México

Sheinbaum recuerda su paso por la UNAM y los movimientos estudiantiles en los que participó

Fueron el origen de los valores que ahora ejerce en su mandato

Por Eduardo Marsan

Guardar
Claudia Sheinbaum y su paso
Claudia Sheinbaum y su paso por los movimientos estudiantiles. Cortesía presidencia de la República

“Entré al CCH-Sur a los 15, en noviembre de 1977 (...) había una apertura democrática pero con mucha represión", dijo Claudia Sheinbaum Pardo al hacer un balance de cómo influyó el activismo que ejerció durante su juventud hasta llegar al cargo que ahora ocupa.

“Fueron muchos movimientos, en noviembre de 1977, mi número de cuenta comienza con 78, porque se ponía el número de cuenta de la generación, mi número de cuenta es 7817261-0, entré 10 años después del ’68 (...) aunque ya había una apertura democrática como así le decían en el régimen de entonces, había mucha represión, todavía en ’78 de esa época hay muchos desaparecidos políticos, recordó la mandataria.

La primera lucha

La presidenta narró, “La primera movilización en la que participé fue en el Movimiento de Rechazados, jóvenes que no habían entrado al CCH o la Prepa (...) muchos jóvenes por el examen de admisión no habían entrado a la prepa y a mí me parecía muy injusto por qué había entrado yo y otros jóvenes de mi edad no habían participado y de ahí participamos en varios movimientos estudiantiles", aseveró al rememorar el arranque de su lucha social desde temprana edad.

“Ya como estudiante de la Facultad de Ciencias, fue el Movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en donde conocí a Martí Batres -Guadarrama- que él es más joven que yo, era de la Prepa 7, yo estaba en la facultad en los últimos años, también -Hugo- López-Gatell, era muy joven en la Facultad de Medicina", manifestó al referenciar a dos personajes de la vida pública y política del país como lo son el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente.

Inicio del neoliberalismo

Y prosiguió a señalar las causas de la citada revuelta, “Por qué se dio ese movimiento, porque el entonces rector -Jorge- Carpizo hizo unas modificaciones al estatuto donde aumentaba las cuotas de inscripción (...) era el inicio del periodo neoliberal de nuestro país. Una visión de que la educación pública le costaba demasiado al Estado y el estudiante también tenían que aportar. Ese movimiento estudiantil triunfó, echamos para atrás las reformas de Carpizo", argumentó.

De igual forma señaló que, “Muchos de los que participamos apoyamos al ingeniero -Cuauhtémoc- Cárdenas en el ‘88, que es la primera vez que hay un rompimiento del PRI con la Corriente Democrática y muchos movimientos sociales que habían ocurrido previamente y que apoyamos pues triunfó en el ’88, solo que hubo un fraude electoral con el que llegó Salinas al poder y ya conocemos la historia posterior”.

Origen de los valores

Y enfatizó, “Los principios de aquel movimiento, que eran la defensa de los derechos del pueblo de México, en particular el derecho a la educación, son los derechos que mantenemos, las consignas que siguen siendo relevantes para la Cuarta Transformación y que hoy desde la presidencia de la República impulsamos, como el derecho a la educación. El Estado tiene la responsabilidad de dar educación al pueblo de México (...) la mejor tiene que ser la que provee el Estado: laica, gratuita, de calidad, científica, humanista".

“Desde aquí seguimos luchando no se a acabado eso, quien piensa que llegar a un puesto de elección se acabó la lucha está muy equivocado”, aseguró la titular del Poder Ejecutivo.

Temas Relacionados

Movimientos estudiantilesClaudia SheinbaumCuarta TransformaciónNeoliberalismoDerecho a la educaciónmexico-noticias

Más Noticias

Influencer ‘El Potro’ tapa su primer bache en CDMX tras volverse viral en Nuevo León

Manuel Cantú atendió la petición de los capitalinos y compartió el momento en TikTok, acumulando millones de reproducciones

Influencer ‘El Potro’ tapa su

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

El cantante fue asesinado mientas conducía por calles de la Ciudad de México; todavía no se destapaba su participación en el reality show

Conductores de Hoy lamentan la

Hoy No Circula Sabatino 11 de octubre: qué autos no circulan en CDMX y Edomex

Que un automóvil circule o no en sábado en zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Sabatino 11

Miau Fest 2025: un homenaje al vínculo eterno entre humanos y gatos en el “Michictlán”

El acceso al evento será mediante donativo en especie como alimento húmedo, croquetas, arena, transportadoras, mamilas, material de curación, fórmulas de leche, pipetas o artículos de limpieza

Miau Fest 2025: un homenaje

“Fíjate, fíjate”: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca protagonizan ‘La Sustancia’ para HBO

Ambas actrices protagonizaron un video especial, fusionando pasado y presente de la televisión nacional

“Fíjate, fíjate”: María Antonieta de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Elementos de Guardia Nacional y

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

ENTRETENIMIENTO

Conductores de Hoy lamentan la

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

“Fíjate, fíjate”: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca protagonizan ‘La Sustancia’ para HBO

Damon Albarn, Julieta Venegas y Nathy Peluso entre las apuestas del FIC 2025 que inaugura hoy en Guanajuato

Asesinan a Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, previo al arranque de la nueva temporada

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

DEPORTES

CMLL 2025 celebra el Día

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta jugar con América o Chivas en caso de regresar al Futbol Mexicano