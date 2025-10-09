México

Restos óseos, ejecuciones y viviendas atacadas: saldo preliminar de jornada violenta en Sinaloa

Múltiples hechos violentos se encadenaron en Culiacán, Navolato y la autopista Mazatlán-Culiacán; las autoridades ya investigan los hechos

Por Fabián Sosa

Siete personas murieron en distintos hechos violentos ocurridos el pasado miércoles 8 de octubre de 2025 en el estado de Sinaloa, según un recuento preliminar realizado por fuentes locales.

Además de estos homicidios, se reportó el hallazgo de dos osamentas humanas y dos personas resultaron heridas por detonaciones de arma de fuego, en una jornada marcada por la inseguridad en varios municipios de la entidad.

El balance de violencia abarca una serie de incidentes registrados a lo largo del día en diferentes puntos de Sinaloa. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer, mientras que los ataques armados y los hallazgos de restos humanos se concentraron principalmente en Culiacán y Navolato, así como en la autopista Mazatlán-Culiacán.

Detalles de la situación en Sinaloa

Durante las primeras horas del miércoles, dos hombres fueron localizados asesinados a balazos junto a la carretera que conecta Navolato-Altata con el poblado de La Loma, en la comunidad de Toboloto, municipio de Navolato, según reportajes de Línea Directa.

Más tarde, en la sindicatura de San Pedro, también en Navolato, se reportó un ataque armado presuntamente vinculado a un intento de despojo de una motocicleta; la víctima resultó herida sobre la carretera La 50, a la altura del poblado de Balbuena.

En Culiacán, integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas localizaron restos óseos en una brecha de terracería situada en el sector suroriente de la ciudad.

Horas después, una mujer fue asesinada a balazos dentro de una vivienda en el fraccionamiento Las Mañanitas, en el sector Aeropuerto. La vivienda quedó con las puertas abiertas tras el ataque.

Otro hecho violento en la capital sinaloense involucró a un hombre identificado como Hilario, quien fue hallado amarrado y asesinado, aparentemente a golpes, dentro de su domicilio en el fraccionamiento Prados del Sur. Las primeras indagatorias apuntan a un robo violento como posible móvil.

Ya por la noche, un hombre que presuntamente era pasajero de un servicio de transporte por aplicación fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos en el estacionamiento de una plaza comercial del fraccionamiento Terranova, en el sector Bugambilias, al poniente de Culiacán.

Además, los restos humanos de otra persona fueron localizados en un terreno cercano a la caseta de cobro de Mármol, sobre la autopista Mazatlán-Culiacán.

En la colonia Felipe Ángeles, al sur de Culiacán, un hombre fue hallado sin vida dentro de una vivienda que fue atacada a balazos por un grupo armado.

Minutos después, en la sindicatura de Aguaruto, se registró otro ataque armado dentro de una vivienda, donde un padre perdió la vida y su hijo resultó lesionado, de acuerdo con los primeros reportes.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas participó directamente en la localización de restos óseos en el sector suroriente de Culiacán, mientras que el resto de los hechos violentos fueron reportados por las autoridades locales y recopilados por Línea Directa en su recuento periodístico.

Toda la información presentada corresponde a un balance preliminar elaborado por Línea Directa, a la espera de que las autoridades emitan cifras oficiales y confirmen la identidad de las víctimas y la relación entre los distintos hechos.

