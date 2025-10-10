México

CURP biométrica 2025: trámites donde ya es obligatoria en México

Aunque será obligatoria a partir de febrero de 2026, varios trámites oficiales y privados ya requieren este nuevo documento de identidad

Guardar
Aunque será obligatoria a partir
Aunque será obligatoria a partir de febrero de 2026, varios trámites oficiales y privados ya requieren este nuevo documento de identidad

La CURP biométrica se ha convertido en la nueva identidad oficial en México, integrando datos personales y biométricos intransferibles, como fotografía, huellas digitales, escaneo de iris y firma electrónica.

Este avance busca reforzar la seguridad en la identificación ciudadana y reducir el riesgo de falsificación, marcando un cambio histórico en los trámites oficiales del país.

El programa piloto comenzó en Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, donde los ciudadanos ya pueden acudir a módulos del RENAPO o al Registro Civil para tramitar su CURP biométrica.

A nivel nacional, el trámite estará disponible a partir del 16 de octubre de 2025. A pesar de que la CURP tradicional seguirá siendo válida hasta febrero de 2026, la nueva versión será obligatoria a partir de esa fecha para realizar cualquier trámite oficial en México.

La nueva CURP biométrica en
La nueva CURP biométrica en México incorpora foto, huellas digitales, escaneo de iris y firma electrónica, reforzando la seguridad y modernizando los trámites oficiales

Trámites donde ya se solicita la CURP biométrica

  1. Validación de identidad digital: la CURP biométrica se requiere para acceder a plataformas gubernamentales y servicios digitales privados, incluyendo aplicaciones de banca y fintechs.
  2. Servicios de salud: este documento permite la identificación en consultas médicas y la verificación de historiales clínicos en hospitales e instituciones de salud tanto públicas como privadas.
  3. Trámites financieros: es obligatorio para la apertura de cuentas bancarias, contratación de productos financieros y validación de identidad en plataformas digitales.
  4. Procesos migratorios: la CURP biométrica es necesaria para procedimientos de residencia, naturalización y regularización de extranjeros.
  5. Programas sociales: se exige en la inscripción a apoyos del Bienestar, pensiones y subsidios federales o estatales.
  6. Procesos educativos: es requerida para inscripciones escolares, así como solicitudes de becas y otros apoyos estudiantiles.
  7. Procedimientos judiciales: permite la identificación de víctimas, testigos, imputados y personal participante en procesos legales.
  8. Trámites civiles: se solicita en matrimonio y en la obtención de cédulas o títulos profesionales.

Requisitos y lugares para tramitarla

El trámite de la CURP biométrica es gratuito y requiere:

  • Acta de nacimiento certificada
  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
  • CURP tradicional
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Correo electrónico activo

En caso de menores de edad, los padres o tutores deberán presentar también sus documentos para comprobar filiación.

La nueva CURP biométrica en
La nueva CURP biométrica en México incorpora foto, huellas digitales, escaneo de iris y firma electrónica, reforzando la seguridad y modernizando los trámites oficiales

El documento puede tramitarse en módulos del RENAPO, en el Registro Civil y, en el caso de CDMX, también de manera digital a través de la aplicación Llave MX, siempre que se haya autorizado previamente el uso de datos biométricos.

A partir de febrero de 2026, la CURP biométrica será obligatoria para cualquier trámite oficial en México, y todas las instituciones públicas y privadas deberán actualizar sus sistemas para aceptarla. Este nuevo estándar de seguridad marca un paso decisivo en la modernización de la identificación ciudadana en el país.

Temas Relacionados

CURP biométricatrámites oficialesCDMXmódulos del RENAPOfebrero 2026mexico-noticias

Más Noticias

El principal indicador de la BMV abre jornada este 10 de octubre con alza de 0,42%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la

La mañanera de hoy 10 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 10

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de octubre: línea 12 y B con demoras en su trayecto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Excónsul explica cómo responder para evitar un rechazo en la entrevista de visa

Autoridades de EU han reforzado las medidas de seguridad

Excónsul explica cómo responder para

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué estudiantes reciben su pago hoy viernes 10 de octubre?

Se les depositará su apoyo a los beneficiarios de acuerdo a la programación de la Coordinación Nacional de Becas

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Regio Clown habría tenido un

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los récords, votos, audiencia y cifras que dejó la final ganada por Aldo de Nigris

Lupillo Rivera perdió un celular con material sensible de Belinda: “Guardé esas fotos en una computadora”

“Está bien no estar bien” el K-Drama sobre la salud mental y los problemas emocionales en las conexiones humanas

Cómo un concierto en Texas se convirtió en la peor pesadilla de Joan Sebastian

Pepe Aguilar publica fotos inéditas del cumpleaños de Ángela y lanza mensaje: “Inolvidable día que la vida nos regaló”

DEPORTES

Omar “N” enfrentará audiencia clave

Omar “N” enfrentará audiencia clave por presunto abuso sexual infantil este viernes 10 de octubre

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial