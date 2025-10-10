México

Ley de Amparo: PAN y PRI acusan posible ‘albazo’ para aprobar minuta en Cámara de Diputados; “¿Qué madruguete?”, revira Monreal

El diputado morenista defendió el proceso legislativo y confirmó que se realizarán audiencias públicas antes de la votación

Por Fernanda López-Castro

Guardar
PAN y PRI acusaron que
PAN y PRI acusaron que se pretende dar un “albazo” para aprobar la minuta de reformas a la Ley de Amparo. | Cámara de Diputados

La discusión sobre las reformas a la Ley de Amparo generó tensión en la Cámara de Diputados, con fuertes señalamientos por parte de los grupos parlamentarios del PAN y el PRI, quienes acusaron un posible “albazo” para aprobar la minuta sin un debate abierto y sin participación suficiente de especialistas y sociedad civil.

Los legisladores de oposición denunciaron que las audiencias púbicas, anunciadas para viernes, sábado y lunes, presentan incertidumbre y no garantizan pluralidad ni preparación adecuada entre los convocados, además de alertar sobre una coordinación que, según su perspectiva, favorece la rapidez y limita el análisis profundo.

El diputado Federico Döring Casar del PAN señaló que adelantar las audiencias representa una trampa para sabotear la discusión y advirtió que el procedimiento transgrede el orden legislativo.

Por su parte, el priista Rubén Moreira Valdez cuestionó la falta de claridad y consideró que la reforma obedece a un mandato del poder ejecutivo, con implicaciones en el debilitamiento de derechos y posible autoritarismo.

El diputado Emilio Suárez Licona subrayó que debilitar el juicio de amparo afectaría la protección ciudadana frente a abusos de autoridad y criticó que el dictamen se circuló sin acuerdo previo, hecho que vuelve ineficaz al ejercicio de audiencias públicas.

El PRI y el PAN advirtieron sobre el impacto regresivo para ciudadanos, organizaciones y colectivos, y argumentaron que la reforma restringiría los mecanismos de defensa ante el Estado.

El diputado Cesar Israel Damián Retes calificó la minuta como un instrumento para proteger al gobierno y excluir voces disidentes, además de señalar irregularidades en la selección de participantes para las audiencias. Héctor Saúl Téllez Hernández consideró que el blindaje para créditos fiscales perjudicará especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas al exigir garantías difíciles de cubrir, bloqueando el acceso a la justicia.

En respuesta, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, difundió el calendario parlamentario para la próxima semana, en el que destaca la aprobación de la Ley de Amparo, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos.

Afirmó que las comisiones determinaron la realización de audiencias públicas y que hasta las 20:00 horas estarían recibiendo participantes, defendiendo que el proceso cumple los plazos requeridos y garantiza discusión suficiente.

Monreal detalló distintas fechas dedicadas al análisis y discusión de los temas principales de la reforma, asegurando que no existirá fast track ni dispensa de trámites.

“Eso dicen ellos, yo no coincido, simplemente es un ejercicio, al contrario, se han dado todos los plazos, no se ha aprobado, de acuerdo con la ley en el proceso legislativo, estará habilitado el micrositio y va a estar con un clic que se incorpore para que presente su ponencia.

“(...) No hay albazo, qué madruguete hay, si ya está muy explorado el tema de qué se trata y todo el mundo sabe que es una ley importante, que a nosotros nos interesa y que vamos a darle el tiempo prudente para su análisis o discusión”, dijo.

El legislador morenista confirmó que la ruta para el dictamen de la Ley de Amparo incluye la discusión en comisiones el lunes y la discusión y probable votación por el Pleno el martes.

Aclaró que el proceso se mantendrá abierto el tiempo que sea necesario para atender los dictámenes en materia fiscal y de ingresos, así como otras iniciativas relevantes.

Mientras la oposición denuncia premura y falta de transparencia, desde la coordinación parlamentaria de Morena se sostiene que las reformas estarán sujetas a análisis y discusión pública antes de su aprobación.

Temas Relacionados

PANPRICámara de DiputadosRicardo MonrealLey de Amparomexico-noticias

Más Noticias

De qué trata el trend de ‘yo que fui tormenta, yo que fui tornado.. soy un volcán apagado’ en TikTok

Usuarios de TikTok e Instagram comparten transformaciones de su vida usando la icónica canción del ‘Príncipe de la Canción’

De qué trata el trend

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

El reality, la apuesta de TV Azteca contra el éxito de ‘La Casa de los Famosos, comienza transmisiones el 12 de octubre

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Las acciones se dieron en la zona fronteriza de Jalisco y Michoacán, donde el CJNG y Los Caballeros Templarios se disputan la plaza

Operativo militar en Quitupan logra

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de octubre: estación el zócalo se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Los libros más vendidos hoy 10 de octubre en Amazon México destacan en el ranking

Estas son las historias disponibles en Amazon que se están sumando a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Los libros más vendidos hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo militar en Quitupan logra

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

“Fíjate, fíjate”: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca protagonizan ‘La Sustancia’ para HBO

Damon Albarn, Julieta Venegas y Nathy Peluso entre las apuestas del FIC 2025 que inaugura hoy en Guanajuato

Asesinan a Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, previo al arranque de la nueva temporada

DEPORTES

CMLL 2025 celebra el Día

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta jugar con América o Chivas en caso de regresar al Futbol Mexicano