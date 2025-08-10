México

Suman 27 cuerpos entregados y 33 identificados por caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Hasta el momento los familiares han presentado 30 denuncias por el delito de fraude tras la localización de 386 cadáveres

Por Ale Huitron

Entre los cuerpos se encuentran
Entre los cuerpos se encuentran tres niños y un óbito. (FGE Chihuahua /REUTERS/José Luis González)

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que de los 386 cuerpos localizados en el Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido entregados 27 a sus familiares y se tienen plenamente identificados a 33.

Esto se pudo realizar como parte de los análisis de identificación que realizan la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Hasta este viernes se tienen 39 cuerpos en hipótesis de identidad, por lo que al finalizar el proceso se podrá determinar finalmente y se procederá con su entrega a familiares.

El Ministerio Público destacó que son las familias quienes toman la decisión de inhumar o cremar los cuerpos de sus seres queridos, por lo que tras notificarlos en coordinación el personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), especifican el proceso a seguir.

Los más de 300 cuerpos
Los más de 300 cuerpos se encontraban embalsamados. (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

Tras el hallazgo de más de 300 cuerpos al interior del crematorio, las familias han comenzado a interponer denuncias por el delito de fraude en conta de las funerarias que contrataron inicialmente.

Hasta este 8 de agosto la fiscalía informó que cuentan con un total de 20 denuncias presentadas por el delito de fraude en contra de funerarias relacionadas con el Crematorio Plenitud, sin embargo, este número podría seguir incrementando conforme siga el proceso.

Mujeres, hombres y hasta niños entre los cadáveres localizados

(José Luis González/Reuters)
(José Luis González/Reuters)

El pasado 26 de junio fueron localizados 386 cuerpos sin incinerar en el Crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, lo que reveló a cientos de familias que las cenizas con las que contaban posiblemente no eran de sus seres queridos tras contratar servicios funerarios relacionados con este lugar.

Luego de los primeros análisis, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que muchos de los familiares habían recibido restos de animales.

Del total de cuerpos, la fiscalía estatal detalló que 213 son hombres, 165 mujeres y 8 indeterminados. Sin embargo, entre los localizados también se encuentra un óbito y tres infantes, de los cuales uno se encuentra en esqueletización, una niña de entre 6 y 7 años y un niño de entre 7 y 8 años.

A pesar de la localización de más de 300 cuerpos en el crematorio, la fiscalía detalló que de las entrevistas realizadas mil 120 corresponden a familiares cuyos fallecidos posiblemente ingresaron al crematorio y 572 con otros crematorios.

José Luis A. C., y
José Luis A. C., y Facundo M. R., de 39 y 64 años de edad respectivamente, propietario y empleado del crematorio "Plenitud". (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

Por este caso se encuentran vinculados a proceso José Luis A.C. y Facundo M.R., propietario y empleado del establecimiento por delitos de inhumación, exhumación y presto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.

