Aseguran armas largas, droga y dinero en efectivo tras cateo de propiedades de Nuevo León

Una de las propiedades aseguradas por los elemento de seguridad en el estado de Nuevo León. (FOTO: Especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL), a través del Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto (CLIPN), informó sobre el cumplimiento de órdenes de cateo con resultado positivo en el municipio de Juárez, como parte de investigaciones por delitos contra la salud.

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados sobre la calle Huizache, en la colonia Arboledas de San Roque, donde participaron agentes del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), la Unidad Canina, y elementos de corporaciones coordinadas.

Durante las diligencias judiciales se aseguraron:

2 armas largas abastecidas con cargadores

Cartuchos útiles

Dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana

Dosis de una sustancia sólida cristalina con apariencia del narcótico conocido como cristal

Chalecos tácticos

Dinero en efectivo

Una báscula digital

Bolsas plásticas vacías

Armas, droga y dinero en efectivo asegurado por as autoridades. (FOTO: Especial)

Lo anterior mencionado son indicios que (según la Fiscalía) hacen presumir la realización de actividades de narcomenudeo en los inmuebles intervenidos

Las autoridades estatales informaron que ambos predios quedaron bajo resguardo de la corporación correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar la identidad de los presuntos responsables y su posible vinculación con redes de distribución de drogas en la zona metropolitana.

Las propiedades habrían sido de un capo regional independiente

Versiones extraoficiales apuntan que los predios asegurados eran propiedad de un grupo criminal liderado por un capo regional independiente conocido como Cesarín.

Equipo táctico incautado por los elementos de seguridad. (FOTO: Especial)

De acuerdo con la información divulgada, dicho grupo criminal opera entre las localidades de Juárez y Guadalupe, sin embargo, Infobae México contactó a las autoridades de la zona para confirmar o desmentir dichos datos y hasta el corte de esta nota, no se ha obtenido respuesta.

Marina detiene a dos hombres por transporte de huachicol

El pasado 10 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo la detención de dos hombres en los estados de Nuevo León y Tabasco por su presunta participación en el mercado ilícito de hidrocarburos.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel “N”, quien fue localizado en Nuevo León, y Roberto Valeriano “N”, ubicado en el estado de Tabasco. Ambos fueron capturados al ser señalados por el presunto transporte ilícito de hidrocarburo, lo cual se logró determinar tras labores de campo, gabinete y coordinación interinstitucional.