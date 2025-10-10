Sheinbaum recuerda su paso por la UNAM y los movimientos estudiantiles en los que participó

Claudia Sheinbaum y su paso por los movimientos estudiantiles. Cortesía presidencia de la República

“Entré al CCH-Sur a los 15, en noviembre de 1977 (...) había una apertura democrática pero con mucha represión", dijo Claudia Sheinbaum Pardo al hacer un balance de cómo influyó el activismo que ejerció durante su juventud hasta llegar al cargo que ahora ocupa.

“Fueron muchos movimientos, en noviembre de 1977, mi número de cuenta comienza con 78, porque se ponía el número de cuenta de la generación, mi número de cuenta es 7817261-0, entré 10 años después del ’68 (...) aunque ya había una apertura democrática como así le decían en el régimen de entonces, había mucha represión, todavía en ’78 de esa época hay muchos desaparecidos políticos, recordó la mandataria.

La primera lucha

La presidenta narró, “La primera movilización en la que participé fue en el Movimiento de Rechazados, jóvenes que no habían entrado al CCH o la Prepa (...) muchos jóvenes por el examen de admisión no habían entrado a la prepa y a mí me parecía muy injusto por qué había entrado yo y otros jóvenes de mi edad no habían participado y de ahí participamos en varios movimientos estudiantiles", aseveró al rememorar el arranque de su lucha social desde temprana edad.

“Ya como estudiante de la Facultad de Ciencias, fue el Movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en donde conocí a Martí Batres -Guadarrama- que él es más joven que yo, era de la Prepa 7, yo estaba en la facultad en los últimos años, también -Hugo- López-Gatell, era muy joven en la Facultad de Medicina", manifestó al referenciar a dos personajes de la vida pública y política del país como lo son el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente.

Inicio del neoliberalismo

Y prosiguió a señalar las causas de la citada revuelta, “Por qué se dio ese movimiento, porque el entonces rector -Jorge- Carpizo hizo unas modificaciones al estatuto donde aumentaba las cuotas de inscripción (...) era el inicio del periodo neoliberal de nuestro país. Una visión de que la educación pública le costaba demasiado al Estado y el estudiante también tenían que aportar. Ese movimiento estudiantil triunfó, echamos para atrás las reformas de Carpizo", argumentó.

De igual forma señaló que, “Muchos de los que participamos apoyamos al ingeniero -Cuauhtémoc- Cárdenas en el ‘88, que es la primera vez que hay un rompimiento del PRI con la Corriente Democrática y muchos movimientos sociales que habían ocurrido previamente y que apoyamos pues triunfó en el ’88, solo que hubo un fraude electoral con el que llegó Salinas al poder y ya conocemos la historia posterior”.

Origen de los valores

Y enfatizó, “Los principios de aquel movimiento, que eran la defensa de los derechos del pueblo de México, en particular el derecho a la educación, son los derechos que mantenemos, las consignas que siguen siendo relevantes para la Cuarta Transformación y que hoy desde la presidencia de la República impulsamos, como el derecho a la educación. El Estado tiene la responsabilidad de dar educación al pueblo de México (...) la mejor tiene que ser la que provee el Estado: laica, gratuita, de calidad, científica, humanista".

“Desde aquí seguimos luchando no se a acabado eso, quien piensa que llegar a un puesto de elección se acabó la lucha está muy equivocado”, aseguró la titular del Poder Ejecutivo.