Korn confirma su regreso a México: lugar, fecha y todo lo que tienes que saber

La banda estadounidense confirma que el nu-metal no ha muerto y se suma a la serie de artistas de los 90 que han resurgido

Por Mariana Campos

La banda de metal estadounidense,
La banda de metal estadounidense, Korn, incluyó a nuestro país en su nueva gira. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que en los últimos días se dieran algunas pistas de una posible gira, los metaleros de Korn hicieron oficial su regreso a México con un concierto único que buscará conectar de nuevo con todos sus fanáticos en 2026.

Con una serie de videos cortos, Ocesa emocionó a todos los seguidores quienes rápidamente dedujeron que se trataba de la banda liderada por Jonathan Davis volvería a toda Latinoamérica, pero con pocas presentaciones.

A través de sus redes sociales, Korn dio a conocer que se presentará en los principales escenarios de habla hispana, aquí te dejamos las fechas:

  • Mayo 2: Coliseo Medplus, Bogotá, Colombia
  • Mayo 5: Costa 21, Lima, Perú
  • Mayo 8: Parque Estadio Nacional, Santiago, Chile
  • Mayo 10: Parque Sarmiento, Buenos Aires, Argentina
  • Mayo 13 Jockey Club, Asunción, Paraguay
  • Mayo 16: Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil
  • Mayo 19: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

¿Cuándo inicia la preventa?

La gira por América Latina traerá a una de las bandas más representativas del nu-metal de los años 90 y principios de los 2000. Korn llega a nuestro país el próximo 19 de mayo y los boletos estarán a la venta para clientes de Banamex el próximo jueves 16 de octubre y en venta general el viernes 17 de octubre.

México, un destino constante para Korn

La banda estadounidense Korn ha visitado nuestro país en diversas ocasiones a lo largo de su trayectoria. A continuación, te presentamos una recopilación de sus conciertos más destacados tras cuatro años de ausencia:

  1. 2002 – Korn se presentó en México por primera vez durante el Pop Sux! Tour, con un concierto en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.
  2. 2007 – Regresaron como parte de su Family Values Tour, presentándose de nuevo en el Palacio de los Deportes.
  3. 2010 – Participaron en el festival Vive Latino, donde tocaron como uno de los actos principales.
  4. 2012 – Korn ofreció conciertos en Monterrey (Arena Monterrey), Guadalajara y Ciudad de México (Palacio de los Deportes), promocionando su disco “The Path of Totality”.
  5. 2016 – Se presentaron en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, así como en el Festival Pa’l Norte, en Monterrey.
  6. 2017 – Fueron parte del Hell & Heaven Metal Fest, realizado en el Foro Pegaso, Toluca.
  7. 2019 – Korn actuó de nuevo en el Hell & Heaven Metal Fest, y ofreció show adicional en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.
  8. 2022 – Formaron parte del festival Vive Latino, repitiendo como uno de los actos internacionales destacados.

