Camiones y autobuses federales sin placas podrán circular con permiso temporal por 180 días

La medida busca certeza jurídica y control administrativo para permisionarios y autoridades de supervisión. FOTO: Archivo

A partir del 8 de octubre, las unidades de autotransporte federal en México podrán circular con un permiso provisional en tanto reciben las placas y el engomado oficial definitivo, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que estos permisos provisionales tendrán una vigencia de 180 días naturales contados desde el momento de su emisión.

La disposición será aplicable no solo al autotransporte federal de pasajeros y carga, sino también a los servicios auxiliares y al transporte privado de carga de carácter federal.

De acuerdo con la SICT, la Dirección General de Autotransporte Federal indicó que el permiso debe portarse en un lugar visible del vehículo y deberá contener el número de identificación vehicular asignado, además de un código QR que permitirá consultar la información de la tarjeta de circulación y los datos de registro en el Sistema Institucional de Autotransporte Federal (SIAF).

La SICT podrá añadir medidas de seguridad como sellos, emblemas y leyendas en los permisos provisionales. REUTERS/Daniel Becerril

Por qué la SICT aplica esta medida a transportistas

El objetivo principal de esta acción es otorgar “certeza jurídica y control administrativo” tanto a los permisionarios como a las autoridades de supervisión.

El texto del DOF aclara que la SICT podrá establecer medidas de seguridad adicionales en los permisos, como la incorporación de sellos, gráficos, emblemas, logotipos, escudos, leyendas u otras determinaciones administrativas oficiales.

Además, se puntualiza que los permisionarios podrán utilizar el denominado “balizamiento” como mecanismo complementario de identificación en las carreteras federales, conforme al aviso publicado el 7 de febrero de 2025 en el mismo DOF.

El permiso provisional es concebido exclusivamente como una herramienta administrativa temporal para la identificación de las unidades, mientras se concreta la entrega de las placas metálicas oficiales.

Durante la vigencia del permiso, según precisó la dependencia federal, “la autorización tendrá plena validez jurídica y surtirá los mismos efectos que la portación de la placa metálica”.

A pesar de esta facilidad, los permisionarios deberán cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que señala la normativa vigente para el sector del autotransporte federal.

La SICT, por su parte, informará puntualmente sobre la fecha y el procedimiento para la entrega formal de las placas definitivas a los titulares de los permisos temporales.