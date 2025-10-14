México

Eleazar Gómez recibe castigo tras ser expuesto por trampa en La Granja VIP

El actor recibió un fuerte regaño por parte de la producción

Por Cinthia Salvador

Eleazar Gómez perdió la oportunidad
Eleazar Gómez perdió la oportunidad de participar en la prueba del capataz por sus acciones. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La controversia marcó el desarrollo de la primera competencia en La Granja VIP luego de que Eleazar Gómez fuera señalado por incurrir en un acto deshonesto durante una de la dinámica. La producción decidió aplicar medidas estrictas, lo que generó reacciones de sus compañeros y dejó expuesta la tensión dentro de la granja.

La participación del actor en el reality de TV Azteca quedó bajo escrutinio tras detectarse la falta en una de las pruebas más esperadas de la semana, la del “capataz” de la semana.

Durante este reto, los participantes pusieron a prueba sus habilidades físicas y mentales. El cual implicó encontrar pelotas en una alberca llena de lodo y trasladarlas a través de un tablero con un laberinto, teniendo como meta llevarlas hasta la salida correspondiente. A cada concursante se le dieron indicaciones detalladas y un límite de tiempo, lo que generó un escenario de alta exigencia para demostrar capacidad de organización y rapidez en la ejecución.

La prueba implicaba no meter
La prueba implicaba no meter las manos al laberinto, una acción que Eleazar ignoró y manipuló su tablero. (Captura de pantalla YouTube)

Eleazar Gómez formó parte de esta prueba, sin embargo, el cantante llevó a cabo acciones que no pasaron inadvertidas para la audiencia. Pues habrían sido los seguidores del reality quienes alertaron a la producción, por lo que optaron por revisar el material grabado para determinar la gravedad y forma de la falta.

Fue entonces que momentos previos al desafío final, Adal Ramones comunicó a los concursantes que Gómez hizo trampa. Asimismo proyectaron ante todos los concursantes un videoclip del momento exacto en el que Eleazar recorre con las manos unas pelotas hasta la meta y finge que terminó el reto.

“Antes de prepararse e ir al juego final. Quiero decirles algo. Alguien en este juego cometió una grave indisciplina, uno de ustedes hizo trampa en el juego. No hay otra manera de nombrarlo, es trampa aquí y en cualquier lugar. Y gracias al público pudimos comprobarlo", expresó el presentador.

Eleazar Gómez es regañado por hacer trampa en prueba del capataz en La Granja VIP. (TikTok:lagranjavipmx)

Por lo que el conductor reportó que la producción decidió descalificarlo de la segunda ronda e implementar un castigo que durará hasta la segunda semana: el actor tampoco podrá participar en la siguiente prueba del capataz. Según imágenes difundidas tras el incidente, el actor no ocultó su molestia y recibió comentarios de otros integrantes, quienes remarcaron la importancia de la honestidad durante el desarrollo del reality.

Creo que estuvo mal hecho pero después las volví a poner al final... e intenté hacerlo... pues... bien", indicó Gómez sin aceptar sus acciones.

Fue entonces que Adal Ramones le respondió lo siguiente: “Acabas de cometer un error en 25 horas de haber entrado, así que espero más de ti”.

En consecuencia, Eleazar Gómez permaneció bajo observación del resto de sus compañeros. Se enfatizó la responsabilidad de cada uno para cumplir con el reglamento, reforzando la transparencia del juego. De acuerdo con TV Azteca, la producción insistió en que cualquier irregularidad futura será abordada de manera inmediata.

