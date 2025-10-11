México

No es limpiavidrios ni alcohol: este truco casero deja tus ventanas impecables y sin marcas

Combina tres ingredientes comunes en casa y logra un acabado brillante, sin rayas ni residuos

Por Gerardo Lezama

La mezcla de vinagre blanco, agua y maicena elimina marcas y residuos en vidrios y espejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar vidrios y espejos sin dejar marcas ni residuos puede parecer una tarea complicada, especialmente cuando los productos comerciales no cumplen lo que prometen o dejan rastros visibles tras el secado.

Sin embargo, existe una alternativa casera, económica y eficaz que utiliza ingredientes comunes en cualquier cocina. Esta receta combina vinagre blanco, agua y maicena para lograr una solución limpiadora que deja las superficies de vidrio completamente transparentes, sin rayas ni empañamientos.

El vinagre blanco es conocido por sus propiedades desinfectantes y desengrasantes. Su acidez ayuda a disolver residuos minerales, restos de jabón y grasa acumulada, lo que lo convierte en un excelente aliado para la limpieza profunda.

El vinagre blanco desinfecta y desengrasa, mientras la maicena evita rayas al secar. (Semana)

La maicena, por su parte, actúa como un agente abrillantador que evita la formación de marcas al secarse. Aunque no es común verla en recetas de limpieza, su textura fina permite que la mezcla se adhiera mejor a la superficie y se distribuya de manera uniforme. El agua simplemente sirve como vehículo para diluir los ingredientes y facilitar su aplicación.

Para preparar esta solución casera, se necesita una taza de vinagre blanco, una taza de agua y una cucharadita de maicena.

La mezcla debe colocarse en un atomizador limpio. Es importante agitar bien antes de cada uso, ya que la maicena tiende a asentarse en el fondo.

Una vez lista, se rocía directamente sobre la superficie de vidrio o espejo que se desea limpiar. Se recomienda aplicar una cantidad moderada, evitando el exceso que podría dificultar el secado o dejar residuos.

El paso final es clave para obtener un acabado impecable: en lugar de usar toallas de papel o paños de microfibra, se sugiere limpiar con papel periódico.

La solución casera se prepara con ingredientes comunes y se aplica con atomizador. (Canva)

Este material, aunque poco convencional, tiene una textura que no deja pelusas y permite pulir el vidrio sin rayarlo. Al frotar con movimientos circulares, se logra una superficie brillante, libre de marcas y con una sensación de limpieza profunda.

Este truco casero no solo es efectivo, sino también sostenible y accesible. Evita el uso de productos químicos agresivos, reduce el gasto en limpiadores comerciales y reutiliza materiales como el papel periódico.

Además, puede aplicarse en ventanas, puertas de vidrio, espejos de baño, vitrinas y hasta en cristales de automóviles. Su versatilidad lo convierte en una opción ideal para quienes buscan soluciones prácticas, seguras y eficientes en el hogar.

Con esta receta, la limpieza de vidrios deja de ser una tarea frustrante y se transforma en un proceso rápido, funcional y libre de complicaciones. Una fórmula simple que demuestra que lo casero también puede ser profesional.

