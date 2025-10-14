México

‘La Granja VIP’: Adame humilla a Eleazar Gómez al ponerle cruel apodo que recuerda su pasado en prisión

‘El Golden Boy’ se burló del actor, quien fue castigado por la producción por hacer trampa durante la prueba de El Capataz

Por Víctor Cisneros

Adame se burló del actor, quien fue castigado por la producción. (La Granja VIP México, Facebook)

Eleazar Gómez entró a La Granja VIP México para borrar de la memoria colectiva el escándalo de agresión doméstica que derivó en una denuncia penal de su ex, Tefi Valenzuela, y una permanencia de casi cinco meses en prisión.

Sin embargo, Alfredo Adame ha complicado los planes del actor. Un día después de su ingreso al reality show de TV Azteca, el llamado ’Golden Boy’ lanzó un dardo contra Gómez que ha hecho eco en redes sociales.

Adame llama ‘Violazar’ a Eleazar Gómez

El lunes, durante un enlace con Adal Ramones, Eleazar Gómez fue exhibido ante el resto de los granjeros haciendo trampa durante la prueba de El Capataz. Como castigo, el actor quedó inhabilitado durante dos semanas para competir por acceder a comodidades dentro de la granja.

Alfredo Adame humilló a Eleazar Gómez al ponerle apodo que recuerda su pasado en prisón Crédito: @BellaIndirecta, X

Durante una convivencia general, Adame, quien desde que puso un pie en la granja puso en marcha su estrategia de desestabilizar a sus compañeros, se burló de la situación de Eleazar Gómez.

“En solo 25 horas ya ganaste, ya te descalificaron, estaban a punto de mandarte a mie***, no tienes oportunidad de jugar dos semanas... Bien ‘Violezar’”, indicó Adame, mostrando su pulgar.

Aunque evitó engancharse con Adame, la incomodidad del actor fue evidente. “Pobre Eleazar, no encontraba donde meterse de la incomodidad. Estos momentos son oro para el programa”, escribió un usuario en la misma plataforma.

Otras reacciones destacaban que, aunque las acciones de Alfredo Adame son una franca provocación, su estrategia ha contribuido a mantenerlos enganchados a la transmisión 24/7.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

¿Qué pasará este martes?

El lunes de prueba para determinar a El Capataz concluyó con Sergio Mayer Mori como la celebridad que pasará la primera semana de encierro bajo todas las comodidades que la granja permite.

Si bien obtuvo este beneficio legítimamente, Manola Díez expresó su rechazo a tener que servirle al modelo. La actitud desafiante que ha tenido la conductora regiomontana durante sus primeros dos días en el reality ha generado tensiones entre los granjeros.

Sus desencuentros con Carolina Ross, Kike Mayagoitia y Mayer Mori han hecho que Manola Díez sea una candidata natural para ser una de las nominadas este martes.

Manola Díez arremetió contra carolina Ross por no cooperar en las actividades de La Granja VIP Crédito: @lagranjavipmx,X

¿Dónde ver ‘La Granja VIP’?

De acuerdo con información del sitio oficial de TV Azteca, estos son los canales, días y horarios para seguir La Granja VIP.

Programa En Vivo de La Granja VIP

  • De lunes a viernes podrás ver el Programa En Vivo de La Granja VIP, de 9:00 P.M. a 10:30 P.M. Estará disponible en Azteca UNO y en Disney+.

Cada día habrá una dinámica a seguir:

  • Lunes: El Capataz
  • Martes: El Duelo
  • Miércoles: La Asamblea
  • Jueves: La Salvación
  • Viernes: La Traición
  • Gala de Eliminación

Cada domingo, un granjero abandonará La Granja VIP. La Gala se transmitirá de 8:00 P.M. a 11:00 P.M., por Azteca UNO y en Disney+.

Pre Show

Casi todos los días habrá un Pre Show. De lunes a viernes se transmitirá de 8:30 P.M. a 9:00 P.M., mientras el domingo será de 7:30 P.M. a 8:00 P.M.

El Pre Show se transmitirá de lunes a viernes en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo. El domingo estará disponible en Disney+.

La Granja VIP, La Cosecha

De lunes a viernes en este segmento se comentará lo que pasó durante el Programa En Vivo. Puedes verlo de 11:30 P.M. a 12:30 A.M., en Azteca 7.

Post Show

Los domingos, en cuanto termine la Gala de Eliminación, comenzará el Post Show. Se transmitirá de 11:00 P.M. a 11:30 P.M., en el sitio web oficial de Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y en Disney+.

Transmisión 24/7

A partir del domingo 12 de octubre, se puede seguir la transmisión 24/7 de La Granja VIP en Disney+. Más de 70 cámaras se encargarán de que no te pierdas nada de la acción.

