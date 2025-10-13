México

Detienen a “El Niño Sicario”, menor señalado de secuestro, asesinato y venta de droga en Tabasco

El caso ha recordado otros como “El Ponchis” que servía a los Beltrán Leyva o “Juanito Pistolas”, integrante de La Tropa del Infierno

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Cae "El Niño Sicario" de
Cae "El Niño Sicario" de Tabasco. (X/@AztecaNoticias)

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca detuvo el domingo a Derek Jair “N”, conocido como “El Niño Sicario” y también apodado “El Niño Piedra”, presunto líder de una célula vinculada al secuestro, el asesinato y la distribución de drogas en la región de Centro y Paraíso, Tabasco.

Según reportes recabados por El Heraldo De Tabasco, el menor, de 14 años, fue asegurado cerca de la carretera Villahermosa-La Isla y en la ranchería Corregidora, quinta sección junto a José Asunción “N”, alias “El Chuncho”, señalado como operador bajo las órdenes de “El Chicle”, actualmente preso en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CREST).

La detención ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025. Agentes de la FIRT Olmeca, en coordinación con el Comando Tiburón y bajo tareas de vigilancia en la zona de la Isla, identificaron a los sujetos cuando intentaban incendiar un domicilio.

Arma que intentó accionar "El
Arma que intentó accionar "El Niño Sicario". (Redes sociales)

De acuerdo con la información oficial difundida por El Universal, al percatarse de la presencia policial, el menor intentó accionar una subametralladora tipo Uzi, marca Intratec, calibre 9 milímetros, equipada con un cargador y 23 cartuchos útiles. El arma se atascó, lo que permitió a los agentes asegurar a los individuos sin registrar lesionados.

Durante la revisión, los agentes decomisaron una mochila negra con varias dosis de drogas, entre las que se encontraban bolsitas de marihuana y cristal. También se aseguraron cartulinas de color azul y amarillo con mensajes amenazantes dirigidos a grupos rivales.

En el teléfono celular del adolescente se localizaron videos de una mujer que habría sido secuestrada y liberada, junto a imágenes del asesinato de otra víctima, cuyo cuerpo habría sido enterrado en una propiedad en Paraíso.

Tanto los detenidos como todos los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

Reclutamiento infantil

El caso de “El Niño Sicario” se inserta en una problemática nacional. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha advertido que, desde 2006 hasta 2010, más de 25.000 niños y adolescentes estuvieron involucrados en distintos niveles en estructuras de la delincuencia organizada, aunque advierten que la cifra real actual puede ser mayor.

Las cifras más recientes se desconocen, sin embargo, podría ser muchísimo mayor pues el reclutamiento se ha diversificado, incluyendo no solo el convencimiento en las calles sino también en plataformas como TikTok, Instagram y videojuegos (Call of Duty, Roblox), donde la cultura criminal se glorifica mostrando acceso a dinero, poder y armas.

“El Ponchis” y “Juanito Pistolas”

Fue reclutado a los 11
Fue reclutado a los 11 años por el Cártel del Pacífico Sur. A los 14, confesó haber decapitado por órdenes del crimen organizado. (Redes sociales)

El fenómeno de los niños sicarios en México ha tomado notoriedad internacional con historias como la de Édgar Jiménez Lugo, alias “El Ponchis”, y la de un adolescente conocido como “Juanito Pistolas”. Ambos casos ilustran el grado de manipulación y violencia que pueden alcanzar las redes de reclutamiento infantil operadas por el crimen organizado.

Édgar Jiménez Lugo, apodado “El Ponchis”, fue reclutado por el Cártel del Pacífico Sur cuando solo tenía 11 años. De acuerdo con las investigaciones y su propio testimonio, el menor fue secuestrado (“levantado”) y drogado para someterlo al ámbito criminal. Pronto, sus jefes comenzaron a encomendarle tareas que escalaron desde la vigilancia hasta la participación directa en asesinatos.

A los 14 años, fue arrestado en Morelos por elementos del Ejército mexicano, en un operativo. Durante su detención, El Ponchis confesó su participación en ejecuciones, mutilaciones y decapitaciones por orden de la célula de los Beltrán Leyva.

Juanito Pistolas (Foto: Twitter@MrElDiablo8)
Juanito Pistolas (Foto: Twitter@MrElDiablo8)

La historia de “Juanito Pistolas” refleja un proceso distinto pero igual de representativo del papel de los adolescentes en la estructura criminal. Este menor fue integrado a La Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste en Tamaulipas, organización que, según investigaciones periodísticas, asumió como estrategia el entrenamiento de jóvenes para tareas de sicariato.

Juanito Pistolas tenía solo 16 años al momento de su muerte. A lo largo de su corta carrera dentro del cártel, participó en enfrentamientos armados y fue pieza clave en actividades violentas ordenadas por la cúpula del grupo. La muerte de Juanito ocurrió durante un enfrentamiento con la Marina, tras haber conseguido notoriedad simbólica dentro del narco, pues su figura fue reproducida en corridos y canciones de narco rap.

Temas Relacionados

Niños sicariosTabascoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

“Lilia Carrillo. Todo es sugerente”: fechas y detalles sobre la exposición de la pintora mexicana en Bellas Artes

Se trata de la primera exposición en presentar su obra pictórica de manera simultánea con sus trabajos en diseño de vestuario y textil, ilustración y escenografía

“Lilia Carrillo. Todo es sugerente”:

La calidad del aire en la CDMX este 13 de octubre

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu vuelo? Consulta

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Qué pasó en La Granja VIP la madrugada del lunes después de la primera gala?

Así se vive la primera gala del reality show de TV Azteca

¿Qué pasó en La Granja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gusgri revela que Camilo Ochoa

Gusgri revela que Camilo Ochoa habría usado su nombre y el de Adela Micha para realizar estafas antes de ser asesinado

Amado Carrillo Fuentes, ‘El Bolas’ y Mario Bezares: abogado del caso Paco Stanley rompe el silencio y revela nuevos detalles

Denuncia por maltrato animal en Jalisco lleva al arresto de un hombre con arma, droga e insignias de las autoridades

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la madrugada del lunes después de la primera gala?

Adal Ramones se sinceró y le confesó su amor a Lolita Cortés en La Granja VIP: “Me encantabas y nunca me atreví a decírtelo”

Lista completa de los participantes en La Granja VIP 2025

Amado Carrillo Fuentes, ‘El Bolas’ y Mario Bezares: abogado del caso Paco Stanley rompe el silencio y revela nuevos detalles

La Granja VIP: Quiénes son los famosos que se convirtieron en peones en la primera semana

DEPORTES

Santiago Giménez pide olvidar la

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia