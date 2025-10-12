Usa esta poderosa mezcla para lavar los tenis blancos sin causarles manchas amarillentas

El uso de productos agresivos y técnicas inadecuadas, como el cloro o la exposición solar directa, favorecen la aparición de manchas difíciles de quitar y deterioran la tela del calzado. Foto: (iStock)

La aparición de manchas amarillas tras el lavado es uno de los problemas más frecuentes para quienes buscan conservar impecables sus tenis blancos. Este inconveniente suele estar relacionado con el uso de productos inadecuados, como el cloro, o con la exposición directa al sol durante el secado, lo que puede desencadenar reacciones químicas que alteran el color original del calzado.

Mantener el aspecto limpio y brillante de los tenis blancos representa un reto constante debido a factores como el polvo, el lodo, el sudor y el desgaste diario. Aunque estos zapatos se han consolidado como un básico versátil en cualquier guardarropa, su mantenimiento exige cuidados específicos para evitar que pierdan su blancura característica.

Uno de los errores más habituales al lavar este tipo de calzado consiste en emplear productos agresivos o técnicas incorrectas. El uso excesivo de cloro, por ejemplo, puede debilitar los materiales y provocar la aparición de manchas amarillentas difíciles de eliminar. Además, dejar los tenis al sol después del lavado favorece que la humedad y ciertos químicos reaccionen, generando marcas indeseadas en la superficie.

Los ingredientes de esta poderosa fórmula actúan para eliminar la suciedad de los tenis blancos din dañarlos. Foto: Getty Images

Frente a estos desafíos, existe una mezcla casera que ha ganado popularidad tanto entre expertos en limpieza como entre usuarios de redes sociales. Esta fórmula, elaborada con ingredientes comunes en el hogar, destaca por su eficacia y suavidad, ya que limpia a fondo sin dañar las telas ni dejar residuos si se aplica correctamente.

Ingredientes:

1 taza de agua tibia

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de detergente líquido suave (preferiblemente para ropa delicada o neutro)

1 cucharada de vinagre blanco (opcional, para manchas más difíciles)

Materiales adicionales:

Cepillo de cerdas suaves (puede ser un cepillo de dientes viejo)

Recipiente para mezclar

Paño limpio o esponja

Toallas o papel absorbente

Una fórmula sencilla se posiciona como la opción más eficaz para limpiar tenis claros. Foto: (iStock)

Instrucciones de lavado

Retira las agujetas y plantillas (si es posible) para lavarlas por separado. Esto permite una limpieza más profunda del zapato. Mezcla los ingredientes en un recipiente hasta obtener una pasta ligera o una solución homogénea. Cepilla suavemente los tenis con el cepillo sumergido en la mezcla. Asegúrate de cubrir toda la superficie, poniendo especial atención en las áreas más sucias. Para manchas persistentes, aplica un poco más de bicarbonato directamente sobre la mancha, frota con el cepillo y deja reposar 5–10 minutos. Retira el exceso con un paño húmedo o una esponja limpia. No enjuagues con agua directamente a chorro, especialmente si los tenis son de tela o lona, ya que eso puede dejar marcas. Sécalos a la sombra, en un lugar ventilado. Evita completamente el sol directo, ya que esto puede provocar manchas amarillas.

Entre los consejos adicionales, se destaca la importancia de no utilizar cloro, ya que deteriora la tela y favorece la aparición de manchas. Para conservar la forma del calzado durante el secado, se puede rellenar con papel periódico.

Esta mezcla resulta adecuada para tenis de lona, tela, malla y materiales sintéticos, mientras que para modelos de cuero o gamuza se recomienda recurrir a métodos de limpieza especializados.

El uso de esta solución casera, junto con prácticas de secado adecuadas y la elección de productos suaves, permite prolongar la vida útil de los tenis blancos y mantener su aspecto original durante más tiempo.