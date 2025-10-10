CURP biométrica 2025: trámites donde ya es obligatoria en México

Aunque será obligatoria a partir de febrero de 2026, varios trámites oficiales y privados ya requieren este nuevo documento de identidad

La CURP biométrica se ha convertido en la nueva identidad oficial en México, integrando datos personales y biométricos intransferibles, como fotografía, huellas digitales, escaneo de iris y firma electrónica.

Este avance busca reforzar la seguridad en la identificación ciudadana y reducir el riesgo de falsificación, marcando un cambio histórico en los trámites oficiales del país.

El programa piloto comenzó en Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, donde los ciudadanos ya pueden acudir a módulos del RENAPO o al Registro Civil para tramitar su CURP biométrica.

A nivel nacional, el trámite estará disponible a partir del 16 de octubre de 2025. A pesar de que la CURP tradicional seguirá siendo válida hasta febrero de 2026, la nueva versión será obligatoria a partir de esa fecha para realizar cualquier trámite oficial en México.

La nueva CURP biométrica en México incorpora foto, huellas digitales, escaneo de iris y firma electrónica, reforzando la seguridad y modernizando los trámites oficiales

Trámites donde ya se solicita la CURP biométrica

Validación de identidad digital: la CURP biométrica se requiere para acceder a plataformas gubernamentales y servicios digitales privados, incluyendo aplicaciones de banca y fintechs. Servicios de salud: este documento permite la identificación en consultas médicas y la verificación de historiales clínicos en hospitales e instituciones de salud tanto públicas como privadas. Trámites financieros: es obligatorio para la apertura de cuentas bancarias, contratación de productos financieros y validación de identidad en plataformas digitales. Procesos migratorios: la CURP biométrica es necesaria para procedimientos de residencia, naturalización y regularización de extranjeros. Programas sociales: se exige en la inscripción a apoyos del Bienestar, pensiones y subsidios federales o estatales. Procesos educativos: es requerida para inscripciones escolares, así como solicitudes de becas y otros apoyos estudiantiles. Procedimientos judiciales: permite la identificación de víctimas, testigos, imputados y personal participante en procesos legales. Trámites civiles: se solicita en matrimonio y en la obtención de cédulas o títulos profesionales.

Requisitos y lugares para tramitarla

El trámite de la CURP biométrica es gratuito y requiere:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP tradicional

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo

En caso de menores de edad, los padres o tutores deberán presentar también sus documentos para comprobar filiación.

El documento puede tramitarse en módulos del RENAPO, en el Registro Civil y, en el caso de CDMX, también de manera digital a través de la aplicación Llave MX, siempre que se haya autorizado previamente el uso de datos biométricos.

A partir de febrero de 2026, la CURP biométrica será obligatoria para cualquier trámite oficial en México, y todas las instituciones públicas y privadas deberán actualizar sus sistemas para aceptarla. Este nuevo estándar de seguridad marca un paso decisivo en la modernización de la identificación ciudadana en el país.