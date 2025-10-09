México

Recupera el blanco original de tu almohada con este truco casero

Una solución práctica para renovar textiles que perdieron su color con el uso, ideal para quienes buscan resultados visibles sin recurrir a productos industriales

Por Gerardo Lezama

Guardar
Las manchas en las almohadas
Las manchas en las almohadas afectan su aspecto y pueden causar malos olores y sensación de suciedad. (Crédito: Freepik)

Las manchas que aparecen en las almohadas con el paso del tiempo no solo afectan su aspecto, también pueden generar incomodidad, malos olores y sensación de suciedad.

Aunque se usen fundas protectoras, el sudor, la saliva y la humedad ambiental terminan filtrándose y dejando marcas amarillentas difíciles de quitar.

Muchos productos prometen resultados inmediatos, pero no todos son seguros para el relleno ni para el tejido. Por eso, este truco casero se volvió popular: es económico, efectivo y no requiere químicos agresivos.

El método consiste en sumergir la almohada en una mezcla efervescente que actúa como blanqueador natural. Para prepararla, se necesita agua caliente, bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

La reacción entre ambos ingredientes ayuda a desprender las partículas que se adhieren a las fibras sin dañar la estructura.

El truco casero para limpiar
El truco casero para limpiar almohadas utiliza bicarbonato de sodio y vinagre blanco como blanqueador natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda usar una tina o recipiente amplio donde la almohada quede completamente cubierta. La proporción ideal es una taza de bicarbonato y una taza de vinagre por cada cinco litros de agua caliente.

Una vez sumergida, la almohada debe reposar al menos una hora. Durante ese tiempo, la mezcla penetra el tejido y afloja las manchas.

Si el relleno lo permite, se puede presionar suavemente para facilitar la limpieza. Luego se retira del recipiente y se coloca en la lavadora con detergente suave. Es importante seleccionar un ciclo delicado y agregar un enjuague adicional para eliminar cualquier residuo.

El secado también es clave. Lo ideal es exponer la almohada al sol, ya que la luz natural ayuda a eliminar humedad, olores y bacterias.

Si no es posible, se puede usar secadora en modo aire frío o dejarla en un espacio ventilado. Nunca se debe guardar húmeda, ya que eso favorece la aparición de hongos y moho.

La mezcla efervescente desprende las
La mezcla efervescente desprende las partículas adheridas a las fibras sin dañar la estructura de la almohada. (Real Simple)

También es recomendable revisar que no queden zonas internas con exceso de agua, especialmente en almohadas gruesas.

Este método funciona especialmente bien en almohadas de fibra sintética o algodón. En el caso de rellenos especiales, como plumas o memory foam, se recomienda consultar las instrucciones del fabricante antes de sumergirlas.

También puede aplicarse a fundas o protectores lavables que hayan perdido su color. Si se repite cada cierto tiempo, el resultado se mantiene por más semanas.

Con este truco, no solo se recupera el blanco original, también se prolonga la vida útil del producto. Es una alternativa práctica para quienes buscan resultados visibles sin gastar de más ni comprometer la calidad del descanso.

Temas Relacionados

LimpiezaAlmohadasSaludBicarbonato de sodioVinagremexico-noticias

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Ya cayó el pago de octubre a las beneficiarias?

El último depósito del programa se realizó en agosto y se espera que este mes llegue el siguiente pago

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

La mezcla mexicana de petróleo aumentó su precio al cierre de este miércoles 8 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

La mezcla mexicana de petróleo

No sólo Kimberly Moya: 5 jóvenes han desaparecido en Naucalpan en 2 meses

El Estado de México es la entidad donde más mujeres desaparecen

No sólo Kimberly Moya: 5

El SMN alerta por potencial ciclón Raymond frente a Puerto Escondido, en Oaxaca

“Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos días”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN alerta por potencial

Suman 105 cuerpos identificados de los 386 localizados en el Crematorio Plenitud de Chihuahua

Por este caso se han acumulado 73 denuncias por el delito de fraude

Suman 105 cuerpos identificados de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Batman” y

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Netflix hoy en México: estas

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela Aguilar por sus 22 años: “Has crecido entre luces y sombras”

DEPORTES

Muere en México a los

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?