Korn confirma su regreso a México: lugar, fecha y todo lo que tienes que saber

Luego de que en los últimos días se dieran algunas pistas de una posible gira, los metaleros de Korn hicieron oficial su regreso a México con un concierto único que buscará conectar de nuevo con todos sus fanáticos en 2026.
Con una serie de videos cortos, Ocesa emocionó a todos los seguidores quienes rápidamente dedujeron que se trataba de la banda liderada por Jonathan Davis volvería a toda Latinoamérica, pero con pocas presentaciones.
A través de sus redes sociales, Korn dio a conocer que se presentará en los principales escenarios de habla hispana, aquí te dejamos las fechas:
- Mayo 2: Coliseo Medplus, Bogotá, Colombia
- Mayo 5: Costa 21, Lima, Perú
- Mayo 8: Parque Estadio Nacional, Santiago, Chile
- Mayo 10: Parque Sarmiento, Buenos Aires, Argentina
- Mayo 13 Jockey Club, Asunción, Paraguay
- Mayo 16: Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil
- Mayo 19: Palacio de los Deportes, Ciudad de México
¿Cuándo inicia la preventa?
La gira por América Latina traerá a una de las bandas más representativas del nu-metal de los años 90 y principios de los 2000. Korn llega a nuestro país el próximo 19 de mayo y los boletos estarán a la venta para clientes de Banamex el próximo jueves 16 de octubre y en venta general el viernes 17 de octubre.
México, un destino constante para Korn
La banda estadounidense Korn ha visitado nuestro país en diversas ocasiones a lo largo de su trayectoria. A continuación, te presentamos una recopilación de sus conciertos más destacados tras cuatro años de ausencia:
- 2002 – Korn se presentó en México por primera vez durante el Pop Sux! Tour, con un concierto en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.
- 2007 – Regresaron como parte de su Family Values Tour, presentándose de nuevo en el Palacio de los Deportes.
- 2010 – Participaron en el festival Vive Latino, donde tocaron como uno de los actos principales.
- 2012 – Korn ofreció conciertos en Monterrey (Arena Monterrey), Guadalajara y Ciudad de México (Palacio de los Deportes), promocionando su disco “The Path of Totality”.
- 2016 – Se presentaron en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, así como en el Festival Pa’l Norte, en Monterrey.
- 2017 – Fueron parte del Hell & Heaven Metal Fest, realizado en el Foro Pegaso, Toluca.
- 2019 – Korn actuó de nuevo en el Hell & Heaven Metal Fest, y ofreció show adicional en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.
- 2022 – Formaron parte del festival Vive Latino, repitiendo como uno de los actos internacionales destacados.