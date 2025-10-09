México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 8 de octubre: quiénes ganaron millones este miércoles

Se trata de uno de los juegos más populares del país que entrega millones de pesos cada sorteo

Por Omar López

Guardar
El Melate sortea millones de
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo del Melate, Revancha y Revanchita realizado este miércoles 8 de octubre de 2025.

Se trata de uno de los juegos más populares del país que entrega millones de pesos cada sorteo. Esta vez repartió más de 275.5 millones de pesos. Descubre si ganaste uno de premios de hoy.

Resultados del Melate

  • Fecha: miércoles 8 de octubre de 2025
  • Sorteo: 4119.
  • Resultado: 18 39 45 50 46 41
  • No. adicional: 25

Resultados de Revancha

  • Fecha: miércoles 8 de octubre de 2025
  • Sorteo:  No.4119
  • Resultado: 12 10 49 40 18 46

Resultados de Revanchita

  • Fecha: miércoles 8 de octubre de 2025
  • Sorteo:  No.4119
  • Resultado: 53 34 42 5 49 26

A qué hora se juega el Melate

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita realiza tres sorteos a la semana:

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se dan a conocer los resultados del sorteo de Melate.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Cómo jugar al Melate

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno, y suelen jugarse con la misma combinación de números.

  • Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.
  • Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.
  • Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

MelateRevanchaRevanchitamexico-loteríasmexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna Montiel anuncia instrucciones sobre entrega de nuevas tarjetas

Las futuras beneficiarias de manera bimestral recibirán un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna

Cuánto tiempo tarda el trámite de la CURP biométrica

La integración de datos biométricos se encuentra en su fase piloto en CDMX

Cuánto tiempo tarda el trámite

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

El hijo de la “Leyenda Mexicana” pretende seguir en el boxeo unos años más

Confirman que Julio César Chávez

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

El ascenso meteórico del joven futbolista mexicano redefine el mercado de transferencias y atrae la mirada de los grandes clubes

Cuánto vale Gilberto Mora: agente

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Prime Video: Así quedo el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 89 bolsas con restos

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

ENTRETENIMIENTO

Prime Video: Así quedo el

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

Toy Story continuará una semana más en cines de México por su 30 aniversario y llega al mes de exhibición

Ángela Aguilar estaría celebrando su cumpleaños en un evento exclusivo junto a Marc Anthony y Grupo Frontera

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?