¿Para qué sirve rociar vinagre blanco en tus almohadas?

Un truco doméstico que mejora la higiene del descanso sin químicos: útil, económico y fácil de aplicar

Por Gerardo Lezama

El vinagre blanco elimina ácaros
El vinagre blanco elimina ácaros y bacterias de las almohadas, mejorando la higiene del descanso. (Real Simple)

Rociar vinagre blanco en las almohadas es una práctica doméstica que ha ganado popularidad por sus beneficios higiénicos y su bajo costo.

Aunque pueda parecer inusual, este líquido común en la cocina posee propiedades desinfectantes, antifúngicas y desodorizantes que lo convierten en una alternativa eficaz para mejorar la limpieza del descanso sin recurrir a productos químicos agresivos.

Las almohadas acumulan ácaros, bacterias, sudor, células muertas y partículas del ambiente que, con el tiempo, pueden generar malos olores y afectar la calidad del sueño.

En personas con alergias respiratorias o piel sensible, estos microorganismos pueden provocar molestias como congestión, picazón o irritación.

El vinagre blanco, al ser ácido acético diluido, actúa como agente antimicrobiano capaz de reducir la presencia de estos elementos sin dañar las fibras textiles.

Aplicar vinagre blanco en las
Aplicar vinagre blanco en las almohadas ayuda a reducir malos olores y prolonga la frescura de los textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aplicar este método, se recomienda mezclar una parte de vinagre blanco con dos partes de agua en un pulverizador. La solución debe rociarse ligeramente sobre la superficie de la almohada, evitando saturarla.

Luego, se deja secar al aire libre, preferentemente bajo el sol, lo que potencia el efecto desinfectante y ayuda a disipar el olor característico del vinagre. Este procedimiento puede realizarse cada quince días como complemento al lavado profundo, pero no debe sustituirlo.

Es importante tener en cuenta el tipo de almohada antes de aplicar el vinagre. En materiales delicados como seda, pluma o espuma viscoelástica, se recomienda probar primero en una zona pequeña y poco visible para evitar daños.

Además, no se aconseja el uso excesivo, ya que el ácido puede alterar la textura o el color de ciertos tejidos con el tiempo.

Más allá de la limpieza, algunos usuarios reportan una sensación de frescura y mejora en el descanso tras aplicar este truco.

El vinagre blanco es una
El vinagre blanco es una alternativa natural y económica para desinfectar almohadas sin productos químicos agresivos. (Crédito: Freepik)

Aunque no existen estudios concluyentes sobre su impacto directo en la calidad del sueño, sí se ha comprobado que mantener una superficie libre de ácaros y bacterias contribuye a un entorno más saludable.

Este tipo de prácticas caseras reflejan una tendencia creciente hacia soluciones naturales y sostenibles en el cuidado del hogar.

El vinagre blanco, por su versatilidad, se ha convertido en un aliado en tareas como la limpieza de superficies, la desinfección de frutas y verduras, y ahora también en el mantenimiento de textiles relacionados con el descanso.

En resumen, rociar vinagre blanco en las almohadas es una opción accesible, práctica y efectiva para mejorar la higiene del descanso. Su aplicación cuidadosa puede aportar beneficios reales sin comprometer la integridad de los materiales, siempre que se utilice con moderación y criterio.

