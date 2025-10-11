México

Cómo preparar bistec con pimientos y nopales, una receta con vitaminas A, C y proteínas

Esta comida es un plato fuerte que favorece la salud cardiovascular, mejora el sistema inmunológico y ayuda la digestión por su alto contenido de fibra

Por Miriam Estrella

Bistec con pimientos y nopales,
Bistec con pimientos y nopales, un guiso mexicano que combina proteína y verduras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bistec con pimientos y nopales es un platillo delicioso con numerosos beneficios para la salud, ya que combina la jugosidad de la carne con la dulzura de los pimientos, contrastando con el toque ácido y salado de los nopales. Esta mezcla de texturas y sabores es común en la cocina mexicana, ya que su practicidad no solo satisface el paladar, sino que también aporta muchos nutrientes.

Este plato se puede disfrutar en tacos o como opción de plato fuerte acompañado de arroz, frijoles, salsa, aguacate, guacamole y otros complementos que lo hacen más saludable y satisfactorio. Su contenido proteico, gracias al bistec contribuye a una comida completa.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne, “dentro de los beneficios más importantes, podemos encontrar que la carne aporta a la dieta proteínas, vitaminas y minerales esenciales para la salud. Las carnes rojas son una de las principales fuentes de Vitamina B12. Esta vitamina, al igual que las otras del complejo B, es importante para el metabolismo de proteínas; ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central”.

Receta de bistec con pimiento y nopales

Bistec acompañado de pimientos y
Bistec acompañado de pimientos y nopales, un guiso mexicano que combina proteína y verduras en un platillo balanceado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del perfil de Tiktok de @alejandralbeltran. En el video comparte el paso a paso a seguir para la elaboración de este platillo.

Ingredientes

  • 500 g de bistec en cuadros
  • 2 pimientos morrones en cubos
  • 3-4 nopales cocidos en cuadritos
  • ¼ de cebolla en tiritas
  • 1 limón verde
  • Salsa negra (tipo inglesa)
  • Sal y pimienta

Preparación

  • Dora el bistec por tandas (así queda más suave)
  • En la misma sartén, sofríe la cebolla hasta que esté transparente
  • Agrega los pimientos y cocina hasta que estén brillantes
  • Incorpora los nopales cocidos y revuelve bien
  • Vuelve a añadir la carne, mezcla todo
  • Exprime el limón y sazona con salsa negra
  • Cocina unos minutos más

¿Cuáles son los beneficios de los pimientos?

Los pimientos tienen bajo contenido
Los pimientos tienen bajo contenido calórico además de ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. (iStock)

Aunque los pimientos son considerados hortalizas por el uso que se les da en la cocina, desde el punto de vista botánico son frutas, porque crecen de una planta y contienen semillas en su interior. Su versatilidad los convierte en un ingrediente ideal para elaborar platillos salados, ya que ayudan a resaltar otros sabores.

Según información de El Poder del Consumidor, “el pimiento posee gran cantidad de agua, hidratos de carbono, fibra, y minerales como potasio y magnesio. Es rico en betacarotenos. Proporciona casi 28 kcal por cada 100 gramos (g) de alimento, por lo cual tiene un bajo contenido calórico. Es el alimento más rico en ácido ascórbico, aportando el triple de vitamina C que las naranjas. Esto ayuda en la cicatrización, fortalece el sistema inmunológico y facilita la absorción del hierro de los alimentos, contribuyendo a evitar la anemia.

Conocido también como pimiento morrón, se encuentra en varios colores, siendo de los más comunes el rojo, verde, amarillo y naranja. Su forma es alargada y ancha. Además de ser un ingrediente base en muchas dietas por su bajo contenido calórico y alto en fibra, estos promueven la salud cardiovascular porque mejoran la circulación y fortalecen el sistema inmunológico.

