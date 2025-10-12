México

Usa esta poderosa mezcla para lavar los tenis blancos sin causarles manchas amarillentas

Esta combinación de elementos naturales se posiciona como una opción ideal para mantener limpio el calzado sin causarle daños

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El uso de productos agresivos
El uso de productos agresivos y técnicas inadecuadas, como el cloro o la exposición solar directa, favorecen la aparición de manchas difíciles de quitar y deterioran la tela del calzado. Foto: (iStock)

La aparición de manchas amarillas tras el lavado es uno de los problemas más frecuentes para quienes buscan conservar impecables sus tenis blancos. Este inconveniente suele estar relacionado con el uso de productos inadecuados, como el cloro, o con la exposición directa al sol durante el secado, lo que puede desencadenar reacciones químicas que alteran el color original del calzado.

Mantener el aspecto limpio y brillante de los tenis blancos representa un reto constante debido a factores como el polvo, el lodo, el sudor y el desgaste diario. Aunque estos zapatos se han consolidado como un básico versátil en cualquier guardarropa, su mantenimiento exige cuidados específicos para evitar que pierdan su blancura característica.

Uno de los errores más habituales al lavar este tipo de calzado consiste en emplear productos agresivos o técnicas incorrectas. El uso excesivo de cloro, por ejemplo, puede debilitar los materiales y provocar la aparición de manchas amarillentas difíciles de eliminar. Además, dejar los tenis al sol después del lavado favorece que la humedad y ciertos químicos reaccionen, generando marcas indeseadas en la superficie.

Los ingredientes de esta poderosa
Los ingredientes de esta poderosa fórmula actúan para eliminar la suciedad de los tenis blancos din dañarlos. Foto: Getty Images

Frente a estos desafíos, existe una mezcla casera que ha ganado popularidad tanto entre expertos en limpieza como entre usuarios de redes sociales. Esta fórmula, elaborada con ingredientes comunes en el hogar, destaca por su eficacia y suavidad, ya que limpia a fondo sin dañar las telas ni dejar residuos si se aplica correctamente.

Ingredientes:

  • 1 taza de agua tibia
  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
  • 2 cucharadas de detergente líquido suave (preferiblemente para ropa delicada o neutro)
  • 1 cucharada de vinagre blanco (opcional, para manchas más difíciles)

Materiales adicionales:

  • Cepillo de cerdas suaves (puede ser un cepillo de dientes viejo)
  • Recipiente para mezclar
  • Paño limpio o esponja
  • Toallas o papel absorbente
Una fórmula sencilla se posiciona
Una fórmula sencilla se posiciona como la opción más eficaz para limpiar tenis claros. Foto: (iStock)

Instrucciones de lavado

  1. Retira las agujetas y plantillas (si es posible) para lavarlas por separado. Esto permite una limpieza más profunda del zapato.
  2. Mezcla los ingredientes en un recipiente hasta obtener una pasta ligera o una solución homogénea.
  3. Cepilla suavemente los tenis con el cepillo sumergido en la mezcla. Asegúrate de cubrir toda la superficie, poniendo especial atención en las áreas más sucias.
  4. Para manchas persistentes, aplica un poco más de bicarbonato directamente sobre la mancha, frota con el cepillo y deja reposar 5–10 minutos.
  5. Retira el exceso con un paño húmedo o una esponja limpia. No enjuagues con agua directamente a chorro, especialmente si los tenis son de tela o lona, ya que eso puede dejar marcas.
  6. Sécalos a la sombra, en un lugar ventilado. Evita completamente el sol directo, ya que esto puede provocar manchas amarillas.

Entre los consejos adicionales, se destaca la importancia de no utilizar cloro, ya que deteriora la tela y favorece la aparición de manchas. Para conservar la forma del calzado durante el secado, se puede rellenar con papel periódico.

Esta mezcla resulta adecuada para tenis de lona, tela, malla y materiales sintéticos, mientras que para modelos de cuero o gamuza se recomienda recurrir a métodos de limpieza especializados.

El uso de esta solución casera, junto con prácticas de secado adecuadas y la elección de productos suaves, permite prolongar la vida útil de los tenis blancos y mantener su aspecto original durante más tiempo.

Temas Relacionados

Tenis blancosLimpiezaRemedios caserosLavanderíamexico-noticias

Más Noticias

Vierte esta poderosa mezcla en las coladeras de tu casa para evitar que salgan malos olores

El uso continuo de ingredientes naturales permite mantener limpias las coladeras y prevenir la acumulación de residuos

Vierte esta poderosa mezcla en

Cruz Roja activa plan de acción y refuerza ayuda humanitaria ante inundaciones en Veracruz

La organización humanitaria desplegó voluntarios y recursos para asistir a comunidades afectadas por lluvias y desbordamientos

Cruz Roja activa plan de

Cuáles son los usos medicinales de la flor de cempasúchil

Esta emblemática planta ha sido empleada por la medicina tradicional desde tiempos ancestrales

Cuáles son los usos medicinales

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este domingo 12 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 12 de octubre

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Previsión del tiempo en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran tractocamión con más de

Aseguran tractocamión con más de 50 mil litros de hidrocarburo ilegal en Sonora

CIBanco afirma que acusación de EEUU de presunto lavado de dinero al narco deterioró su capacidad operativa

Ataque contra elementos de la Guardia Nacional deja un agente muerto en Celaya, Guanajuato

Detienen a mujer con subametralladora y 30 paquetes de droga en CDMX

Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Mariana Botas rechazó asistir al

Mariana Botas rechazó asistir al programa de Gustavo Adolfo Infante por malos comentarios: “Le íbamos a regalar una sudadera”

Ratatouille sorprende a todos tras alcanzar el primer lugar en el ranking Disney+ México esta semana

Acusan a ‘El Guana’ de malos tratos tras ser cuestionado en una entrevista sobre el polémico comentario de Alexis Ayala

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Nicola Porcella conocía a Fede Dorcaz y así reaccionó a su asesinato en CDMX

DEPORTES

José Luis Castillo confiesa quién

José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire: “Va para adelante”

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”

México pierde ante Argentina y termina su participación en la Copa del Mundo Sub 20: resumen y goles

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20