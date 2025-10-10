México

El tinte de cabello que rejuvenece visualmente a las mujeres hasta 10 años

El cambio de imagen de Kris Jenner ha generado interés tras la opinión de algunos especialistas

Por Jazmín González

Figuras como Martha Debayle, Florence Pugh y Jennifer Lopez también han apostado por el rubio platino para renovar su imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente cambio de imagen de Kris Jenner ha generado un notable impacto en el mundo de la moda y la belleza, al presentar un tinte rubio platino que, según especialistas, puede aportar un efecto rejuvenecedor de hasta 10 años.

La empresaria de 69 años sorprendió al aparecer en un reciente evento con una clara declaración de estilo que trasciende generaciones y consolida su posición como referente para mujeres de todas las edades.

La matriarca del clan Kardashian-Jenner dijo adiós al tradicional cabello oscuro para lucir un corte bob a la altura de la mandíbula, en un tono rubio platino pálido y dimensional, con raíces difuminadas en un matiz más oscuro.

El cambio de imagen de Kris Jenner consolida la tendencia del rubio platino como símbolo de juventud y sofisticación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se dice que el tinte rubio platino rejuvenece?

La elección de un rubio platinado como color de cabello se ha consolidado como una de las tendencias más favorecedoras para quienes buscan un efecto rejuvenecedor inmediato.

Años atrás, Martha Debayle, locutora, reconocida por su estilo y presencia en el mundo de la moda y la belleza, también sorprendió al abandonar su característica melena oscura y voluminosa para adoptar dicho tono.

En ese entonces, la conductora explicó que el rubio platinado representa una alternativa ideal para mujeres maduras que desean renovar su apariencia sin recurrir a técnicas de coloración.

El tono uniforme y luminoso permite disimular las canas de manera eficaz, ya sea dejándolas al natural o tiñéndolas por completo, logrando así un resultado homogéneo y prácticamente imperceptible.

El rubio platino aporta luminosidad y naturalidad al rostro, evitando endurecer las facciones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, la elección del tono no es casual, ya que los tintes muy claros, como el rubio platino, tienden a suavizar los rasgos faciales y a generar una percepción de juventud y delicadeza.

Además, al contrastar menos con la piel que los colores oscuros, evitan endurecer las facciones, lo que contribuye a un aspecto más luminoso y natural. Los beneficios que brinda también han sido aprovechados por otras figuras del espectáculo, como Florence Pugh, Jennifer Lopez y Bella Hadid.

Deventajas del tinte rubio platinado, considerado el aliado para rejuvenecer el rostro

El mantenimiento del rubio platinado implica cuidados específicos. Es fundamental utilizar shampoo y acondicionador especial para preservar la salud del cabello, así como productos matizadores que ayudan a prolongar la intensidad del color.

El rubio platino se consolida como alternativa moderna para quienes buscan rejuvenecer su apariencia sin técnicas invasivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las visitas al estilista son indispensables y la recomendación es hacerlo una vez al mes y como máximo dejar en espera seis semanas.

Sin embargo, no deja de posicionarse como una alternativa moderna y favorecedora para quienes desean renovar su imagen y proyectar juventud, luminosidad y sofisticación.

