como son. Y ella en numerosas ocasiones lo ha hecho. Kiko Campos tuvo el valor de avergonzarse y de ofrecerme una disculpa”, señaló la artista, destacando también el gesto del productor Kiko Campos, quien admitió haber normalizado la relación y le ofreció disculpas.

El respaldo de sus compañeros de Timbiriche ha sido constante, según relató Sasha Sokol. A pesar de las distintas etapas vividas como grupo, sus colegas la han acompañado durante este proceso.

El apoyo de figuras como Itatí Cantoral y Kiko Campos ha sido clave para Sasha Sokol en su proceso de denuncia (Instagram)

“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal”, afirmó la cantante.

Hasta la fecha, Luis de Llano no ha cumplido con ninguna de las disposiciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que mantiene vigente la exigencia de justicia y reparación para Sasha Sokol y, por extensión, para otras víctimas que buscan reconocimiento y resarcimiento en casos similares.