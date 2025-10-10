El Instituto Nacional de Psiquiatría destaca en investigación de salud mental en México

El INPRFM se consolida como referente nacional al alcanzar el tercer puesto en el índice H de citaciones científicas, destacando su impacto en publicaciones y formación de especialistas en colaboración con la UNAM y otras instituciones. Foto: (iStock)

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) se posiciona como referente en la investigación de salud mental en México, al ocupar el tercer lugar nacional en el índice H, que mide la citación de artículos científicos, solo superado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Este reconocimiento se enmarca en la XL Reunión Anual de Investigación, inaugurada por el INPRFM, donde también se entregó el Premio Fundación Ramón de la Fuente a investigadoras destacadas.

Durante la apertura de este encuentro, realizada en coincidencia con el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre, Eduardo Madrigal de León, director general del INPRFM, subrayó que la institución, fundada hace casi 46 años, ha mantenido un enfoque inter y multidisciplinario en el estudio y tratamiento de las enfermedades mentales.

Según Madrigal de León, el instituto cuenta actualmente con 114 investigadores de carrera y 18 funcionarios investigadores, quienes desarrollan proyectos en áreas como neurociencias, investigaciones biomédicas, clínicas, epidemiológicas y sociales.

De este grupo, 104 forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI), lo que refuerza la calidad y el impacto de la labor científica del INPRFM.

El instituto cuenta con más de 100 personas pertenecientes al SNI. Foto: (iStock)

El director general detalló que el instituto sostiene 10 líneas de investigación y mantiene activos 179 protocolos de investigación. Cada año, los resultados de estos trabajos se reflejan en publicaciones en revistas especializadas de los niveles III al VI, así como en la producción de libros y capítulos científicos.

“El instituto tiene el tercer lugar en el índice H que mide las citaciones de los artículos publicados, y esto lo ubica sólo detrás de los institutos nacionales de Salud Pública (INSP) y de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ)”, afirmó Madrigal de León durante la ceremonia.

En cuanto a la atención clínica, el INPRFM ofrece más de 100 mil consultas externas anuales y realiza la hospitalización de corta estancia para 600 pacientes cada año. Parte de estos pacientes participa en protocolos de investigación, lo que permite vincular la práctica clínica con el avance científico.

La formación de recursos humanos constituye otro pilar del instituto. Actualmente, 177 médicos residentes y 220 profesionales en especialidades de enfermería, maestrías y doctorados en ciencias médicas y de la salud pública, con orientación en salud mental, se capacitan en el INPRFM.

Además, la institución mantiene una colaboración activa con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de las facultades de Medicina, Psicología y diversas escuelas de estudios profesionales.

Durante la ceremonia inaugural, Martín Pérez García, director general de Medicina Traslacional y Estrategias de Enseñanza de Alta Especialidad de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), reconoció el compromiso y los avances del INPRFM en el ámbito de la salud mental.

El organismo ocupa el tercer lugar del Índice H de citaciones en artículos publicados en revistas especializadas en salud mental. Foto: (iStock)

Pérez García destacó la capacidad del instituto para formar personal médico de alto nivel y con un enfoque humanista en las áreas médica, paramédica y de investigación.

“La CCINSHAE representa la red más grande de investigadores en México y colabora en el fortalecimiento de la salud, con diversos organismos como el Consejo de Salubridad General, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud, entre otros”, señaló Pérez García durante su intervención.

El Premio Fundación Ramón de la Fuente fue otorgado en esta edición a las investigadoras Gabriela Ariadna Martínez Levy, Tania Medina Sánchez y Quetzalistli Manríquez Montiel por sus contribuciones sobresalientes en el campo de la salud mental.

A la inauguración asistieron también Gabriel Eugenio Sotelo Monroy, director general de Atención Especializada en Salud Mental de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA); Alonso de la Fuente Obregón, representante de la Fundación Ramón De la Fuente A.C.; María Elena Medina Mora Icaza, directora Emérita e investigadora del Centro de Estudios Globales del Centro de Investigación en Salud Mental Global del INPRFM; Gerhard Heize Martin, director Emérito e investigador del INPRFM; y María Soledad Rodríguez Verduzco, presidenta de la Sociedad de Médicos Egresados del INPRFM.

La XL Reunión Anual de Investigación se desarrolla del 8 al 10 de octubre en las instalaciones del INPRFM. El programa incluye el análisis de temas como la salud mental en personal de salud y personas migrantes, modelos experimentales para el estudio de la esquizofrenia, así como el horizonte de la salud mental juvenil y comunitaria, con especial atención a la telepsiquiatría y los trastornos de la conducta alimentaria.