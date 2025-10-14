México

A lo Zabaleta: A sus 65 años, Felicia Mercado es vinculada sentimentalmente con un artista 44 años menor

La actriz fue fotografiada junto a Brandon Zariñan, exparticipante del programa ‘Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón’

Por Víctor Cisneros

La actriz fue fotografiada junto a Brandon Zariñan, exparticipante del programa ‘Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón’.

La actriz Felicia Mercado parece sumarse a la tendencia de romper estereotipos y darse una oportunidad en el amor con un hombre significativamente más joven.

Mercado, quien actualmente participa en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy (LEBEH) fue captada junto a Brandon Zariñan, exparticipante del programa Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón.

En declaraciones para TVNotas, el artista reconoció un interés por establecer una relación formal con la actriz, quien en 2021 se divorció de Eugenio Santoscoy, con quien procreó a su única hija y mantuvo un matrimonio durante 25 años.

Felicia Mercado fue vinculada sentimentalmente con el artista Bradon Zariñan. (@feliciamercadoof, @revistatvnotas, Instagram)

Brandon Zariñan: “Se dio una conexión”

La revista de prensa rosa captó a Felicia Mercado y Brandon Zariñan saliendo de un restaurante en Ciudad de México. Aunque en las imágenes solo se les ve caminando juntos, el artista reconoció que hay una atracción que es correspondida.

“Oficialmente, no le he dicho que seamos novios, pero no lo descarto Ya nos dimos unos besos. Quiero que sea mi novia”, declaró.

Un mes atrás, en los planes Zariñan no figuraba el amor. Sin embargo, recordó que cuando conoció a Felicia Mercado en un evento quedó impresionado por su belleza y fascinado por su visión del mundo.

La charla, destacó, comenzó en torno a la actuación y evolucionó hacia aspectos personales que los hicieron darse cuenta de que, pese a la diferencia de edad, tenían mucho en común.

El artista subrayó que la edad no es un problema para él: “Sonará a cliché, pero la edad es un número. Recuerdo incluso desde que iba a la primaria me enamoré de mi maestra de inglés. Me llevaba bastantes años y decía: ‘Qué mujer tan bella’. Para mí es normal”.

“Sonará a cliché, pero la edad es un número", dijo el artista. (@brandonzarinan, Instagram)

Felicia Mercado guarda silencio

Las fotografías de la publicación han circulado en redes sociales. De acuerdo con Trends, herramienta de Google que registra los temas de interés según el número de búsquedas en navegadores, Felicia Mercado tuvo un aumento de 1000%.

Sin embargo, en medio del repentino interés por su vida personal, la actriz ha optado por no dar declaraciones sobre las expresiones de Brandon Zariñan recogidas por TVNotas.

Sus interacciones en redes sociales están centradas en su participación en LEBEH, donde hace pareja junto al presentador de televisión Jordan Mendoza.

Al margen de su postura, el posible romance de Felicia Mercado surge cuando la cantante Susana Zabaleta, pareja del standupero Ricardo Pérez, ha hablado públicamente sobre evolucionar como sociedad y normalizar las relaciones entre mujer mayores y hombres más jóvenes. “El amor no llega si tú estás enconchada y dices: ‘No, no, porque eso es amoral’. Yo creo que vale la pena abrirse al amor en todos los sentidos. El amor tiene que llegar. Y va a durar, que sea eterno mientras dure”, indicó.

