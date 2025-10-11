México

Fabiola Campomanes habría aceptado volver a la televisión con La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo

Aseguran que la actriz fue llamada de último momento para sustituir a Wendolee

Por Jazmín González

Fabiola Campomanes sería una de
Fabiola Campomanes sería una de las mejores pagadas de La Granja VIP. Foto: Cuartoscuro

A escasos días de su estreno, La Granja VIP se consolida como uno de los temas más comentados entre la audiencia, mientras tanto, TV Azteca prepara los últimos detalles del lanzamiento.

No obstante, los rumores en torno a la producción han comenzado a circular en redes sociales, alimentando la expectativa del público respecto al elenco que formará parte del programa.

La cuenta de X identificada como ‘La tía Sandra’ difundió información acerca de la integración de una nueva participante al elenco original del reality. Según la fuente, su incorporación se produjo en el último momento debido a que la candidata solicitó una cifra considerablemente alta de remuneración.

La Granja VIP: parte de
La Granja VIP: parte de las habitaciones, los establos y los amplios campos verdes. (TV Azteca, Facebook)

La millonaria cantidad que Fabiola Campomanes habría pedido en La Granja VIP

Se trata de Fabiola Campomanes, actriz con experiencia previa en realities televisivos, tras formar parte de MasterChef Celebrity. Durante su estadía en dicho programa, la actriz fue vinculada mediáticamente con Eduardo Capetillo Jr, otro de los concursantes.

“El martes llamaron de urgencia a Fabiola Campomanes para ofrecerle entrar a La Granja VIP de los famosos. La negociación duró dos días y terminaron cediendo en la cantidad que pidió Fabiola, arriba de 435 mil pesos por semana”, se lee en la publicación difundida por la cuenta antes mencionada.

De acuerdo con la fuente, la razón de su repentina llegada estaría relacionada con la cantante Wendolee, quien sería una de las participantes, pero tras no pasar las pruebas de esfuerzo en el examen médico no pudo integrarse al proyecto.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De qué trata La Granja VIP y quiénes son los participantes confirmados

El próximo domingo 12 de octubre, la señal televisiva presentará el estreno de La Granja VIP, un programa que pondrá a prueba las habilidades y la adaptabilidad de sus participantes en un entorno rural.

Según lo difundido en la promoción oficial, la mecánica del reality propone que los concursantes asuman diferentes responsabilidades diarias, enfrentando labores diversas para asegurar su alimentación.

Cada siete días, se elegirá a un capataz, figura que gozará de beneficios adicionales al resto de los competidores. El desarrollo del juego estará centrado en la realización de retos; el éxito garantizará condiciones normales de alojamiento, mientras que la derrota derivará en dormir en el granero.

(Instagram: @lagranjavipmx)
(Instagram: @lagranjavipmx)

En total, serán 16 participantes los que ingresarán a ‘La Granja’, pero hasta el momento, solo se ha revelado la identidad de 11, quienes son:

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez 
  3. Kim Shantal
  4. Sandra Itzel
  5. Alberto del Río 
  6. César Doroteo 
  7. Manola Diez
  8. Kike Mayagoitia
  9. Carolina Ross
  10. Lis Vega
  11. Omahi

