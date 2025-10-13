Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Seis personas mueren en enfrentamiento armado en la Carretera Transpeninsular, Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis personas murieron la madrugada del lunes 13 de octubre tras un enfrentamiento armado en la Carretera Transpeninsular, en el límite entre los municipios de Ensenada y San Quintín, en Baja California.

El incidente, reportado a las 00:42 horas, ocurrió a la altura del Ejido Jaramillo y Díaz Ordaz, en el kilómetro 140 de esta vía principal, según información recabada por Zeta Tijuana.

De acuerdo con los datos obtenidos por la misma fuente, el reporte inicial al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona mencionada. Al llegar al lugar, los agentes de la policía localizaron sobre la carpeta asfáltica varios casquillos percutidos.

De acuerdo con el reporte del mismo medio, en el sitio hallaron un vehículo tipo Pick Up Chevrolet Silverado blanco con franjas negras y sin placas, el cual presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Dentro de este vehículo se encontraban los cuerpos sin vida de cuatro personas. A poca distancia, sobre el carril derecho en dirección norte a sur, fue encontrado un segundo vehículo completamente calcinado, en cuyo interior yacían dos personas también calcinadas.

Por estos hechos, elementos de la policía aseguraron la zona y, poco después, al tiempo que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para realizar las diligencias periciales e iniciar la investigación correspondiente.

Según detalló Zeta Tijuana, el área permaneció bajo resguardo mientras se realizaban los trabajos de levantamiento de indicios y la identificación de las víctimas.

El impacto del suceso se extendió más allá de la escena del crimen, pues la Carretera Transpeninsular es una de las principales vías de comunicación entre Ensenada y San Quintín, pero por la magnitud de los hechos fue cerrada al tránsito vehicular tras el enfrentamiento.

Esta medida afectó a numerosos conductores, quienes debieron permanecer dentro de sus vehículos durante casi dos horas, a la espera de la reapertura de la circulación, de acuerdo con lo informado por Zeta Tijuana.

A pesar de la gravedad del hallazgo, hasta el momento las autoridades no han emitido nueva información y en redes sociales no existe registro visual del ataque armado ocurrido en la madrugada de este lunes 13 de octubre.

La zona en la que ocurrieron los hechos, está marcada por la presencia de grupos delictivos como el Cártel Arellano Félix (CAF) y el Cártel de Sinaloa (CDS), quienes se disputan el control del territorio y afectan a la población de la zona.